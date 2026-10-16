Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Frosinone Calcio und Sassuolo Calcio ist 4:2.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Frosinone Calcio und Sassuolo Calcio ist 4:2.
94'
Foul von Darryl Bakola (Sassuolo Calcio).
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94'
Wisdom Amey (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
94'
Abseits Frosinone Calcio. Romano Schmid spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Daniel Bîrligea im Abseits.
93'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
92'
Cas Odenthal (Sassuolo Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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92'
Foul von Daniel Bîrligea (Frosinone Calcio).
92'
Ball pariert. Duje Caleta-Car (Sassuolo Calcio) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Domenico Berardi mit dem Kopf.
91'
Ecke Sassuolo Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Omar Fayed.
90'
Wechsel Frosinone Calcio. Daniel Bîrligea kommt für Antonio Raimondo.
90'
Vorbeigeschossen. Cas Odenthal (Sassuolo Calcio) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Cristian Volpato mit einer Flanke nach einer Ecke.
89'
Ecke Sassuolo Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Patrizio Masini.
89'
Ball abgeblockt. Luca Lipani (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Benja Domínguez.
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87'
Cas Odenthal (Sassuolo Calcio) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Antonio Raimondo (Frosinone Calcio).
86'
Ball abgeblockt. Matteo Cichella (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Romano Schmid.
85'
Foul von Ignace Van der Brempt (Sassuolo Calcio).
85'
Antonio Raimondo (Frosinone Calcio) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
85'
Vorbeigeschossen. Antonio Raimondo (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Romano Schmid mit einer Flanke nach einer Ecke.
84'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Rafa Obrador.
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83'
Wechsel Sassuolo Calcio. Cristian Volpato kommt für Armand Laurienté.
82'
Abseits Sassuolo Calcio. Cas Odenthal spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Armand Laurienté im Abseits.
82'
Kieron Bowie (Sassuolo Calcio) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
82'
Foul von Kieron Bowie (Sassuolo Calcio).
82'
Wisdom Amey (Frosinone Calcio) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Kieron Bowie (Sassuolo Calcio).
81'
Patrizio Masini (Frosinone Calcio) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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80'
Wechsel Frosinone Calcio. Matteo Cichella kommt für Giacomo Calò.
80'
Wechsel Frosinone Calcio. Wisdom Amey kommt für Anthony Oyono.
79'
Armand Laurienté (Sassuolo Calcio) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Omar Fayed (Frosinone Calcio).
79'
Ball pariert. Armand Laurienté (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Darryl Bakola.
76'
Ecke Sassuolo Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Gabriele Bracaglia.
75'
Cas Odenthal (Sassuolo Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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75'
Foul von Antonio Raimondo (Frosinone Calcio).
75'
Vorbeigeschossen. Luca Lipani (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Domenico Berardi.
74'
Wechsel Frosinone Calcio. Alessio Zerbin kommt für Giorgi Kvernadze.
74'
Wechsel Frosinone Calcio. Omar Fayed kommt für Ilario Monterisi.
73'
Abseits Sassuolo Calcio. Darryl Bakola spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kieron Bowie im Abseits.
70'
Foul von Domenico Berardi (Sassuolo Calcio).
70'
Giorgi Kvernadze (Frosinone Calcio) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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68'
Wechsel Sassuolo Calcio. Luca Lipani kommt für Nemanja Matic.
68'
Wechsel Sassuolo Calcio. Rafa Obrador kommt für Josh Doig.
67'
Wechsel Sassuolo Calcio. Benja Domínguez kommt für Sebastiano Esposito.
67'
Foul von Sebastiano Esposito (Sassuolo Calcio).
67'
Giacomo Calò (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Ball abgeblockt. Cas Odenthal (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
65'
Vorbeigeschossen. Giacomo Calò (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Patrizio Masini.
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65'
Ball pariert. Giacomo Calò (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Giorgi Kvernadze.
64'
Sebastiano Esposito (Sassuolo Calcio) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Ilario Monterisi (Frosinone Calcio).
62'
Foul von Armand Laurienté (Sassuolo Calcio).
62'
Anthony Oyono (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Vorbeigeschossen. Giorgi Kvernadze (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Patrizio Masini nach einem Konter.
61'
Darryl Bakola (Sassuolo Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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61'
Foul von Giacomo Calò (Frosinone Calcio).
59'
Sebastiano Esposito (Sassuolo Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Giorgio Cittadini (Frosinone Calcio).
58'
Wechsel Sassuolo Calcio. Kieron Bowie kommt für Kristian Thorstvedt.
57'
4 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Frosinone Calcio und Sassuolo Calcio ist 4:2. Antonio Raimondo (Frosinone Calcio) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz oben rechts nach einer Ecke.
57'
Ball pariert. Farès Ghedjemis (Frosinone Calcio) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Giorgi Kvernadze.
56'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Josh Doig.
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56'
Ball abgeblockt. Giorgi Kvernadze (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Romano Schmid.
55'
Vorbeigeschossen. Giacomo Calò (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einem Konter.
55'
Nemanja Matic (Sassuolo Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Patrizio Masini (Frosinone Calcio).
54'
Foul von Ignace Van der Brempt (Sassuolo Calcio).
54'
Giorgio Cittadini (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Vorbeigeschossen. Antonio Raimondo (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss von rechts aus spitzem Winkel , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Giacomo Calò mit einer Flanke nach einer Ecke.
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52'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Nemanja Matic.
51'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Arijanet Muric.
51'
Ball pariert. Romano Schmid (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Gabriele Bracaglia.
47'
Abseits Sassuolo Calcio. Kristian Thorstvedt spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Domenico Berardi im Abseits.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Frosinone Calcio und Sassuolo Calcio ist 3:2.
46'
Foul von Armand Laurienté (Sassuolo Calcio).
46'
Anthony Oyono (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Foul von Sebastiano Esposito (Sassuolo Calcio).
43'
Ilario Monterisi (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Ball abgeblockt. Farès Ghedjemis (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Giacomo Calò mit einem langen Ball.
41'
Ball abgeblockt. Giorgi Kvernadze (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Farès Ghedjemis.
39'
Abseits Frosinone Calcio. Lorenzo Palmisani spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Antonio Raimondo im Abseits.
38'
Ball pariert. Antonio Raimondo (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Ilario Monterisi.
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37'
3 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Frosinone Calcio und Sassuolo Calcio ist 3:2. Kristian Thorstvedt (Sassuolo Calcio) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
36'
Sebastiano Esposito (Sassuolo Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Ilario Monterisi (Frosinone Calcio).
36'
Sebastiano Esposito (Sassuolo Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Ilario Monterisi (Frosinone Calcio).
34'
Vorbeigeschossen. Giacomo Calò (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei - nach einem direkten Freistoss.
34'
Foul von Darryl Bakola (Sassuolo Calcio).
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34'
Giorgio Cittadini (Frosinone Calcio) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Vorbeigeschossen. Armand Laurienté (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Kristian Thorstvedt.
30'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Frosinone Calcio und Sassuolo Calcio ist 3:1. Antonio Raimondo (Frosinone Calcio) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, in die Tormitte.
28'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Cas Odenthal.
26'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Frosinone Calcio und Sassuolo Calcio ist 2:1. Antonio Raimondo (Frosinone Calcio) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte.
25'
Ball pariert. Darryl Bakola (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Sebastiano Esposito.
22'
Ball pariert. Domenico Berardi (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Arijanet Muric mit einem langen Ball.
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21'
Armand Laurienté (Sassuolo Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Anthony Oyono (Frosinone Calcio).
19'
Ball pariert. Giorgi Kvernadze (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Giacomo Calò mit einem langen Ball.
17'
VAR Entscheidung: Kein Tor Frosinone Calcio 1-1 Sassuolo Calcio.
17'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Giorgi Kvernadze (Frosinone Calcio) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
17'
Abseits Frosinone Calcio. Anthony Oyono spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Giorgi Kvernadze im Abseits.
15'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Frosinone Calcio und Sassuolo Calcio ist 1:1. Domenico Berardi (Sassuolo Calcio) trifft mit dem linken Fuss rechts im Fünfmeterraum unten rechts. Vorbereitet von Darryl Bakola mit einem langen Ball nach einem Konter.
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13'
Ball pariert. Gabriele Bracaglia (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Giacomo Calò.
9'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Frosinone Calcio und Sassuolo Calcio ist 1:0. Giacomo Calò (Frosinone Calcio) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben links.
8'
Vorbeigeschossen. Farès Ghedjemis (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss von rechts aus spitzem Winkel doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Giacomo Calò mit einem langen Ball.
8'
Das Spiel läuft wieder.
8'
Das Spiel ist unterbrochen (Sassuolo Calcio).
6'
Vorbeigeschossen. Armand Laurienté (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Kristian Thorstvedt.
6'
Ignace Van der Brempt (Sassuolo Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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6'
Foul von Antonio Raimondo (Frosinone Calcio).
5'
Vorbeigeschossen. Duje Caleta-Car (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Armand Laurienté mit einer Flanke nach einer Ecke.
4'
Ecke Sassuolo Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Giorgi Kvernadze.
4'
Ball abgeblockt. Kristian Thorstvedt (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Armand Laurienté.
4'
Das Spiel läuft wieder.
3'
Das Spiel ist unterbrochen (Sassuolo Calcio).
3'
Nemanja Matic (Sassuolo Calcio) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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3'
Foul von Patrizio Masini (Frosinone Calcio).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Frosinone Calcio und Sassuolo Calcio.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.