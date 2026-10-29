Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Frosinone Calcio und US Lecce ist 5:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Frosinone Calcio und US Lecce ist 5:1.
94'
5 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Frosinone Calcio und US Lecce ist 5:1. Daniel Bîrligea (Frosinone Calcio) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Giorgi Kvernadze nach einer Ecke.
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94'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Oumar Ngom.
94'
Ball abgeblockt. Luis Hasa (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Giorgi Kvernadze.
94'
Ball abgeblockt. Daniel Bîrligea (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Luis Hasa.
93'
Ball pariert. Konan N’Dri (US Lecce) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Mohamed Kaba.
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92'
Luis Hasa (Frosinone Calcio) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Danilo Veiga (US Lecce).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Luis Hasa (Frosinone Calcio) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Olaf Gorter (US Lecce).
89'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Tiago Gabriel.
87'
Das Spiel läuft wieder.
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87'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Aleksa Terzic (Frosinone Calcio).
85'
Ball abgeblockt. Konan N’Dri (US Lecce) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jamil Siebert.
85'
Foul von Omar Fayed (Frosinone Calcio).
85'
Nikola Stulic (US Lecce) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Daniel Bîrligea (Frosinone Calcio).
84'
Tiago Gabriel (US Lecce) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Wechsel US Lecce. Mohamed Kaba kommt für Joël Monteiro.
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82'
4 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Frosinone Calcio und US Lecce ist 4:1. Joël Monteiro (US Lecce) trifft mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, unten rechts. Vorbereitet von Olaf Gorter nach einem Konter.
81'
Ball abgeblockt. Luis Hasa (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Giorgi Kvernadze.
80'
Wechsel Frosinone Calcio. Omar Fayed kommt für Gabriele Calvani.
80'
Anthony Oyono (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Olaf Gorter (US Lecce).
79'
Jamil Siebert (US Lecce) sieht eine Gelbe Karte wegen eines Handspiels.
79'
Handspiel von Jamil Siebert (US Lecce).
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79'
Vorbeigeschossen. Giorgi Kvernadze (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei - nach einem direkten Freistoss.
78'
Daniel Bîrligea (Frosinone Calcio) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Jamil Siebert (US Lecce).
77'
Wechsel Frosinone Calcio. Luis Hasa kommt für Romano Schmid.
77'
Wechsel Frosinone Calcio. Anouar El Azzouzi kommt für Giacomo Calò.
76'
Vorbeigeschossen. Romano Schmid (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Daniel Bîrligea mit dem Kopf.
75'
Giorgi Kvernadze (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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75'
Foul von Danilo Veiga (US Lecce).
72'
VAR Entscheidung: Tor Frosinone Calcio 4-0 US Lecce (Daniel Bîrligea).
72'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Frosinone Calcio und US Lecce ist 4:0. Daniel Bîrligea (Frosinone Calcio) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Romano Schmid nach einem Konter.Tor nach Eingriff des Video-Schiedsrichters gegeben.
70'
Wechsel Frosinone Calcio. Seydou Fini kommt für Farès Ghedjemis.
70'
Wechsel Frosinone Calcio. Daniel Bîrligea kommt für Antonio Raimondo.
69'
Ecke US Lecce. Die Ecke wurde verursacht von Aleksa Terzic.
69'
Das Spiel läuft wieder.
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68'
Das Spiel ist unterbrochen (Frosinone Calcio).
68'
Ball pariert. Amar Fatah (US Lecce) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Oumar Ngom.
67'
Anthony Oyono (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Amar Fatah (US Lecce).
66'
Abseits Frosinone Calcio. Matteo Cichella spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Antonio Raimondo im Abseits.
66'
Foul von Antonio Raimondo (Frosinone Calcio).
66'
Tiago Gabriel (US Lecce) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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66'
Ball abgeblockt. Nikola Stulic (US Lecce) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Konan N’Dri.
65'
Vorbeigeschossen. Giorgi Kvernadze (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Antonio Raimondo mit einem langen Ball nach einem Konter.
64'
Foul von Aleksa Terzic (Frosinone Calcio).
64'
Konan N’Dri (US Lecce) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Vorbeigeschossen. Farès Ghedjemis (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Aleksa Terzic mit einer Flanke.
62'
Giacomo Calò (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Oumar Ngom (US Lecce).
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61'
Abseits Frosinone Calcio. Giacomo Calò spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Antonio Raimondo im Abseits.
60'
Vorbeigeschossen. Giorgi Kvernadze (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Aleksa Terzic nach einem Konter.
59'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Frosinone Calcio und US Lecce ist 3:0. Antonio Raimondo (Frosinone Calcio) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Giorgi Kvernadze mit einem Steilpass.
58'
Wechsel US Lecce. Konan N’Dri kommt für Omri Gandelman.
57'
Wechsel US Lecce. Olaf Gorter kommt für Youssef Maleh.
57'
Wechsel US Lecce. Nikola Stulic kommt für Paco Esteban.
57'
Vorbeigeschossen. Giorgi Kvernadze (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Giacomo Calò nach einer Ecke.
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56'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Danilo Veiga.
55'
Ilario Monterisi (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Paco Esteban (US Lecce).
54'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Tiago Gabriel.
54'
Ball abgeblockt. Farès Ghedjemis (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Giorgi Kvernadze mit einem langen Ball.
53'
Ball pariert. Anthony Oyono (Frosinone Calcio) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Giacomo Calò mit einer Flanke.
53'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Wladimiro Falcone.
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53'
Ball pariert. Farès Ghedjemis (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Giorgi Kvernadze.
52'
Matteo Cichella (Frosinone Calcio) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Youssef Maleh (US Lecce).
52'
Ball abgeblockt. Giorgi Kvernadze (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
51'
Oumar Ngom (US Lecce) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
51'
Romano Schmid (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Oumar Ngom (US Lecce).
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50'
Ball pariert. Amar Fatah (US Lecce) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Joël Monteiro.
49'
Das Spiel läuft wieder.
48'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Ilario Monterisi (Frosinone Calcio).
48'
Vorbeigeschossen. Youssef Maleh (US Lecce) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
48'
Ball abgeblockt. Joël Monteiro (US Lecce) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
45'
Wechsel US Lecce. Amar Fatah kommt für Corrie Ndaba.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Frosinone Calcio und US Lecce ist 2:0.
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46'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Frosinone Calcio und US Lecce ist 2:0. Giacomo Calò (Frosinone Calcio) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten links.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Elfmeter für Frosinone Calcio. Giorgi Kvernadze wurde im Strafraum gefoult.
44'
Jamil Siebert verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
38'
Tiago Gabriel (US Lecce) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
38'
Antonio Raimondo (Frosinone Calcio) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Tiago Gabriel (US Lecce).
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37'
Foul von Gabriele Calvani (Frosinone Calcio).
37'
Corrie Ndaba (US Lecce) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Handspiel von Antonio Raimondo (Frosinone Calcio).
35'
Giacomo Calò (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Omri Gandelman (US Lecce).
33'
Handspiel von Giorgi Kvernadze (Frosinone Calcio).
33'
Vorbeigeschossen. Gabriele Calvani (Frosinone Calcio) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Giacomo Calò mit einer Flanke nach einer Ecke.
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32'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Wladimiro Falcone.
32'
Ball pariert. Giorgi Kvernadze (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Romano Schmid.
30'
Abseits Frosinone Calcio. Romano Schmid spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Giorgi Kvernadze im Abseits.
30'
Giacomo Calò (Frosinone Calcio) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Youssef Maleh (US Lecce).
28'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Oumar Ngom.
27'
Aleksa Terzic (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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27'
Foul von Omri Gandelman (US Lecce).
25'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Frosinone Calcio und US Lecce ist 1:0. Matteo Cichella (Frosinone Calcio) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Farès Ghedjemis.
25'
Ball abgeblockt. Romano Schmid (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Giorgi Kvernadze.
24'
Ball pariert. Paco Esteban (US Lecce) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Omri Gandelman.
23'
Vorbeigeschossen. Antonio Raimondo (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss vom linken Flügel, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Giacomo Calò mit einem langen Ball nach einem Konter.
22'
Foul von Ilario Monterisi (Frosinone Calcio).
22'
Paco Esteban (US Lecce) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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21'
Ball abgeblockt. Farès Ghedjemis (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Anthony Oyono.
21'
Vorbeigeschossen. Omri Gandelman (US Lecce) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Tiago Gabriel nach einer Ecke.
21'
Vorbeigeschossen. Tiago Gabriel (US Lecce) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Antonino Gallo mit einer Flanke nach einer Ecke.
20'
Ecke US Lecce. Die Ecke wurde verursacht von Aleksa Terzic.
20'
Ecke US Lecce. Die Ecke wurde verursacht von Lorenzo Palmisani.
20'
Ball pariert. Joël Monteiro (US Lecce) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Youssef Maleh.
19'
Foul von Aleksa Terzic (Frosinone Calcio).
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19'
Danilo Veiga (US Lecce) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Vorbeigeschossen. Omri Gandelman (US Lecce) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
17'
Vorbeigeschossen. Paco Esteban (US Lecce) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Oumar Ngom mit einem langen Ball nach einem Konter.
16'
Ball abgeblockt. Giacomo Calò (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Giorgi Kvernadze.
12'
Vorbeigeschossen. Jamil Siebert (US Lecce) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Danilo Veiga mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
11'
Foul von Ilario Monterisi (Frosinone Calcio).
11'
Paco Esteban (US Lecce) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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8'
Abseits Frosinone Calcio. Gabriele Calvani spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Giorgi Kvernadze im Abseits.
7'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Corrie Ndaba.
6'
Ball pariert. Giacomo Calò (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
5'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Oumar Ngom.
5'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Oumar Ngom.
4'
Foul von Tiago Gabriel (US Lecce).
4'
Antonio Raimondo (Frosinone Calcio) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
1'
Das Spiel läuft wieder.
1'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Wladimiro Falcone (US Lecce).
1'
Vorbeigeschossen. Farès Ghedjemis (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Antonio Raimondo mit einer Flanke.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Frosinone Calcio und US Lecce.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.