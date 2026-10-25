Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Inter Mailand und AC Florenz ist 2:1.
101'
Dodô (AC Florenz) sieht eine Gelbe Karte.
101'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Inter Mailand und AC Florenz ist 2:1.
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100'
Marcus Thuram (Inter Mailand) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
100'
Foul von Viery (AC Florenz).
97'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Inter Mailand und AC Florenz ist 2:1. Piotr Zielinski (Inter Mailand) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss oben links.
95'
Elfmeter für Inter Mailand. Marcus Thuram wurde im Strafraum gefoult.
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95'
Valde verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
95'
Ball abgeblockt. Matteo Lavelli (Inter Mailand) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Manuel Akanji mit einer Flanke.
95'
Ball abgeblockt. Marcus Thuram (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Carlos Augusto mit einer Flanke.
94'
Petar Sucic (Inter Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
94'
Foul von Wilfried Gnonto (AC Florenz).
94'
Ball pariert. Federico Dimarco (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Yann Bisseck.
93'
Ball abgeblockt. Matteo Lavelli (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Carlos Augusto.
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93'
Vorbeigeschossen. Carlos Augusto (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Manuel Akanji.
92'
Federico Dimarco (Inter Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Wilfried Gnonto (AC Florenz).
92'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
91'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Inter Mailand und AC Florenz ist 1:1. Marcus Thuram (Inter Mailand) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Andy Diouf.
89'
Ball pariert. Petar Sucic (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Yann Bisseck.
88'
Vorbeigeschossen. Marcus Thuram (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Matteo Lavelli.
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86'
Piotr Zielinski (Inter Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Marco Brescianini (AC Florenz).
85'
Wechsel Inter Mailand. Matteo Lavelli kommt für Nicolò Barella.
85'
Foul von Petar Sucic (Inter Mailand).
85'
Beto (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Wechsel AC Florenz. João Mário kommt für Alieu Njie.
83'
Wechsel AC Florenz. Beto kommt für Mateo Pellegrino.
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82'
Handspiel von Andy Diouf (Inter Mailand).
81'
Foul von Piotr Zielinski (Inter Mailand).
81'
Mateo Pellegrino (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Abseits AC Florenz. Nicolò Fagioli spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Marco Brescianini im Abseits.
79'
Ecke AC Florenz. Die Ecke wurde verursacht von Ivan Provedel.
79'
Ball pariert. Wilfried Gnonto (AC Florenz) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
78'
Wechsel Inter Mailand. Petar Sucic kommt für Henrikh Mkhitaryan.
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78'
Wechsel Inter Mailand. Piotr Zielinski kommt für Hakan Çalhanoglu.
77'
Wechsel Inter Mailand. Federico Dimarco kommt für Alessandro Bastoni.
77'
Ball abgeblockt. Henrikh Mkhitaryan (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marcus Thuram.
76'
Ange-Yoan Bonny (Inter Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Cher Ndour (AC Florenz).
75'
Wechsel AC Florenz. Dodô kommt für Álex Jiménez.
75'
Wechsel AC Florenz. Wilfried Gnonto kommt für Franco Mastantuono.
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74'
Foul von Henrikh Mkhitaryan (Inter Mailand).
74'
Marco Brescianini (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Ball abgeblockt. Franco Mastantuono (AC Florenz) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mateo Pellegrino mit einem langen Ball.
74'
Vorbeigeschossen. Manuel Akanji (Inter Mailand) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Hakan Çalhanoglu mit einer Flanke nach einer Ecke.
74'
Ecke Inter Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Marco Brescianini.
73'
Ecke Inter Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Nicolò Fagioli.
72'
Ball abgeblockt. Ange-Yoan Bonny (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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71'
Vorbeigeschossen. Hakan Çalhanoglu (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Carlos Augusto.
71'
Carlos Augusto (Inter Mailand) trifft die Latte per Kopf aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Hakan Çalhanoglu mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
70'
Viery (AC Florenz) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
70'
Marcus Thuram (Inter Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Viery (AC Florenz).
69'
Ball pariert. Marcus Thuram (Inter Mailand) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ange-Yoan Bonny.
69'
Vorbeigeschossen. Ange-Yoan Bonny (Inter Mailand) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Alessandro Bastoni mit einer Flanke.
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67'
Vorbeigeschossen. Hakan Çalhanoglu (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
67'
Vorbeigeschossen. Nicolò Barella (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Alessandro Bastoni mit einer Flanke.
67'
Ball pariert. Ange-Yoan Bonny (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Hakan Çalhanoglu.
65'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Inter Mailand und AC Florenz ist 0:1. Álex Jiménez (AC Florenz) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, oben rechts. Vorbereitet von Nicolò Fagioli.
64'
Wechsel Inter Mailand. Ange-Yoan Bonny kommt für Francesco Pio Esposito.
62'
Vorbeigeschossen. Andy Diouf (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Marcus Thuram.
61'
Carlos Augusto (Inter Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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61'
Foul von Franco Mastantuono (AC Florenz).
61'
Das Spiel läuft wieder.
60'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Álex Jiménez (AC Florenz).
59'
Foul von Henrikh Mkhitaryan (Inter Mailand).
59'
Nicolò Fagioli (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Ecke Inter Mailand. Die Ecke wurde verursacht von David de Gea.
57'
Ball pariert. Marcus Thuram (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Carlos Augusto mit einer Flanke.
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55'
Foul von Alessandro Bastoni (Inter Mailand).
55'
Franco Mastantuono (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Vorbeigeschossen. Henrikh Mkhitaryan (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
54'
Ball abgeblockt. Marcus Thuram (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
53'
Das Spiel läuft wieder.
53'
Das Spiel ist unterbrochen (Inter Mailand).
53'
Ball abgeblockt. Mateo Pellegrino (AC Florenz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Franco Mastantuono.
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51'
Wechsel AC Florenz. Viery kommt für Marin Pongracic aufgrund einer Verletzung.
51'
Das Spiel läuft wieder.
51'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Marin Pongracic (AC Florenz).
49'
Vorbeigeschossen. Marcus Thuram (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Carlos Augusto.
48'
Nicolò Barella (Inter Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Valde (AC Florenz).
46'
Foul von Hakan Çalhanoglu (Inter Mailand).
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46'
Franco Mastantuono (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Inter Mailand und AC Florenz ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Vorbeigeschossen. Nicolò Barella (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei.
44'
Vorbeigeschossen. Marcus Thuram (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Andy Diouf nach einem Konter.
42'
Henrikh Mkhitaryan (Inter Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Franco Mastantuono (AC Florenz).
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41'
Andy Diouf (Inter Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Valde (AC Florenz).
40'
Foul von Valde (AC Florenz).
40'
Andy Diouf (Inter Mailand) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
39'
Ball abgeblockt. Valde (AC Florenz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
36'
Abseits Inter Mailand. Francesco Pio Esposito spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Alessandro Bastoni im Abseits.
36'
Ball pariert. Francesco Pio Esposito (Inter Mailand) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nicolò Barella mit einer Flanke.
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35'
Ecke Inter Mailand. Die Ecke wurde verursacht von David de Gea.
35'
Ball pariert. Marcus Thuram (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Manuel Akanji.
34'
Foul von Manuel Akanji (Inter Mailand).
34'
Mateo Pellegrino (AC Florenz) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Vorbeigeschossen. Francesco Pio Esposito (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Hakan Çalhanoglu.
31'
Abseits AC Florenz. Franco Mastantuono spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Álex Jiménez im Abseits.
29'
Foul von Marcus Thuram (Inter Mailand).
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29'
Marin Pongracic (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Yann Bisseck (Inter Mailand).
28'
Alieu Njie (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Vorbeigeschossen. Andy Diouf (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
25'
Foul von Nicolò Barella (Inter Mailand).
25'
Alieu Njie (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Vorbeigeschossen. Henrikh Mkhitaryan (Inter Mailand) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Carlos Augusto mit einer Flanke.
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21'
Vorbeigeschossen. Carlos Augusto (Inter Mailand) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Hakan Çalhanoglu mit einer Flanke nach einer Ecke.
21'
Ecke Inter Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Marco Brescianini.
18'
Foul von Marco Brescianini (AC Florenz).
18'
Yann Bisseck (Inter Mailand) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
16'
Nicolò Fagioli (AC Florenz) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Marcus Thuram (Inter Mailand).
15'
Ball pariert. Nicolò Barella (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Francesco Pio Esposito.
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13'
Marcus Thuram (Inter Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Marin Pongracic (AC Florenz).
12'
Ball abgeblockt. Cher Ndour (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Valde.
10'
Ecke Inter Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Radu Dragusin.
6'
Abseits AC Florenz. Álex Jiménez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mateo Pellegrino im Abseits.
2'
Ball abgeblockt. Franco Mastantuono (AC Florenz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
1'
Franco Mastantuono (AC Florenz) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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1'
Foul von Alessandro Bastoni (Inter Mailand).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Inter Mailand und AC Florenz.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.