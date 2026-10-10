Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Inter Mailand und Parma FC ist 3:0.
92'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Inter Mailand und Parma FC ist 3:0.
91'
Ange-Yoan Bonny (Inter Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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91'
Foul von Adrián Bernabé (Parma FC).
91'
Ball pariert. Emanuele Valeri (Parma FC) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mandela Keita mit einem langen Ball.
91'
Foul von Aleksandar Stankovic (Inter Mailand).
91'
Matija Frigan (Parma FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Vorbeigeschossen. Lautaro Martínez (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Aleksandar Stankovic nach einem Konter.
89'
Foul von Carlos Augusto (Inter Mailand).
89'
Matija Frigan (Parma FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Ball abgeblockt. Ange-Yoan Bonny (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Luis Henrique.
88'
Foul von Lautaro Martínez (Inter Mailand).
88'
Mandela Keita (Parma FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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86'
Vorbeigeschossen. David Romero (Parma FC) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Mandela Keita mit einem langen Ball nach einem Konter.
84'
Wechsel Parma FC. Matija Frigan kommt für El Bilal Touré.
83'
Foul von Ange-Yoan Bonny (Inter Mailand).
83'
Enrico Delprato (Parma FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Vorbeigeschossen. Lautaro Martínez (Inter Mailand) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber.
81'
Carlos Augusto (Inter Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von David Romero (Parma FC).
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80'
Vorbeigeschossen. Lautaro Martínez (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Henrikh Mkhitaryan.
79'
Abseits Inter Mailand. Djed Spence spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Petar Sucic im Abseits.
78'
Wechsel Parma FC. Sascha Britschgi kommt für Franco Carboni.
76'
Ball abgeblockt. Ange-Yoan Bonny (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lautaro Martínez.
75'
Ecke Inter Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Diego Carlos.
74'
Vorbeigeschossen. David Romero (Parma FC) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Mariano Troilo nach einem Konter.
73'
Wechsel Inter Mailand. Djed Spence kommt für Andy Diouf.
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73'
Wechsel Inter Mailand. Luis Henrique kommt für Federico Dimarco.
73'
Vorbeigeschossen. Henrikh Mkhitaryan (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
72'
Ecke Inter Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Mariano Troilo.
70'
Vorbeigeschossen. Henrikh Mkhitaryan (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
66'
Yann Bisseck (Inter Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von David Romero (Parma FC).
66'
Foul von Benjamin Pavard (Inter Mailand).
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66'
El Bilal Touré (Parma FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Vorbeigeschossen. Aleksandar Stankovic (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Lautaro Martínez.
65'
Petar Sucic (Inter Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Simone Lontani (Parma FC).
64'
Handspiel von El Bilal Touré (Parma FC).
63'
Vorbeigeschossen. Simone Lontani (Parma FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
62'
Wechsel Parma FC. Adrián Bernabé kommt für Vincent Sierro.
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62'
Wechsel Parma FC. Simone Lontani kommt für Giovanni Fabbian.
61'
Wechsel Parma FC. David Romero kommt für Nesta Elphege.
61'
Wechsel Inter Mailand. Aleksandar Stankovic kommt für Hakan Çalhanoglu.
61'
Wechsel Inter Mailand. Lautaro Martínez kommt für Marcus Thuram.
61'
Wechsel Inter Mailand. Ange-Yoan Bonny kommt für Francesco Pio Esposito.
61'
Abseits Inter Mailand. Benjamin Pavard spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Marcus Thuram im Abseits.
55'
Vorbeigeschossen. Mariano Troilo (Parma FC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Emanuele Valeri.
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54'
Foul von Marcus Thuram (Inter Mailand).
54'
Giovanni Fabbian (Parma FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Vorbeigeschossen. Federico Dimarco (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Petar Sucic.
51'
Foul von Marcus Thuram (Inter Mailand).
51'
Giovanni Fabbian (Parma FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Ball abgeblockt. Marcus Thuram (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hakan Çalhanoglu.
50'
Foul von Marcus Thuram (Inter Mailand).
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50'
Mariano Troilo (Parma FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Ball pariert. Francesco Pio Esposito (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Federico Dimarco.
46'
Abseits Parma FC. Franco Carboni spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nesta Elphege im Abseits.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Inter Mailand und Parma FC ist 3:0.
46'
Foul von Andy Diouf (Inter Mailand).
46'
Mandela Keita (Parma FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
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44'
Benjamin Pavard (Inter Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von El Bilal Touré (Parma FC).
42'
Ecke Inter Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Diego Carlos.
42'
Vorbeigeschossen. Federico Dimarco (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Francesco Pio Esposito.
40'
Foul von Carlos Augusto (Inter Mailand).
40'
Giovanni Fabbian (Parma FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Vorbeigeschossen. Giovanni Fabbian (Parma FC) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Nesta Elphege.
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37'
Abseits Inter Mailand. Henrikh Mkhitaryan spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Federico Dimarco im Abseits.
32'
Abseits Parma FC. Mandela Keita spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nesta Elphege im Abseits.
31'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Inter Mailand und Parma FC ist 3:0. Marcus Thuram (Inter Mailand) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, unten links. Vorbereitet von Henrikh Mkhitaryan mit einem langen Ball.
27'
Abseits Inter Mailand. Hakan Çalhanoglu spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Marcus Thuram im Abseits.
26'
Ball abgeblockt. Enrico Delprato (Parma FC) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
25'
Ecke Parma FC. Die Ecke wurde verursacht von Yann Bisseck.
24'
Abseits Inter Mailand. Francesco Pio Esposito spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Marcus Thuram im Abseits.
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23'
Yann Bisseck (Inter Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Nesta Elphege (Parma FC).
22'
Abseits Inter Mailand. Hakan Çalhanoglu spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Benjamin Pavard im Abseits.
21'
Foul von Benjamin Pavard (Inter Mailand).
21'
El Bilal Touré (Parma FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Ball pariert. Federico Dimarco (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Francesco Pio Esposito.
18'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Inter Mailand und Parma FC ist 2:0. Hakan Çalhanoglu (Inter Mailand) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten links.
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15'
VAR Entscheidung: Elfmeter Inter Mailand.
15'
Diego Carlos verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
15'
Elfmeter für Inter Mailand. Francesco Pio Esposito wurde im Strafraum gefoult.
14'
Mandela Keita (Parma FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Petar Sucic (Inter Mailand).
13'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Inter Mailand und Parma FC ist 1:0. Petar Sucic (Inter Mailand) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte.
12'
Vorbeigeschossen. Hakan Çalhanoglu (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Marcus Thuram.
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8'
Vorbeigeschossen. El Bilal Touré (Parma FC) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Mandela Keita mit einem langen Ball.
7'
Foul von Andy Diouf (Inter Mailand).
7'
Mandela Keita (Parma FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Ball abgeblockt. Andy Diouf (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hakan Çalhanoglu.
6'
Ball pariert. El Bilal Touré (Parma FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Mandela Keita mit dem Kopf.
4'
Ball pariert. Federico Dimarco (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Andy Diouf.
1'
Benjamin Pavard (Inter Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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1'
Foul von Mandela Keita (Parma FC).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Inter Mailand und Parma FC.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.