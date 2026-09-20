Ecke Atalanta Bergamo. Die Ecke wurde verursacht von Zeki Çelik.
49'
Ball pariert. Jonathan Rowe (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Lorenzo Bernasconi.
49'
Foul von Zeki Çelik (Juventus Turin).
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49'
Charles De Ketelaere (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Vorbeigeschossen. Randal Kolo Muani (Juventus Turin) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Pierre Kalulu mit einer Flanke.
47'
Vorbeigeschossen. Nico González (Juventus Turin) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Douglas Luiz mit einer Flanke nach einer Ecke.
46'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Giorgio Scalvini.
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45'
Wechsel Juventus Turin. Pape Matar Sarr kommt für Kerim Alajbegovic.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Juventus Turin und Atalanta Bergamo ist 1:0.
46'
Ecke Atalanta Bergamo. Die Ecke wurde verursacht von Bremer.
46'
Ball abgeblockt. Nikola Krstovic (Atalanta Bergamo) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lazar Samardzic mit einem langen Ball.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Bremer (Juventus Turin).
45'
Jonathan Rowe (Atalanta Bergamo) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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45'
Vorbeigeschossen. Jonathan Rowe (Atalanta Bergamo) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Charles De Ketelaere mit einer Flanke.
43'
Franck Kessie (Atalanta Bergamo) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
43'
Nico González (Juventus Turin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Franck Kessie (Atalanta Bergamo).
38'
Randal Kolo Muani (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Éderson (Atalanta Bergamo).
38'
Ecke Atalanta Bergamo. Die Ecke wurde verursacht von Bremer.
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37'
Douglas Luiz (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Jonathan Rowe (Atalanta Bergamo).
36'
Ball abgeblockt. Lazar Samardzic (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Charles De Ketelaere.
28'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Juventus Turin und Atalanta Bergamo ist 1:0. Francisco Conceição (Juventus Turin) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Zeki Çelik mit einer Flanke.
24'
Foul von Giorgio Scalvini (Atalanta Bergamo).
24'
Francisco Conceição (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Francisco Conceição (Juventus Turin) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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22'
Jonathan Rowe (Atalanta Bergamo) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Francisco Conceição (Juventus Turin).
21'
Vorbeigeschossen. Jonathan Rowe (Atalanta Bergamo) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Charles De Ketelaere mit einer Flanke.
20'
Jonathan Rowe (Atalanta Bergamo) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Nico González (Juventus Turin).
20'
Abseits Juventus Turin. Kerim Alajbegovic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Francisco Conceição im Abseits.
19'
Foul von Nico González (Juventus Turin).
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19'
Jonathan Rowe (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Thomas Kristensen (Atalanta Bergamo) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
17'
Foul von Thomas Kristensen (Atalanta Bergamo).
17'
Kerim Alajbegovic (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Ball abgeblockt. Kerim Alajbegovic (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Zeki Çelik.
10'
Abseits Juventus Turin. Douglas Luiz spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Francisco Conceição im Abseits.
10'
Vorbeigeschossen. Lazar Samardzic (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei.
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7'
Ball abgeblockt. Charles De Ketelaere (Atalanta Bergamo) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lazar Samardzic.
6'
Foul von Bremer (Juventus Turin).
6'
Nikola Krstovic (Atalanta Bergamo) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Vorbeigeschossen. Kerim Alajbegovic (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
4'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Giorgio Scalvini.
2'
Abseits Juventus Turin. Zeki Çelik spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Randal Kolo Muani im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Juventus Turin und Atalanta Bergamo.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.