Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Juventus Turin und Lazio Rom ist 0:3.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Juventus Turin und Lazio Rom ist 0:3.
94'
Foul von Pierre Kalulu (Juventus Turin).
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94'
Andrea Pinamonti (Lazio Rom) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
93'
Vorbeigeschossen. Randal Kolo Muani (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Edon Zhegrova mit einer Flanke.
91'
Vorbeigeschossen. Andrea Pinamonti (Lazio Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Nuno Tavares nach einem Konter.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
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89'
0 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Juventus Turin und Lazio Rom ist 0:3. Fisayo Dele-Bashiru (Lazio Rom) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, in die Tormitte. Vorbereitet von Andrea Pinamonti nach einem Konter.
88'
Vorbeigeschossen. Edon Zhegrova (Juventus Turin) versucht es mit dem linken Fuss aus mehr als 30 Metern aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Pierre Kalulu nach einer Standardsituation.
87'
Wechsel Juventus Turin. Jérémie Boga kommt für Pape Matar Sarr.
87'
Francisco Conceição (Juventus Turin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Davide Frattesi (Lazio Rom).
86'
Ecke Lazio Rom. Die Ecke wurde verursacht von Weston McKennie.
86'
Wechsel Lazio Rom. Alfonso Pedraza kommt für Mattia Zaccagni.
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84'
Ball pariert. Francisco Conceição (Juventus Turin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Andrea Cambiaso.
83'
Randal Kolo Muani (Juventus Turin) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Manuel Lazzari (Lazio Rom).
82'
Vorbeigeschossen. Randal Kolo Muani (Juventus Turin) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Nick Woltemade.
80'
Abseits Juventus Turin. Weston McKennie spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Francisco Conceição im Abseits.
79'
Wechsel Lazio Rom. Manuel Lazzari kommt für Gustav Isaksen.
78'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Josip Sutalo.
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76'
Vorbeigeschossen. Oliver Provstgaard (Lazio Rom) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Nuno Tavares mit einer Flanke nach einer Ecke.
76'
Ecke Lazio Rom. Die Ecke wurde verursacht von Andrea Cambiaso.
74'
Wechsel Juventus Turin. Andrea Cambiaso kommt für Zeki Çelik.
74'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Mattia Zaccagni.
69'
Wechsel Lazio Rom. Andrea Pinamonti kommt für Tijjani Noslin.
69'
Wechsel Lazio Rom. Fisayo Dele-Bashiru kommt für Kenneth Taylor aufgrund einer Verletzung.
67'
Wechsel Juventus Turin. Edon Zhegrova kommt für Nico González.
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67'
Wechsel Juventus Turin. Francisco Conceição kommt für Douglas Luiz.
66'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Juventus Turin und Lazio Rom ist 0:2. Gustav Isaksen (Lazio Rom) trifft mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, unten links. Vorbereitet von Nuno Tavares mit einem langen Ball.
65'
Douglas Luiz (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Gustav Isaksen (Lazio Rom).
62'
Ecke Lazio Rom. Die Ecke wurde verursacht von Guglielmo Vicario.
61'
Ecke Lazio Rom. Die Ecke wurde verursacht von Pierre Kalulu.
61'
Ball abgeblockt. Nuno Tavares (Lazio Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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60'
Foul von Douglas Luiz (Juventus Turin).
60'
Kenneth Taylor (Lazio Rom) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Douglas Luiz (Juventus Turin).
59'
Kenneth Taylor (Lazio Rom) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Abseits Juventus Turin. Weston McKennie spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Pape Matar Sarr im Abseits.
56'
Vorbeigeschossen. Nico González (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Randal Kolo Muani.
55'
Vorbeigeschossen. Nick Woltemade (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Randal Kolo Muani nach einem Konter.
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53'
Das Spiel läuft wieder.
52'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Nuno Tavares (Lazio Rom).
52'
Foul von Nico González (Juventus Turin).
52'
Nuno Tavares (Lazio Rom) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
48'
Mattia Zaccagni (Lazio Rom) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
48'
Foul von Mattia Zaccagni (Lazio Rom).
48'
Nico González (Juventus Turin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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48'
Foul von Davide Frattesi (Lazio Rom).
48'
Douglas Luiz (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Abseits Juventus Turin. Nick Woltemade spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Randal Kolo Muani im Abseits.
45'
Wechsel Juventus Turin. Nick Woltemade kommt für Kerim Alajbegovic.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Juventus Turin und Lazio Rom ist 0:1.
46'
Abseits Juventus Turin. Jhon Lucumí spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Randal Kolo Muani im Abseits.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
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44'
Ecke Lazio Rom. Die Ecke wurde verursacht von Bremer.
44'
Ball abgeblockt. Nuno Tavares (Lazio Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
43'
Abseits Juventus Turin. Douglas Luiz spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Randal Kolo Muani im Abseits.
41'
Kenneth Taylor (Lazio Rom) sieht eine Gelbe Karte.
39'
Josip Sutalo (Lazio Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Randal Kolo Muani (Juventus Turin).
37'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Juventus Turin und Lazio Rom ist 0:1. Oliver Provstgaard (Lazio Rom) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Mattia Zaccagni mit einer Flanke nach einer Ecke.
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36'
Ecke Lazio Rom. Die Ecke wurde verursacht von Pape Matar Sarr.
36'
Ball abgeblockt. Gustav Isaksen (Lazio Rom) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mattia Zaccagni.
32'
Foul von Reda Belahyane (Lazio Rom).
32'
Douglas Luiz (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Vorbeigeschossen. Gustav Isaksen (Lazio Rom) versucht es per Kopf rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Kenneth Taylor mit einer Flanke.
29'
Nuno Tavares (Lazio Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Nico González (Juventus Turin).
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27'
Foul von Tijjani Noslin (Lazio Rom).
27'
Douglas Luiz (Juventus Turin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Ball abgeblockt. Randal Kolo Muani (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
24'
Abseits Juventus Turin. Nico González spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Randal Kolo Muani im Abseits.
24'
Vorbeigeschossen. Douglas Luiz (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Weston McKennie.
22'
Ecke Lazio Rom. Die Ecke wurde verursacht von Pape Matar Sarr.
17'
Abseits Lazio Rom. Nuno Tavares spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Tijjani Noslin im Abseits.
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15'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Josip Sutalo.
15'
Das Spiel läuft wieder.
14'
Das Spiel ist unterbrochen (Lazio Rom).
12'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Davide Frattesi.
6'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Oliver Provstgaard.
5'
Ball pariert. Kerim Alajbegovic (Juventus Turin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Douglas Luiz.
3'
Kenneth Taylor (Lazio Rom) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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3'
Foul von Nico González (Juventus Turin).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Juventus Turin und Lazio Rom.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.