Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Juventus Turin und SSC Neapel ist 2:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Juventus Turin und SSC Neapel ist 2:0.
94'
Vorbeigeschossen. Billy Gilmour (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei nach einer Ecke.
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93'
Ecke SSC Neapel. Die Ecke wurde verursacht von Andrea Cambiaso.
93'
Ball abgeblockt. Lorenzo Lucca (SSC Neapel) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Noa Lang mit einer Flanke.
93'
Ecke SSC Neapel. Die Ecke wurde verursacht von Federico Gatti.
91'
Rafa Marín (SSC Neapel) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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91'
Foul von Rafa Marín (SSC Neapel).
91'
Jérémie Boga (Juventus Turin) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Noa Lang.
89'
Foul von Rafa Marín (SSC Neapel).
89'
Andrea Cambiaso (Juventus Turin) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
89'
Vorbeigeschossen. Rafa Marín (SSC Neapel) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Billy Gilmour nach einer Standardsituation.
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88'
Scott McTominay (SSC Neapel) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Douglas Luiz (Juventus Turin).
87'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Juventus Turin und SSC Neapel ist 2:0. Jérémie Boga (Juventus Turin) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Andrea Cambiaso.
86'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Antonio Vergara.
85'
Ball abgeblockt. Jérémie Boga (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Andrea Cambiaso.
82'
Wechsel Juventus Turin. Andrea Cambiaso kommt für Juan Cabal.
81'
Alex Meret (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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81'
Foul von Federico Gatti (Juventus Turin).
81'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Rafa Marín.
79'
Foul von Billy Gilmour (SSC Neapel).
79'
Nick Woltemade (Juventus Turin) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
79'
Wechsel SSC Neapel. Sam Beukema kommt für Mathías Olivera aufgrund einer Verletzung.
79'
Wechsel SSC Neapel. Giovane kommt für Frank Anguissa.
78'
Das Spiel läuft wieder.
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78'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Mathías Olivera (SSC Neapel).
77'
Handspiel von Scott McTominay (SSC Neapel).
76'
Ball abgeblockt. Edon Zhegrova (Juventus Turin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
75'
Gelb-Rote Karte für Luca Marianucci (SSC Neapel) für überhartes Einsteigen.
75'
Foul von Luca Marianucci (SSC Neapel).
75'
Juan Cabal (Juventus Turin) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
74'
Ball abgeblockt. Edon Zhegrova (Juventus Turin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pierre Kalulu.
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73'
Ball abgeblockt. Billy Gilmour (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
72'
Wechsel Juventus Turin. Lloyd Kelly kommt für Jhon Lucumí.
72'
Wechsel Juventus Turin. Jérémie Boga kommt für Kerim Alajbegovic aufgrund einer Verletzung.
71'
Kerim Alajbegovic (Juventus Turin) sieht eine Gelbe Karte für exzessiven Jubel.
70'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Juventus Turin und SSC Neapel ist 1:0. Kerim Alajbegovic (Juventus Turin) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Edon Zhegrova.
66'
Lorenzo Lucca (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Bremer (Juventus Turin).
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65'
Abseits SSC Neapel. Billy Gilmour spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Antonio Vergara im Abseits.
64'
Ball pariert. Bremer (Juventus Turin) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Douglas Luiz mit einer Flanke.
64'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Luca Marianucci.
61'
Wechsel SSC Neapel. Antonio Vergara kommt für Matteo Politano.
60'
Vorbeigeschossen. Teun Koopmeiners (Juventus Turin) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Juan Cabal mit einer Flanke.
59'
Foul von Amir Rrahmani (SSC Neapel).
59'
Nick Woltemade (Juventus Turin) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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59'
Wechsel Juventus Turin. Edon Zhegrova kommt für Randal Kolo Muani.
57'
Vorbeigeschossen. Federico Gatti (Juventus Turin) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Douglas Luiz mit einer Flanke nach einer Ecke.
57'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Rafa Marín.
54'
Handspiel von Kerim Alajbegovic (Juventus Turin).
53'
Ball abgeblockt. Douglas Luiz (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Juan Cabal.
52'
Abseits Juventus Turin. Federico Gatti spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Randal Kolo Muani im Abseits.
51'
Foul von Amir Rrahmani (SSC Neapel).
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51'
Nick Woltemade (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Ball abgeblockt. Federico Gatti (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Douglas Luiz.
48'
Lorenzo Lucca (SSC Neapel) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Bremer (Juventus Turin).
47'
Vorbeigeschossen. Pierre Kalulu (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Kerim Alajbegovic nach einer Ecke.
47'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Luca Marianucci.
45'
Wechsel SSC Neapel. Billy Gilmour kommt für Kevin De Bruyne.
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45'
Wechsel SSC Neapel. Amir Rrahmani kommt für Giovanni Di Lorenzo.
45'
Wechsel Juventus Turin. Federico Gatti kommt für Weston McKennie.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Juventus Turin und SSC Neapel ist 0:0.
47'
Ball pariert. Kerim Alajbegovic (Juventus Turin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Randal Kolo Muani.
46'
Vorbeigeschossen. Randal Kolo Muani (Juventus Turin) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Weston McKennie mit einer Flanke.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Lorenzo Lucca (SSC Neapel).
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45'
Teun Koopmeiners (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Vorbeigeschossen. Bremer (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Douglas Luiz.
41'
Handspiel von Noa Lang (SSC Neapel).
40'
Abseits Juventus Turin. Jhon Lucumí spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Bremer im Abseits.
39'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Alex Meret.
38'
Luca Marianucci (SSC Neapel) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
38'
Foul von Luca Marianucci (SSC Neapel).
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38'
Nick Woltemade (Juventus Turin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Rafa Marín (SSC Neapel).
37'
Nick Woltemade (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Ball abgeblockt. Kerim Alajbegovic (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
33'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Giovanni Di Lorenzo.
31'
Vorbeigeschossen. Kerim Alajbegovic (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Randal Kolo Muani mit einer Flanke.
30'
Vorbeigeschossen. Noa Lang (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Frank Anguissa.
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28'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Scott McTominay.
28'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Luca Marianucci.
26'
Vorbeigeschossen. Lorenzo Lucca (SSC Neapel) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Matteo Politano mit einer Flanke nach einer Ecke.
25'
Ecke SSC Neapel. Die Ecke wurde verursacht von Kerim Alajbegovic.
23'
Lorenzo Lucca (SSC Neapel) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Jhon Lucumí (Juventus Turin).
20'
Jhon Lucumí (Juventus Turin) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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20'
Lorenzo Lucca (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Jhon Lucumí (Juventus Turin).
16'
Douglas Luiz (Juventus Turin) sieht eine Gelbe Karte.
16'
Rafa Marín (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Douglas Luiz (Juventus Turin).
16'
Vorbeigeschossen. Jhon Lucumí (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Weston McKennie mit dem Kopf nach einer Ecke.
15'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Matteo Politano.
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14'
Das Spiel läuft wieder.
12'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Frank Anguissa (SSC Neapel).
10'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Lorenzo Lucca.
10'
Ball abgeblockt. Weston McKennie (Juventus Turin) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Douglas Luiz mit einer Flanke.
9'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Rafa Marín.
8'
Vorbeigeschossen. Giovanni Di Lorenzo (SSC Neapel) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Kevin De Bruyne mit einer Flanke nach einer Ecke.
8'
Ecke SSC Neapel. Die Ecke wurde verursacht von Pierre Kalulu.
Werbung
8'
Ball pariert. Lorenzo Lucca (SSC Neapel) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Matteo Politano mit einer Flanke.
5'
Foul von Frank Anguissa (SSC Neapel).
5'
Teun Koopmeiners (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Giovanni Di Lorenzo (SSC Neapel) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Kerim Alajbegovic (Juventus Turin).
1'
Abseits Juventus Turin. Douglas Luiz spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Randal Kolo Muani im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Juventus Turin und SSC Neapel.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.