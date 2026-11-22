Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Juventus Turin und SSC Venezia ist 4:0.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Juventus Turin und SSC Venezia ist 4:0.
92'
John Yeboah (SSC Venezia) trifft den linken Pfosten mit dem linken Fuss aus der Distanz,.
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91'
Foul von Jérémie Boga (Juventus Turin).
91'
Richie Sagrado (SSC Venezia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Jérémie Boga (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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89'
Foul von Redouane Halhal (SSC Venezia).
89'
Foul von Teun Koopmeiners (Juventus Turin).
89'
Lamine Fanne (SSC Venezia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Jérémie Boga (Juventus Turin).
88'
Lamine Fanne (SSC Venezia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Wechsel SSC Venezia. Albion Rrahmani kommt für Akor Adams.
87'
Vorbeigeschossen. Matías Moreno (SSC Venezia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Juan Jesus.
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85'
Foul von Nick Woltemade (Juventus Turin).
85'
Gianluca Busio (SSC Venezia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Lloyd Kelly (Juventus Turin).
85'
John Yeboah (SSC Venezia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Wechsel Juventus Turin. Jérémie Boga kommt für Randal Kolo Muani.
84'
Wechsel SSC Venezia. Richie Sagrado kommt für Antoine Hainaut.
84'
Wechsel SSC Venezia. Lamine Fanne kommt für Kike Pérez.
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84'
Vorbeigeschossen. Edon Zhegrova (Juventus Turin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Nick Woltemade.
82'
Foul von Andrea Cambiaso (Juventus Turin).
82'
John Yeboah (SSC Venezia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Ball pariert. John Yeboah (SSC Venezia) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Gianluca Busio.
79'
Foul von Nick Woltemade (Juventus Turin).
79'
John Yeboah (SSC Venezia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Ball pariert. Randal Kolo Muani (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Teun Koopmeiners.
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77'
Redouane Halhal (SSC Venezia) trifft den rechten Pfosten mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum. Vorbereitet von Matteo Dagasso mit einer Flanke.
77'
Ball abgeblockt. Ridgeciano Haps (SSC Venezia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
76'
Ball abgeblockt. Kike Pérez (SSC Venezia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gianluca Busio.
75'
Nick Woltemade (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Matías Moreno (SSC Venezia).
75'
Ball abgeblockt. John Yeboah (SSC Venezia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
74'
Wechsel Juventus Turin. Andrea Cambiaso kommt für Juan Cabal.
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71'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Juventus Turin und SSC Venezia ist 4:0. Randal Kolo Muani (Juventus Turin) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten rechts.
69'
Elfmeter für Juventus Turin. Randal Kolo Muani wurde im Strafraum gefoult.
69'
Redouane Halhal verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
69'
Teun Koopmeiners (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Kike Pérez (SSC Venezia).
68'
Wechsel Juventus Turin. Federico Gatti kommt für Zeki Çelik.
67'
Wechsel SSC Venezia. John Yeboah kommt für Lion Lauberbach.
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67'
Wechsel SSC Venezia. Matteo Dagasso kommt für Simon Sohm.
65'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Juventus Turin und SSC Venezia ist 3:0. Juan Cabal (Juventus Turin) trifft per Kopf aus kürzester Distanz in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Edon Zhegrova mit einer Flanke nach einer Ecke.Tor nach Ansicht des Video-Schiedsrichters bestätigt.
65'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Juan Jesus.
59'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Juventus Turin und SSC Venezia ist 2:0. Teun Koopmeiners (Juventus Turin) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Nick Woltemade.
58'
Ball pariert. Edon Zhegrova (Juventus Turin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
57'
Abseits Juventus Turin. Lloyd Kelly spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Randal Kolo Muani im Abseits.
53'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Juventus Turin und SSC Venezia ist 1:0. Nick Woltemade (Juventus Turin) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte unter die Latte.
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53'
Ball abgeblockt. Weston McKennie (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Zeki Çelik mit einer Flanke.
52'
Lloyd Kelly (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Lion Lauberbach (SSC Venezia).
51'
Foul von Nick Woltemade (Juventus Turin).
51'
Antoine Hainaut (SSC Venezia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Abseits Juventus Turin. Lloyd Kelly spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Randal Kolo Muani im Abseits.
49'
Vorbeigeschossen. Akor Adams (SSC Venezia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Gianluca Busio.
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47'
Randal Kolo Muani (Juventus Turin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Kike Pérez (SSC Venezia).
45'
Wechsel Juventus Turin. Pape Matar Sarr kommt für Douglas Luiz.
45'
Wechsel Juventus Turin. Nick Woltemade kommt für Kerim Alajbegovic.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Juventus Turin und SSC Venezia ist 0:0.
46'
Vorbeigeschossen. Zeki Çelik (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Douglas Luiz.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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45'
Foul von Weston McKennie (Juventus Turin).
45'
Antoine Hainaut (SSC Venezia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Antoine Hainaut.
44'
Kerim Alajbegovic (Juventus Turin) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Redouane Halhal (SSC Venezia).
40'
Ball abgeblockt. Lion Lauberbach (SSC Venezia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
38'
Ball abgeblockt. Kerim Alajbegovic (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Teun Koopmeiners.
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36'
Das Spiel läuft wieder.
35'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Kerim Alajbegovic (Juventus Turin).
30'
Ecke SSC Venezia. Die Ecke wurde verursacht von Guglielmo Vicario.
30'
Vorbeigeschossen. Gianluca Busio (SSC Venezia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Kike Pérez.
28'
Abseits SSC Venezia. Gianluca Busio spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Akor Adams im Abseits.
26'
Foul von Edon Zhegrova (Juventus Turin).
26'
Kike Pérez (SSC Venezia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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25'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Redouane Halhal.
23'
Ball pariert. Douglas Luiz (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Kerim Alajbegovic.
23'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Filip Stankovic.
23'
Ball pariert. Edon Zhegrova (Juventus Turin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
21'
Vorbeigeschossen. Kike Pérez (SSC Venezia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Gianluca Busio.
19'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Antoine Hainaut.
19'
Randal Kolo Muani (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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19'
Foul von Antoine Hainaut (SSC Venezia).
11'
Teun Koopmeiners (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Antoine Hainaut (SSC Venezia).
7'
Randal Kolo Muani (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Matías Moreno (SSC Venezia).
7'
Ball abgeblockt. Ridgeciano Haps (SSC Venezia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kike Pérez.
6'
Ecke SSC Venezia. Die Ecke wurde verursacht von Bremer.
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6'
Ball abgeblockt. Akor Adams (SSC Venezia) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lion Lauberbach mit einem Steilpass.
4'
Weston McKennie (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Simon Sohm (SSC Venezia).
3'
Foul von Weston McKennie (Juventus Turin).
3'
Gianluca Busio (SSC Venezia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Juventus Turin und SSC Venezia.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.