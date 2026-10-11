Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Lazio Rom und AC Monza ist 3:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Lazio Rom und AC Monza ist 3:1.
93'
Foul von Gustav Isaksen (Lazio Rom).
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93'
Ebenezer Akinsanmiro (AC Monza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ecke Lazio Rom. Die Ecke wurde verursacht von Eddy Kouadio.
90'
Vorbeigeschossen. Gustav Isaksen (Lazio Rom) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Andrea Pinamonti mit einer Flanke.
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90'
Vorbeigeschossen. Romano Floriani Mussolini (Lazio Rom) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus mehr als 30 Metern doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
89'
Ball pariert. Dany Mota (AC Monza) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Adam Bakoune mit einer Flanke.
88'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Lazio Rom und AC Monza ist 3:1. Andrea Pinamonti (Lazio Rom) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Alfonso Pedraza nach einem Konter.
86'
Mattia Zaccagni (Lazio Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Manga Foe Ondoa (AC Monza).
86'
Gustav Isaksen (Lazio Rom) trifft den linken Pfosten mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte,.
85'
Abseits AC Monza. Samuele Birindelli spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Adam Bakoune im Abseits.
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85'
Foul von Romano Floriani Mussolini (Lazio Rom).
85'
Manga Foe Ondoa (AC Monza) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
83'
Ecke Lazio Rom. Die Ecke wurde verursacht von Noel Törnqvist.
83'
Ball pariert. Mattia Zaccagni (Lazio Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Fisayo Dele-Bashiru.
82'
Ball pariert. Yvan Maye (AC Monza) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
80'
Foul von Andrea Pinamonti (Lazio Rom).
80'
Yvan Maye (AC Monza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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79'
Diogo Leite (Lazio Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Dany Mota (AC Monza).
78'
Das Spiel läuft wieder.
78'
Das Spiel ist unterbrochen (Lazio Rom).
77'
Ecke Lazio Rom. Die Ecke wurde verursacht von Noel Törnqvist.
77'
Ball pariert. Reda Belahyane (Lazio Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
75'
Ecke Lazio Rom. Die Ecke wurde verursacht von Samuele Birindelli.
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75'
Wechsel Lazio Rom. Andrea Pinamonti kommt für Tijjani Noslin.
75'
Wechsel Lazio Rom. Alfonso Pedraza kommt für Nuno Tavares.
70'
Wechsel AC Monza. Adam Bakoune kommt für Ricardo Mangas aufgrund einer Verletzung.
68'
Diogo Leite (Lazio Rom) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
68'
Foul von Diogo Leite (Lazio Rom).
68'
Dany Mota (AC Monza) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Vorbeigeschossen. Romano Floriani Mussolini (Lazio Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Reda Belahyane.
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62'
Ecke Lazio Rom. Die Ecke wurde verursacht von Yvan Maye.
61'
Mattia Zaccagni (Lazio Rom) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Eddy Kouadio (AC Monza).
60'
Wechsel Lazio Rom. Josip Sutalo kommt für Oliver Provstgaard.
60'
Wechsel Lazio Rom. Fisayo Dele-Bashiru kommt für Davide Frattesi.
57'
Ball pariert. Dany Mota (AC Monza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ebenezer Akinsanmiro.
57'
Ball pariert. Dany Mota (AC Monza) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Samuele Birindelli mit einer Flanke.
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56'
Ecke AC Monza. Die Ecke wurde verursacht von Diogo Leite.
56'
Ball abgeblockt. Gustavo Varela (AC Monza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ricardo Mangas.
55'
Oliver Provstgaard (Lazio Rom) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
55'
Foul von Oliver Provstgaard (Lazio Rom).
55'
Dany Mota (AC Monza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Vorbeigeschossen. Samuele Birindelli (AC Monza) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Dany Mota nach einem Konter.
53'
Wechsel Lazio Rom. Diogo Leite kommt für Danilho Doekhi.
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51'
Kenneth Taylor (Lazio Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Dany Mota (AC Monza).
50'
Ecke AC Monza. Die Ecke wurde verursacht von Christos Mandas.
50'
Ball pariert. Dany Mota (AC Monza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ricardo Mangas.
46'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Lazio Rom und AC Monza ist 2:1. Saba Goglichidze (AC Monza) trifft per Kopf aus kürzester Distanz unten rechts. Vorbereitet von Dany Mota nach einer Ecke.
46'
Vorbeigeschossen. Dany Mota (AC Monza) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Samuele Birindelli mit einer Flanke nach einer Ecke.
46'
Ecke AC Monza. Die Ecke wurde verursacht von Danilho Doekhi.
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45'
Wechsel AC Monza. Manga Foe Ondoa kommt für Michael Folorunsho.
45'
Wechsel AC Monza. Dany Mota kommt für Exequiel Zeballos.
45'
Wechsel AC Monza. Yvan Maye kommt für Andrea Carboni.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Lazio Rom und AC Monza ist 2:0.
47'
Danilho Doekhi (Lazio Rom) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
47'
Foul von Danilho Doekhi (Lazio Rom).
47'
Exequiel Zeballos (AC Monza) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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46'
Foul von Nuno Tavares (Lazio Rom).
46'
Gustavo Varela (AC Monza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Ecke Lazio Rom. Die Ecke wurde verursacht von Eddy Kouadio.
42'
Foul von Kenneth Taylor (Lazio Rom).
42'
Michael Folorunsho (AC Monza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Nuno Tavares (Lazio Rom).
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41'
Ebenezer Akinsanmiro (AC Monza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Romano Floriani Mussolini (Lazio Rom).
40'
Exequiel Zeballos (AC Monza) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Vorbeigeschossen. Nuno Tavares (Lazio Rom) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei - nach einem direkten Freistoss.
36'
Wechsel AC Monza. Saba Goglichidze kommt für Cyril Ngonge.
35'
Lorenzo Lucchesi (AC Monza) sieht die Rote Karte.
35'
Tijjani Noslin (Lazio Rom) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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35'
Foul von Lorenzo Lucchesi (AC Monza).
34'
Ball abgeblockt. Samuele Birindelli (AC Monza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
34'
Ball abgeblockt. Exequiel Zeballos (AC Monza) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Andrea Carboni.
30'
Tijjani Noslin (Lazio Rom) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Lorenzo Lucchesi (AC Monza).
28'
Vorbeigeschossen. Samuele Birindelli (AC Monza) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
28'
Ecke AC Monza. Die Ecke wurde verursacht von Nuno Tavares.
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26'
Ball abgeblockt. Kenneth Taylor (Lazio Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tijjani Noslin.
25'
Ball abgeblockt. Samuele Birindelli (AC Monza) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Cyril Ngonge.
24'
Vorbeigeschossen. Gustav Isaksen (Lazio Rom) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Nuno Tavares.
23'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Lazio Rom und AC Monza ist 2:0. Gustav Isaksen (Lazio Rom) trifft mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, unten links. Vorbereitet von Tijjani Noslin.
23'
Ball abgeblockt. Davide Frattesi (Lazio Rom) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Romano Floriani Mussolini.
20'
Abseits AC Monza. Ebenezer Akinsanmiro spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Gustavo Varela im Abseits.
20'
Ball abgeblockt. Ebenezer Akinsanmiro (AC Monza) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Eddy Kouadio.
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18'
Vorbeigeschossen. Davide Frattesi (Lazio Rom) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Mattia Zaccagni.
14'
Vorbeigeschossen. Mattia Zaccagni (Lazio Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei - nach einem direkten Freistoss.
13'
Andrea Carboni (AC Monza) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
13'
Davide Frattesi (Lazio Rom) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Andrea Carboni (AC Monza).
10'
Ball pariert. Kenneth Taylor (Lazio Rom) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Romano Floriani Mussolini mit einer Flanke.
8'
Ecke Lazio Rom. Die Ecke wurde verursacht von Lorenzo Lucchesi.
Werbung
7'
Mattia Zaccagni (Lazio Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Eddy Kouadio (AC Monza).
6'
Ecke AC Monza. Die Ecke wurde verursacht von Nuno Tavares.
6'
Ecke AC Monza. Die Ecke wurde verursacht von Danilho Doekhi.
5'
Ball pariert. Tijjani Noslin (Lazio Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Davide Frattesi.
3'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Lazio Rom und AC Monza ist 1:0. Nuno Tavares (Lazio Rom) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Tijjani Noslin.
2'
Davide Frattesi (Lazio Rom) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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2'
Foul von Exequiel Zeballos (AC Monza).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Lazio Rom und AC Monza.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.