Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Lazio Rom und Cagliari Calcio ist 2:1.
98'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Lazio Rom und Cagliari Calcio ist 2:1.
97'
Abseits Lazio Rom. Christos Mandas spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Gustav Isaksen im Abseits.
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96'
Gustav Isaksen (Lazio Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
96'
Foul von Paul Mendy (Cagliari Calcio).
96'
Foul von Kenneth Taylor (Lazio Rom).
96'
Raphael Kofler (Cagliari Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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95'
Abseits Cagliari Calcio. Zé Pedro spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Paul Mendy im Abseits.
93'
Ball abgeblockt. Yael Trepy (Cagliari Calcio) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Zé Pedro mit einem langen Ball.
91'
Gelb-Rote Karte für Adam Obert (Cagliari Calcio) für überhartes Einsteigen.
91'
Gustav Isaksen (Lazio Rom) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Adam Obert (Cagliari Calcio).
91'
Der vierte Offizielle kündigt 8 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Abseits Lazio Rom. Kenneth Taylor spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Fisayo Dele-Bashiru im Abseits.
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89'
Wechsel Cagliari Calcio. Kevin Carlos kommt für Alessandro Deiola aufgrund einer Verletzung.
89'
Das Spiel läuft wieder.
85'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Alessandro Deiola (Cagliari Calcio).
84'
Andrea Pinamonti (Lazio Rom) sieht eine Gelbe Karte für exzessiven Jubel.
83'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Lazio Rom und Cagliari Calcio ist 2:1. Andrea Pinamonti (Lazio Rom) trifft per Kopf aus kürzester Distanz in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Alfonso Pedraza.
83'
Vorbeigeschossen. Fisayo Dele-Bashiru (Lazio Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
82'
Ecke Lazio Rom. Die Ecke wurde verursacht von Paul Mendy.
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81'
Wechsel Lazio Rom. Danilo Cataldi kommt für Reda Belahyane.
80'
Vorbeigeschossen. Gustav Isaksen (Lazio Rom) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Romano Floriani Mussolini nach einem Konter.
79'
Alfonso Pedraza (Lazio Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Michel Adopo (Cagliari Calcio).
76'
Adam Obert (Cagliari Calcio) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
76'
Gustav Isaksen (Lazio Rom) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Adam Obert (Cagliari Calcio).
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76'
Wechsel Lazio Rom. Diogo Leite kommt für Oliver Provstgaard.
75'
Foul von Josip Sutalo (Lazio Rom).
75'
Paul Mendy (Cagliari Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Ball pariert. Alessandro Romano (Cagliari Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Yael Trepy.
73'
Gustav Isaksen (Lazio Rom) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von Adam Obert (Cagliari Calcio).
71'
Vorbeigeschossen. Kenneth Taylor (Lazio Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Fisayo Dele-Bashiru.
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70'
Ball abgeblockt. Yael Trepy (Cagliari Calcio) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alessandro Deiola.
69'
Vorbeigeschossen. Juan Rodríguez (Cagliari Calcio) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Alessandro Romano mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
69'
Foul von Romano Floriani Mussolini (Lazio Rom).
69'
Paul Mendy (Cagliari Calcio) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
67'
Vorbeigeschossen. Oliver Provstgaard (Lazio Rom) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Kenneth Taylor mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
66'
Juan Rodríguez (Cagliari Calcio) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
66'
Fisayo Dele-Bashiru (Lazio Rom) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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66'
Foul von Juan Rodríguez (Cagliari Calcio).
65'
Ecke Cagliari Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Kenneth Taylor.
64'
Wechsel Cagliari Calcio. Joseph Liteta kommt für Jacopo Fazzini.
64'
Wechsel Cagliari Calcio. Yael Trepy kommt für Daniel Maldini.
62'
Gustav Isaksen (Lazio Rom) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Adam Obert (Cagliari Calcio).
62'
Vorbeigeschossen. Tijjani Noslin (Lazio Rom) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
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59'
Gustav Isaksen (Lazio Rom) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Jacopo Fazzini (Cagliari Calcio) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
59'
Foul von Jacopo Fazzini (Cagliari Calcio).
58'
Fisayo Dele-Bashiru (Lazio Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Alessandro Deiola (Cagliari Calcio).
55'
Wechsel Lazio Rom. Andrea Pinamonti kommt für Mattia Zaccagni aufgrund einer Verletzung.
55'
Wechsel Lazio Rom. Fisayo Dele-Bashiru kommt für Davide Frattesi.
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55'
Wechsel Lazio Rom. Alfonso Pedraza kommt für Nuno Tavares.
53'
Gustav Isaksen (Lazio Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Jacopo Fazzini (Cagliari Calcio).
51'
Romano Floriani Mussolini (Lazio Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Paul Mendy (Cagliari Calcio).
50'
Ecke Lazio Rom. Die Ecke wurde verursacht von Juan Rodríguez.
50'
Ball pariert. Michel Adopo (Cagliari Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Daniel Maldini.
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47'
Foul von Mattia Zaccagni (Lazio Rom).
47'
Alessandro Romano (Cagliari Calcio) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
47'
Vorbeigeschossen. Zé Pedro (Cagliari Calcio) versucht es nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus kürzester Distanz doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Daniel Maldini mit einer Flanke nach einer Ecke.
46'
Ecke Cagliari Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Oliver Provstgaard.
45'
Wechsel Cagliari Calcio. Paul Mendy kommt für M'Bala Nzola.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Lazio Rom und Cagliari Calcio ist 1:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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44'
Foul von Kenneth Taylor (Lazio Rom).
44'
Alessandro Romano (Cagliari Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Romano Floriani Mussolini (Lazio Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Daniel Maldini (Cagliari Calcio).
38'
Vorbeigeschossen. Jacopo Fazzini (Cagliari Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Adam Obert.
36'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Lazio Rom und Cagliari Calcio ist 1:1. Gustav Isaksen (Lazio Rom) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Tijjani Noslin.
35'
Vorbeigeschossen. Romano Floriani Mussolini (Lazio Rom) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Mattia Zaccagni mit einer Flanke.
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32'
Wechsel Cagliari Calcio. Raphael Kofler kommt für Alieu Fadera aufgrund einer Verletzung.
31'
Das Spiel läuft wieder.
30'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Alieu Fadera (Cagliari Calcio).
29'
Kenneth Taylor (Lazio Rom) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Alieu Fadera (Cagliari Calcio).
28'
Nuno Tavares (Lazio Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Alieu Fadera (Cagliari Calcio).
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24'
Foul von Tijjani Noslin (Lazio Rom).
24'
Zé Pedro (Cagliari Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Lazio Rom und Cagliari Calcio ist 0:1. M'Bala Nzola (Cagliari Calcio) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz unten rechts. Vorbereitet von Alieu Fadera nach einem Konter.
20'
Ball pariert. Mattia Zaccagni (Lazio Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Kenneth Taylor.
19'
Ball pariert. Davide Frattesi (Lazio Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Tijjani Noslin.
18'
Mattia Zaccagni (Lazio Rom) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Zé Pedro (Cagliari Calcio).
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13'
Gustav Isaksen (Lazio Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Adam Obert (Cagliari Calcio).
11'
Mattia Zaccagni (Lazio Rom) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Alessandro Romano (Cagliari Calcio).
9'
Abseits Cagliari Calcio. Juan Rodríguez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen M'Bala Nzola im Abseits.
9'
Abseits Lazio Rom. Christos Mandas spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Tijjani Noslin im Abseits.
4'
Vorbeigeschossen. Gustav Isaksen (Lazio Rom) versucht es mit dem linken Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Nuno Tavares mit einem langen Ball.
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2'
Handspiel von M'Bala Nzola (Cagliari Calcio).
2'
Vorbeigeschossen. Alieu Fadera (Cagliari Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei nach einer Standardsituation.
1'
Alieu Fadera (Cagliari Calcio) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Oliver Provstgaard (Lazio Rom).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Lazio Rom und Cagliari Calcio.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.