Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Lazio Rom und Parma FC ist 2:1.
98'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Lazio Rom und Parma FC ist 2:1.
97'
Handspiel von Giovanni Fabbian (Parma FC).
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96'
Nuno Tavares (Lazio Rom) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
96'
Foul von Enrico Delprato (Parma FC).
95'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Lazio Rom und Parma FC ist 2:1. Simone Lontani (Parma FC) trifft mit dem linken Fuss vom linken Flügel aus spitzem Winkel unten rechts. Vorbereitet von Giovanni Fabbian.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 7 Minuten Nachspielzeit an.
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91'
Vorbeigeschossen. Simone Lontani (Parma FC) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Emanuele Valeri.
88'
Vorbeigeschossen. Nuno Tavares (Lazio Rom) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Fisayo Dele-Bashiru nach einem Konter.
85'
Vorbeigeschossen. Davide Frattesi (Lazio Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Manuel Lazzari mit einer Flanke.
84'
Josip Sutalo (Lazio Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von El Bilal Touré (Parma FC).
84'
Foul von Romano Floriani Mussolini (Lazio Rom).
84'
Emanuele Valeri (Parma FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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84'
Vorbeigeschossen. Fisayo Dele-Bashiru (Lazio Rom) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Manuel Lazzari.
80'
Reda Belahyane (Lazio Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Giovanni Fabbian (Parma FC).
78'
Wechsel Parma FC. Giovanni Fabbian kommt für David Romero.
77'
Wechsel Lazio Rom. Alfonso Pedraza kommt für Mattia Zaccagni.
77'
Wechsel Lazio Rom. Manuel Lazzari kommt für Gustav Isaksen.
76'
Abseits Parma FC. Adrián Bernabé spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Matija Frigan im Abseits.
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74'
Vorbeigeschossen. El Bilal Touré (Parma FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Adrián Bernabé mit einer Flanke nach einer Ecke.
74'
Ecke Parma FC. Die Ecke wurde verursacht von Josip Sutalo.
74'
Ball abgeblockt. Simone Lontani (Parma FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Emanuele Valeri mit einer Flanke.
73'
Foul von Nuno Tavares (Lazio Rom).
73'
Matija Frigan (Parma FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Wechsel Parma FC. Matija Frigan kommt für Diego Carlos.
71'
Wechsel Lazio Rom. Fisayo Dele-Bashiru kommt für Kenneth Taylor.
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71'
Ecke Lazio Rom. Die Ecke wurde verursacht von Mandela Keita.
70'
Ball abgeblockt. Gustav Isaksen (Lazio Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kenneth Taylor.
69'
Ecke Lazio Rom. Die Ecke wurde verursacht von Edoardo Corvi.
69'
Ball pariert. Mattia Zaccagni (Lazio Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Reda Belahyane.
67'
Diogo Leite (Lazio Rom) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Adrián Bernabé (Parma FC).
63'
Wechsel Parma FC. Simone Lontani kommt für Christian Ordóñez.
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62'
Das Spiel läuft wieder.
59'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Edoardo Corvi (Parma FC).
58'
2 : 0
Pech für Parma FC - Eigentor von Diego Carlos! Der Spielstand zwischen Lazio Rom und Parma FC ist 2:0. Unglücklicherweise trifft er mit rechts ins eigene Tor flach ins Netz.
54'
Vorbeigeschossen. Mattia Zaccagni (Lazio Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Gustav Isaksen mit dem Kopf.
53'
Kenneth Taylor (Lazio Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von El Bilal Touré (Parma FC).
52'
Vorbeigeschossen. Davide Frattesi (Lazio Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Romano Floriani Mussolini.
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52'
Vorbeigeschossen. Romano Floriani Mussolini (Lazio Rom) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei.
51'
Mattia Zaccagni (Lazio Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Mandela Keita (Parma FC).
50'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Lazio Rom und Parma FC ist 1:0. Kenneth Taylor (Lazio Rom) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, unten links.
49'
Vorbeigeschossen. Diogo Leite (Lazio Rom) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Nuno Tavares mit einer Flanke nach einer Ecke.
49'
Ecke Lazio Rom. Die Ecke wurde verursacht von Christian Ordóñez.
48'
Foul von Mattia Zaccagni (Lazio Rom).
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48'
Diego Carlos (Parma FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Vorbeigeschossen. Tijjani Noslin (Lazio Rom) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
45'
Wechsel Lazio Rom. Diogo Leite kommt für Oliver Provstgaard.
45'
Wechsel Parma FC. Adrián Bernabé kommt für Vincent Sierro.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Lazio Rom und Parma FC ist 0:0.
46'
Ball pariert. Romano Floriani Mussolini (Lazio Rom) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Nuno Tavares mit einer Flanke.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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43'
Ecke Lazio Rom. Die Ecke wurde verursacht von Edoardo Corvi.
43'
Ball pariert. Kenneth Taylor (Lazio Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Mattia Zaccagni.
40'
Abseits Lazio Rom. Tijjani Noslin spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Gustav Isaksen im Abseits.
40'
Vorbeigeschossen. Tijjani Noslin (Lazio Rom) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Nuno Tavares mit einer Flanke nach einer Ecke.
39'
Ecke Lazio Rom. Die Ecke wurde verursacht von Enrico Delprato.
38'
Vincent Sierro (Parma FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
38'
Gustav Isaksen (Lazio Rom) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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38'
Foul von Vincent Sierro (Parma FC).
35'
Ball abgeblockt. Mattia Zaccagni (Lazio Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
33'
Abseits Lazio Rom. Mattia Zaccagni spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Tijjani Noslin im Abseits.
31'
Mattia Zaccagni (Lazio Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Diego Carlos (Parma FC).
30'
Oliver Provstgaard (Lazio Rom) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
30'
Foul von Oliver Provstgaard (Lazio Rom).
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30'
David Romero (Parma FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Vorbeigeschossen. Enrico Delprato (Parma FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von David Romero mit einem Steilpass.
26'
Ball pariert. David Romero (Parma FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten.
24'
Gustav Isaksen (Lazio Rom) trifft die Latte per Kopf aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Mattia Zaccagni.
23'
Ball pariert. Reda Belahyane (Lazio Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Mattia Zaccagni.
20'
Ecke Lazio Rom. Die Ecke wurde verursacht von Dominik Drobnic.
20'
Ball abgeblockt. Gustav Isaksen (Lazio Rom) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mattia Zaccagni.
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20'
Davide Frattesi (Lazio Rom) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Vincent Sierro (Parma FC).
18'
Ecke Lazio Rom. Die Ecke wurde verursacht von Emanuele Valeri.
18'
Vorbeigeschossen. Gustav Isaksen (Lazio Rom) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Mattia Zaccagni mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
17'
Gustav Isaksen (Lazio Rom) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Emanuele Valeri (Parma FC).
16'
Abseits Parma FC. Diego Carlos spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Emanuele Valeri im Abseits.
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15'
Vorbeigeschossen. Davide Frattesi (Lazio Rom) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Mattia Zaccagni mit einer Flanke.
13'
Abseits Parma FC. Vincent Sierro spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen David Romero im Abseits.
11'
Ecke Lazio Rom. Die Ecke wurde verursacht von Enrico Delprato.
10'
Gustav Isaksen (Lazio Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Vincent Sierro (Parma FC).
10'
Vorbeigeschossen. Enrico Delprato (Parma FC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Christian Ordóñez mit einer Flanke nach einer Ecke.
9'
Ecke Parma FC. Die Ecke wurde verursacht von Christos Mandas.
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9'
Ball pariert. El Bilal Touré (Parma FC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Emanuele Valeri mit einer Flanke.
7'
Vorbeigeschossen. Mariano Troilo (Parma FC) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Emanuele Valeri mit einer Flanke nach einer Ecke.
6'
Ecke Parma FC. Die Ecke wurde verursacht von Christos Mandas.
6'
Ball pariert. David Romero (Parma FC) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten.
5'
Foul von Oliver Provstgaard (Lazio Rom).
5'
David Romero (Parma FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Vorbeigeschossen. Gustav Isaksen (Lazio Rom) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Mattia Zaccagni mit einer Flanke.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Lazio Rom und Parma FC.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.