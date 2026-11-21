Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Lazio Rom und US Lecce ist 3:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Lazio Rom und US Lecce ist 3:0.
93'
Abseits Lazio Rom. Romano Floriani Mussolini spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Albert Gudmundsson im Abseits.
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93'
Romano Floriani Mussolini (Lazio Rom) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Sadik Fofana (US Lecce).
92'
Christos Mandas (Lazio Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Jamil Siebert (US Lecce).
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92'
Vorbeigeschossen. Tiago Gabriel (US Lecce) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Antonino Gallo mit einer Flanke nach einer Ecke.
92'
Ecke US Lecce. Die Ecke wurde verursacht von Danilho Doekhi.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Lazio Rom und US Lecce ist 3:0. Davide Frattesi (Lazio Rom) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Matteo Cancellieri mit dem Kopf nach einem Konter.
89'
Foul von Fisayo Dele-Bashiru (Lazio Rom).
89'
Sadik Fofana (US Lecce) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Albert Gudmundsson (Lazio Rom).
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89'
Jamil Siebert (US Lecce) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Wechsel Lazio Rom. Albert Gudmundsson kommt für Andrea Pinamonti.
88'
Vorbeigeschossen. Paco Esteban (US Lecce) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Danilo Veiga mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
87'
Luca Pellegrini (Lazio Rom) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
87'
Foul von Luca Pellegrini (Lazio Rom).
87'
Danilo Veiga (US Lecce) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
86'
Wechsel US Lecce. Sadik Fofana kommt für Lassana Coulibaly.
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86'
Wechsel US Lecce. Nikola Stulic kommt für Konan N’Dri.
84'
Foul von Luca Pellegrini (Lazio Rom).
84'
Konan N’Dri (US Lecce) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Handspiel von Amar Fatah (US Lecce).
83'
Wechsel Lazio Rom. Fisayo Dele-Bashiru kommt für Tijjani Noslin.
83'
Wechsel Lazio Rom. Nicolò Rovella kommt für Reda Belahyane.
78'
Wechsel Lazio Rom. Matteo Cancellieri kommt für Gustav Isaksen.
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78'
Wechsel Lazio Rom. Luca Pellegrini kommt für Alfonso Pedraza.
77'
Danilo Veiga (US Lecce) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
77'
Alfonso Pedraza (Lazio Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Danilo Veiga (US Lecce).
76'
Ball pariert. Davide Frattesi (Lazio Rom) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
76'
Ball abgeblockt. Danilho Doekhi (Lazio Rom) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gustav Isaksen mit einer Flanke.
76'
Ecke Lazio Rom. Die Ecke wurde verursacht von Paco Esteban.
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76'
Vorbeigeschossen. Diogo Leite (Lazio Rom) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Gustav Isaksen mit einer Flanke nach einer Ecke.
75'
Ecke Lazio Rom. Die Ecke wurde verursacht von Tiago Gabriel.
74'
Wechsel US Lecce. Joël Monteiro kommt für Youssef Maleh.
73'
Ball pariert. Reda Belahyane (Lazio Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Kenneth Taylor.
71'
Ecke Lazio Rom. Die Ecke wurde verursacht von Danilo Veiga.
69'
Handspiel von Paco Esteban (US Lecce).
68'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Lazio Rom und US Lecce ist 2:0. Tijjani Noslin (Lazio Rom) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Kenneth Taylor.
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66'
Danilho Doekhi (Lazio Rom) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Paco Esteban (US Lecce).
66'
Kenneth Taylor (Lazio Rom) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Oumar Ngom (US Lecce).
65'
Vorbeigeschossen. Amar Fatah (US Lecce) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Konan N’Dri mit einer Flanke.
61'
Foul von Diogo Leite (Lazio Rom).
61'
Lassana Coulibaly (US Lecce) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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59'
Wechsel US Lecce. Paco Esteban kommt für Willem Geubbels.
59'
Wechsel US Lecce. Oumar Ngom kommt für Mohamed Kaba.
56'
Abseits Lazio Rom. Diogo Leite spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Andrea Pinamonti im Abseits.
54'
Foul von Andrea Pinamonti (Lazio Rom).
54'
Tiago Gabriel (US Lecce) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Romano Floriani Mussolini (Lazio Rom).
53'
Amar Fatah (US Lecce) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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52'
Foul von Gustav Isaksen (Lazio Rom).
52'
Wladimiro Falcone (US Lecce) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Vorbeigeschossen. Davide Frattesi (Lazio Rom) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Tijjani Noslin mit einer Flanke nach einer Ecke.
52'
Das Spiel läuft wieder.
51'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Danilo Veiga (US Lecce).
51'
Ecke Lazio Rom. Die Ecke wurde verursacht von Danilo Veiga.
50'
Jamil Siebert (US Lecce) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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50'
Andrea Pinamonti (Lazio Rom) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Jamil Siebert (US Lecce).
50'
Vorbeigeschossen. Tiago Gabriel (US Lecce) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Youssef Maleh mit einer Flanke nach einer Ecke.
49'
Ecke US Lecce. Die Ecke wurde verursacht von Diogo Leite.
48'
Vorbeigeschossen. Tijjani Noslin (Lazio Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei - nach einem direkten Freistoss.
47'
Handspiel von Konan N’Dri (US Lecce).
46'
Ecke Lazio Rom. Die Ecke wurde verursacht von Antonino Gallo.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Lazio Rom und US Lecce ist 1:0.
46'
Abseits Lazio Rom. Tijjani Noslin spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Gustav Isaksen im Abseits.
46'
Das Spiel läuft wieder.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Youssef Maleh (US Lecce).
43'
Handspiel von Willem Geubbels (US Lecce).
39'
Ecke Lazio Rom. Die Ecke wurde verursacht von Danilo Veiga.
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38'
Vorbeigeschossen. Konan N’Dri (US Lecce) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
38'
Ball pariert. Willem Geubbels (US Lecce) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
38'
Ball pariert. Konan N’Dri (US Lecce) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Mohamed Kaba.
33'
Gustav Isaksen (Lazio Rom) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Lassana Coulibaly (US Lecce).
31'
Gustav Isaksen (Lazio Rom) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Youssef Maleh (US Lecce).
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29'
Ecke Lazio Rom. Die Ecke wurde verursacht von Tiago Gabriel.
29'
Vorbeigeschossen. Tiago Gabriel (US Lecce) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Youssef Maleh mit einer Flanke nach einer Ecke.
28'
Ecke US Lecce. Die Ecke wurde verursacht von Romano Floriani Mussolini.
25'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Lazio Rom und US Lecce ist 1:0. Tijjani Noslin (Lazio Rom) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Gustav Isaksen mit einer Flanke.
24'
Foul von Diogo Leite (Lazio Rom).
24'
Konan N’Dri (US Lecce) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Abseits Lazio Rom. Christos Mandas spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Tijjani Noslin im Abseits.
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18'
Tijjani Noslin (Lazio Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Lassana Coulibaly (US Lecce).
17'
Abseits Lazio Rom. Diogo Leite spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Andrea Pinamonti im Abseits.
14'
Vorbeigeschossen. Amar Fatah (US Lecce) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Antonino Gallo.
12'
Abseits Lazio Rom. Tijjani Noslin spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Alfonso Pedraza im Abseits.
10'
Ball pariert. Diogo Leite (Lazio Rom) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Alfonso Pedraza mit einer Flanke.
10'
Ecke Lazio Rom. Die Ecke wurde verursacht von Jamil Siebert.
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9'
Ecke Lazio Rom. Die Ecke wurde verursacht von Jamil Siebert.
8'
Abseits Lazio Rom. Davide Frattesi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Andrea Pinamonti im Abseits.
4'
Amar Fatah (US Lecce) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Davide Frattesi (Lazio Rom).
3'
Abseits US Lecce. Amar Fatah spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Antonino Gallo im Abseits.
2'
Foul von Davide Frattesi (Lazio Rom).
2'
Youssef Maleh (US Lecce) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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1'
Ball abgeblockt. Konan N’Dri (US Lecce) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mohamed Kaba.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Lazio Rom und US Lecce.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.