Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Parma FC und FC Bologna ist 1:2.
98'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Parma FC und FC Bologna ist 1:2.
97'
Federico Bernardeschi (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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97'
Foul von Enrico Delprato (Parma FC).
96'
Lewis Ferguson (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
96'
Foul von Nesta Elphege (Parma FC).
94'
Ball abgeblockt. Mariano Troilo (Parma FC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Emanuele Valeri mit einer Flanke.
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93'
Ecke Parma FC. Die Ecke wurde verursacht von Martin Vitík.
92'
Foul von Lewis Ferguson (FC Bologna).
92'
Mariano Troilo (Parma FC) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
92'
Vorbeigeschossen. Christian Ordóñez (Parma FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
91'
Foul von Roberto Piccoli (FC Bologna).
91'
Emanuele Valeri (Parma FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 7 Minuten Nachspielzeit an.
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89'
Ball abgeblockt. Nesta Elphege (Parma FC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Emanuele Valeri mit einer Flanke.
88'
Foul von Federico Bernardeschi (FC Bologna).
88'
Sascha Britschgi (Parma FC) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
88'
Riccardo Orsolini (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Emanuele Valeri (Parma FC).
87'
Foul von Riccardo Orsolini (FC Bologna).
87'
Emanuele Valeri (Parma FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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87'
Vorbeigeschossen. Arthur Theate (FC Bologna) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
87'
Ecke FC Bologna. Die Ecke wurde verursacht von Sascha Britschgi.
86'
Ecke FC Bologna. Die Ecke wurde verursacht von El Bilal Touré.
86'
Ball pariert. Federico Bernardeschi (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
84'
Riccardo Orsolini (FC Bologna) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Mandela Keita (Parma FC).
82'
Wechsel Parma FC. Christian Ordóñez kommt für Vincent Sierro.
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82'
Wechsel Parma FC. Pontus Almqvist kommt für Giovanni Fabbian.
81'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Parma FC und FC Bologna ist 1:2. Vincent Sierro (Parma FC) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten links.
80'
Martin Vitík (FC Bologna) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
77'
VAR Entscheidung: Elfmeter Parma FC.
76'
Martin Vitík verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
76'
Elfmeter für Parma FC. Giovanni Fabbian wurde im Strafraum gefoult.
75'
Wechsel FC Bologna. Martin Vitík kommt für Nicolò Cambiaghi.
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75'
Foul von Riccardo Orsolini (FC Bologna).
75'
Emanuele Valeri (Parma FC) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
72'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Parma FC und FC Bologna ist 0:2. Riccardo Orsolini (FC Bologna) verwandelt den Elfmeter mit dem linken Fuss unten rechts.
72'
Enrico Delprato (Parma FC) sieht eine Gelbe Karte.
68'
VAR Entscheidung: Elfmeter FC Bologna.
68'
Elfmeter für FC Bologna. Nicolò Cambiaghi wurde im Strafraum gefoult.
68'
El Bilal Touré verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
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67'
Ecke FC Bologna. Die Ecke wurde verursacht von Giovanni Daffara.
67'
Ball pariert. Arthur Theate (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Federico Bernardeschi.
65'
Foul von Roberto Piccoli (FC Bologna).
65'
Mariano Troilo (Parma FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Vorbeigeschossen. Riccardo Orsolini (FC Bologna) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
63'
Ecke FC Bologna. Die Ecke wurde verursacht von Emanuele Valeri.
61'
Ball abgeblockt. Samuel Mbangula (FC Bologna) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Federico Bernardeschi.
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61'
Ecke FC Bologna. Die Ecke wurde verursacht von Sascha Britschgi.
60'
Vorbeigeschossen. Roberto Piccoli (FC Bologna) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Nicolò Cambiaghi mit einer Flanke nach einem Konter.
59'
Wechsel FC Bologna. Roberto Piccoli kommt für Jens Odgaard.
59'
Wechsel FC Bologna. Eivind Helland kommt für Nicolò Casale.
59'
Ball pariert. El Bilal Touré (Parma FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nesta Elphege.
58'
Foul von Jens Odgaard (FC Bologna).
58'
Mariano Troilo (Parma FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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56'
Ball pariert. Jens Odgaard (FC Bologna) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
56'
Ecke FC Bologna. Die Ecke wurde verursacht von Mariano Troilo.
56'
Ball abgeblockt. Federico Bernardeschi (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
54'
VAR Entscheidung: Kein Elfmeter FC Bologna.
54'
Federico Bernardeschi (FC Bologna) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Mandela Keita (Parma FC).
53'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Parma FC und FC Bologna ist 0:1. Arthur Theate (FC Bologna) trifft per Kopf aus kürzester Distanz in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Nicolò Cambiaghi mit einer Flanke nach einem Konter.
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51'
Ecke FC Bologna. Die Ecke wurde verursacht von Mandela Keita.
50'
Abseits FC Bologna. Arthur Theate spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jens Odgaard im Abseits.
49'
Ball pariert. Nicolò Cambiaghi (FC Bologna) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Samuel Mbangula mit einer Flanke.
47'
Ball pariert. Federico Bernardeschi (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nicolò Cambiaghi mit einer Flanke.
45'
Wechsel FC Bologna. Riccardo Orsolini kommt für Nadir Zortea.
45'
Wechsel Parma FC. Nesta Elphege kommt für Simone Lontani.
45'
Wechsel Parma FC. Sascha Britschgi kommt für Benjamín Cremaschi.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Parma FC und FC Bologna ist 0:0.
48'
Vorbeigeschossen. Federico Bernardeschi (FC Bologna) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Samuel Mbangula mit einer Flanke.
47'
Nadir Zortea (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Mariano Troilo (Parma FC).
46'
Foul von Arthur Theate (FC Bologna).
46'
Giovanni Fabbian (Parma FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
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44'
Ball abgeblockt. Tommaso Pobega (FC Bologna) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nadir Zortea.
44'
Vorbeigeschossen. Nadir Zortea (FC Bologna) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Lewis Ferguson nach einer Ecke.
44'
Ecke FC Bologna. Die Ecke wurde verursacht von Simone Lontani.
42'
Mariano Troilo (Parma FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
42'
Samuel Mbangula (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Mariano Troilo (Parma FC).
42'
Vorbeigeschossen. Federico Bernardeschi (FC Bologna) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Nadir Zortea mit einer Flanke.
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41'
Vorbeigeschossen. Nicolò Casale (FC Bologna) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Federico Bernardeschi mit einer Flanke nach einer Ecke.
40'
Ecke FC Bologna. Die Ecke wurde verursacht von Giovanni Fabbian.
40'
Ball abgeblockt. Nicolò Cambiaghi (FC Bologna) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
40'
Ball abgeblockt. Federico Bernardeschi (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Matteo Darmian.
40'
Ball pariert. Tommaso Pobega (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Samuel Mbangula.
37'
Ball abgeblockt. Samuel Mbangula (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nicolò Cambiaghi.
35'
Ball pariert. Jens Odgaard (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Nadir Zortea.
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34'
Vorbeigeschossen. Federico Bernardeschi (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Nadir Zortea.
33'
Ecke FC Bologna. Die Ecke wurde verursacht von Emanuele Valeri.
32'
Ecke FC Bologna. Die Ecke wurde verursacht von Emanuele Valeri.
31'
Vorbeigeschossen. Lewis Ferguson (FC Bologna) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Samuel Mbangula.
30'
Vorbeigeschossen. Simone Lontani (Parma FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Mandela Keita.
29'
Ball abgeblockt. Arthur Theate (FC Bologna) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lewis Ferguson mit einer Flanke.
29'
Ecke FC Bologna. Die Ecke wurde verursacht von Giovanni Daffara.
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29'
Vorbeigeschossen. Samuel Mbangula (FC Bologna) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Nicolò Cambiaghi.
27'
Vorbeigeschossen. Matteo Darmian (FC Bologna) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Federico Bernardeschi.
26'
Wechsel FC Bologna. Samuel Mbangula kommt für Juan Miranda aufgrund einer Verletzung.
26'
Vorbeigeschossen. Emanuele Valeri (Parma FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
25'
Ball abgeblockt. Simone Lontani (Parma FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Vincent Sierro mit einem langen Ball.
23'
Vorbeigeschossen. Enrico Delprato (Parma FC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Vincent Sierro mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
22'
Wechsel Parma FC. El Bilal Touré kommt für David Romero aufgrund einer Verletzung.
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22'
Das Spiel läuft wieder.
21'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung David Romero (Parma FC).
20'
Nicolò Casale (FC Bologna) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
20'
Foul von Nicolò Casale (FC Bologna).
20'
David Romero (Parma FC) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Tommaso Pobega (FC Bologna).
19'
Giovanni Fabbian (Parma FC) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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19'
Vorbeigeschossen. Nicolò Casale (FC Bologna) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Juan Miranda mit einer Flanke nach einer Ecke.
19'
Ecke FC Bologna. Die Ecke wurde verursacht von Benjamín Cremaschi.
19'
Ball abgeblockt. Juan Miranda (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Federico Bernardeschi mit einer Flanke.
18'
Vorbeigeschossen. Jens Odgaard (FC Bologna) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Nadir Zortea mit einer Flanke.
17'
Arthur Theate (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von David Romero (Parma FC).
16'
Foul von Nicolò Casale (FC Bologna).
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16'
David Romero (Parma FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
David Romero (Parma FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
14'
Nicolò Casale (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von David Romero (Parma FC).
14'
Ball pariert. Nicolò Casale (FC Bologna) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Lewis Ferguson mit einer Flanke.
13'
Ecke FC Bologna. Die Ecke wurde verursacht von Emanuele Valeri.
10'
Ball abgeblockt. Federico Bernardeschi (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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9'
Abdoulaye Ndiaye (Parma FC) sieht die Rote Karte.
7'
VAR Entscheidung: Karte geändert Abdoulaye Ndiaye (Parma FC).
7'
Das Spiel läuft wieder.
6'
Das Spiel ist unterbrochen (Parma FC). Entscheidung durch Videobeweis wird abgewartet.
6'
Foul von Abdoulaye Ndiaye (Parma FC).
6'
Jens Odgaard (FC Bologna) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Vorbeigeschossen. Giovanni Fabbian (Parma FC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Benjamín Cremaschi mit einer Flanke.
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4'
Vorbeigeschossen. Simone Lontani (Parma FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Benjamín Cremaschi mit einer Flanke.
3'
Foul von Nicolò Casale (FC Bologna).
3'
Giovanni Fabbian (Parma FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Ecke FC Bologna. Die Ecke wurde verursacht von Giovanni Daffara.
1'
Ball abgeblockt. Federico Bernardeschi (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nadir Zortea.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Parma FC und FC Bologna.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.