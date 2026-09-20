Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Parma FC und FC Genua ist 2:1.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Parma FC und FC Genua ist 2:1.
96'
Ecke Parma FC. Die Ecke wurde verursacht von Alessandro Marcandalli.
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96'
Ball abgeblockt. Nesta Elphege (Parma FC) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Giovanni Fabbian.
95'
Foul von David Puczka (FC Genua).
95'
Mandela Keita (Parma FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
94'
Ball abgeblockt. Vítinha (FC Genua) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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93'
Mariano Troilo (Parma FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
93'
Vítinha (FC Genua) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Mariano Troilo (Parma FC).
92'
Mikael Ellertsson (FC Genua) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
92'
Foul von Mikael Ellertsson (FC Genua).
92'
Emanuele Valeri (Parma FC) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
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89'
Vorbeigeschossen. Vítinha (FC Genua) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Hamed Traoré.
85'
Enrico Delprato (Parma FC) sieht eine Gelbe Karte.
85'
Milutin Osmajic (FC Genua) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Enrico Delprato (Parma FC).
85'
Wechsel FC Genua. Hamed Traoré kommt für Junior Messias.
85'
Wechsel FC Genua. Vítinha kommt für Djibril Sow.
84'
Vorbeigeschossen. Christian Ordóñez (Parma FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Pontus Almqvist.
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82'
Foul von Lorenzo Colombo (FC Genua).
82'
Mandela Keita (Parma FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Wechsel Parma FC. Sascha Britschgi kommt für Diego Carlos.
81'
Wechsel Parma FC. Christian Ordóñez kommt für Vincent Sierro.
80'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Parma FC und FC Genua ist 2:1. Pontus Almqvist (Parma FC) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Nesta Elphege nach einem Konter.
79'
Abseits Parma FC. Diego Carlos spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Giovanni Fabbian im Abseits.
78'
Djibril Sow (FC Genua) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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78'
Foul von Giovanni Fabbian (Parma FC).
78'
Handspiel von Lorenzo Colombo (FC Genua).
77'
Stephan El Shaarawy (FC Genua) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Pontus Almqvist (Parma FC).
76'
Abseits Parma FC. Emanuele Valeri spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Giovanni Fabbian im Abseits.
76'
Foul von Lorenzo Colombo (FC Genua).
76'
Enrico Delprato (Parma FC) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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74'
Das Spiel läuft wieder.
72'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
70'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Parma FC und FC Genua ist 1:1. Milutin Osmajic (FC Genua) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Lorenzo Colombo mit einem Steilpass nach einem Konter.
69'
Wechsel FC Genua. Lorenzo Colombo kommt für Tommaso Baldanzi.
68'
Ball pariert. Junior Messias (FC Genua) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
67'
Wechsel Parma FC. Giovanni Fabbian kommt für Simone Lontani.
66'
Handspiel von Vincent Sierro (Parma FC).
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66'
Ball abgeblockt. Junior Messias (FC Genua) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
66'
Tommaso Baldanzi (FC Genua) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Enrico Delprato (Parma FC).
60'
Das Spiel läuft wieder.
60'
Wechsel FC Genua. Stephan El Shaarawy kommt für Kingsley Ehizibue.
60'
Wechsel FC Genua. David Puczka kommt für Sebastian Otoa.
59'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Dominik Drobnic (Parma FC).
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57'
Wechsel Parma FC. Nesta Elphege kommt für David Romero.
57'
Wechsel Parma FC. Pontus Almqvist kommt für El Bilal Touré.
56'
Abseits Parma FC. Vincent Sierro spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Diego Carlos im Abseits.
55'
Foul von Morten Frendrup (FC Genua).
55'
El Bilal Touré (Parma FC) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
53'
Ball pariert. Junior Messias (FC Genua) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Djibril Sow mit einer Flanke.
53'
Ecke FC Genua. Die Ecke wurde verursacht von Dominik Drobnic.
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51'
Leo Østigård (FC Genua) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Simone Lontani (Parma FC).
49'
Foul von Tommaso Baldanzi (FC Genua).
49'
Mandela Keita (Parma FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Mariano Troilo (Parma FC).
47'
Milutin Osmajic (FC Genua) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Mandela Keita (Parma FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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46'
Foul von Djibril Sow (FC Genua).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Parma FC und FC Genua ist 1:0.
48'
Vincent Sierro (Parma FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Tommaso Baldanzi (FC Genua).
47'
Handspiel von Junior Messias (FC Genua).
46'
Vorbeigeschossen. Tommaso Baldanzi (FC Genua) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Morten Frendrup.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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45'
Foul von El Bilal Touré (Parma FC).
45'
Leo Østigård (FC Genua) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Alessandro Marcandalli (FC Genua) sieht eine Gelbe Karte.
43'
Vorbeigeschossen. El Bilal Touré (Parma FC) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Emanuele Valeri mit einer Flanke.
41'
Foul von Diego Carlos (Parma FC).
41'
Mikael Ellertsson (FC Genua) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Simone Lontani (Parma FC).
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40'
Alessandro Marcandalli (FC Genua) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Parma FC und FC Genua ist 1:0. David Romero (Parma FC) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von El Bilal Touré.
36'
Abseits FC Genua. Justin Bijlow spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Tommaso Baldanzi im Abseits.
36'
Foul von El Bilal Touré (Parma FC).
36'
Mikael Ellertsson (FC Genua) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
32'
Vorbeigeschossen. Leo Østigård (FC Genua) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Djibril Sow mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
31'
Foul von Dominik Drobnic (Parma FC).
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31'
Junior Messias (FC Genua) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
30'
Ball pariert. Leo Østigård (FC Genua) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Djibril Sow mit einer Flanke.
29'
Ecke FC Genua. Die Ecke wurde verursacht von Mariano Troilo.
28'
Mariano Troilo (Parma FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Leo Østigård (FC Genua).
27'
Das Spiel läuft wieder.
26'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
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25'
Emanuele Valeri (Parma FC) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Alessandro Marcandalli (FC Genua).
23'
Ecke FC Genua. Die Ecke wurde verursacht von Diego Carlos.
22'
Handspiel von Junior Messias (FC Genua).
21'
Sebastian Otoa (FC Genua) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von El Bilal Touré (Parma FC).
18'
Ecke FC Genua. Die Ecke wurde verursacht von Diego Carlos.
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18'
Ball abgeblockt. Milutin Osmajic (FC Genua) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Justin Bijlow mit einem langen Ball.
17'
Junior Messias (FC Genua) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Vincent Sierro (Parma FC).
14'
Sebastian Otoa (FC Genua) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
14'
Foul von Sebastian Otoa (FC Genua).
14'
El Bilal Touré (Parma FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Dominik Drobnic (Parma FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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9'
Foul von Dominik Drobnic (Parma FC).
9'
Junior Messias (FC Genua) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Mariano Troilo (Parma FC).
4'
Milutin Osmajic (FC Genua) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Ecke Parma FC. Die Ecke wurde verursacht von Alessandro Marcandalli.
3'
Ball pariert. Junior Messias (FC Genua) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
2'
Ecke FC Genua. Die Ecke wurde verursacht von El Bilal Touré.
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2'
Ball abgeblockt. Junior Messias (FC Genua) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Parma FC und FC Genua.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.