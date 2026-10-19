Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Parma FC und FC Turin ist 0:3.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Parma FC und FC Turin ist 0:3.
94'
Ball pariert. Mandela Keita (Parma FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Djibril Diallo.
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93'
Das Spiel läuft wieder.
92'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Gvidas Gineitis (FC Turin).
92'
Mariano Troilo (Parma FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
91'
Foul von Mariano Troilo (Parma FC).
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91'
Gvidas Gineitis (FC Turin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
91'
Vorbeigeschossen. Simone Lontani (Parma FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Emanuele Valeri mit einem langen Ball.
90'
Ball abgeblockt. Christian Ordóñez (Parma FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mariano Troilo.
88'
Ball abgeblockt. David Romero (Parma FC) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Christian Ordóñez.
88'
Vorbeigeschossen. David Romero (Parma FC) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Emanuele Valeri mit einer Flanke.
88'
Mariano Troilo (Parma FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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88'
Foul von Gvidas Gineitis (FC Turin).
86'
Foul von Simone Lontani (Parma FC).
86'
Zakaria Aboukhlal (FC Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Duván Zapata (FC Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Djibril Diallo (Parma FC).
83'
Wechsel FC Turin. Duván Zapata kommt für Giovanni Simeone.
82'
VAR Entscheidung: Kein Tor Parma FC 0-3 FC Turin.
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81'
Abseits Parma FC. Djibril Diallo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Matija Frigan im Abseits.
81'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Matija Frigan (Parma FC) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
81'
Vorbeigeschossen. Djibril Diallo (Parma FC) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Enrico Delprato.
80'
Wechsel Parma FC. Christian Ordóñez kommt für Adrián Bernabé.
80'
Abseits FC Turin. Lucas Perri spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Sandro Kulenovic im Abseits.
78'
Ball abgeblockt. Simone Lontani (Parma FC) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Emanuele Valeri.
78'
Ecke Parma FC. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Perri.
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78'
Ball pariert. Matija Frigan (Parma FC) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Mariano Troilo.
77'
Ecke Parma FC. Die Ecke wurde verursacht von Ardian Ismajli.
76'
Vorbeigeschossen. Mariano Troilo (Parma FC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Adrián Bernabé mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
75'
Pietro Comuzzo (FC Turin) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
75'
Foul von Pietro Comuzzo (FC Turin).
75'
Mandela Keita (Parma FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Sandro Kulenovic (FC Turin).
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75'
Mariano Troilo (Parma FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Alessio Cacciamani (FC Turin) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Djibril Diallo (Parma FC).
73'
Wechsel FC Turin. Zakaria Aboukhlal kommt für Rafik Belghali.
73'
Wechsel FC Turin. Cesare Casadei kommt für Nikola Vlasic.
70'
Wechsel Parma FC. Matija Frigan kommt für El Bilal Touré.
70'
Wechsel Parma FC. Djibril Diallo kommt für Sascha Britschgi.
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69'
0 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Parma FC und FC Turin ist 0:3. Giovanni Simeone (FC Turin) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, oben links. Vorbereitet von Rafik Belghali mit dem Kopf.
67'
Abseits FC Turin. Nikola Vlasic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Giovanni Simeone im Abseits.
66'
Abseits Parma FC. Enrico Delprato spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Emanuele Valeri im Abseits.
65'
Mandela Keita (Parma FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Sandro Kulenovic (FC Turin).
64'
Vorbeigeschossen. David Romero (Parma FC) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Emanuele Valeri mit einer Flanke.
63'
Wechsel FC Turin. Gvidas Gineitis kommt für Rolando Mandragora.
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63'
Wechsel FC Turin. Sandro Kulenovic kommt für Ché Adams.
61'
Ball pariert. Mariano Troilo (Parma FC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Adrián Bernabé mit einer Flanke.
60'
Ecke Parma FC. Die Ecke wurde verursacht von Rafik Belghali.
60'
Vorbeigeschossen. Mariano Troilo (Parma FC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Adrián Bernabé mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
59'
Mandela Keita (Parma FC) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Alessio Cacciamani (FC Turin).
58'
Adrián Bernabé (Parma FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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58'
Foul von Rolando Mandragora (FC Turin).
54'
Sascha Britschgi (Parma FC) sieht eine Gelbe Karte.
54'
Sascha Britschgi (Parma FC) geht zu Boden, aber die Unparteiischen werten das Fallen als Schwalbe.
54'
Ecke Parma FC. Die Ecke wurde verursacht von Pietro Comuzzo.
52'
Ball pariert. Adrián Bernabé (Parma FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
51'
Vorbeigeschossen. Simone Lontani (Parma FC) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp drüber.
50'
Ball abgeblockt. Simone Lontani (Parma FC) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Emanuele Valeri.
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48'
Vorbeigeschossen. El Bilal Touré (Parma FC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Adrián Bernabé.
46'
Ecke Parma FC. Die Ecke wurde verursacht von Daniel Bragança.
46'
Gefährliches Spiel von Rolando Mandragora (FC Turin).
46'
Adrián Bernabé (Parma FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel Parma FC. Simone Lontani kommt für Giovanni Fabbian.
45'
Wechsel Parma FC. Dominik Drobnic kommt für Diego Carlos.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Parma FC und FC Turin ist 0:2.
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46'
Handspiel von Nikola Vlasic (FC Turin).
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Vorbeigeschossen. Enrico Delprato (Parma FC) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Adrián Bernabé nach einer Standardsituation.
44'
Foul von Daniel Bragança (FC Turin).
44'
Adrián Bernabé (Parma FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Ball pariert. Diego Carlos (Parma FC) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Emanuele Valeri.
43'
Foul von Rolando Mandragora (FC Turin).
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43'
Giovanni Fabbian (Parma FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Ball abgeblockt. Diego Carlos (Parma FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Giovanni Fabbian.
37'
Ardian Ismajli (FC Turin) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
37'
Foul von Ardian Ismajli (FC Turin).
37'
David Romero (Parma FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Vorbeigeschossen. Giovanni Fabbian (Parma FC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Emanuele Valeri mit einer Flanke nach einem Konter.
35'
Ball pariert. El Bilal Touré (Parma FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von David Romero.
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34'
Ball pariert. Diego Carlos (Parma FC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Adrián Bernabé mit einer Flanke.
34'
Ecke Parma FC. Die Ecke wurde verursacht von Ardian Ismajli.
33'
Foul von Giovanni Simeone (FC Turin).
33'
Mandela Keita (Parma FC) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
33'
Ball pariert. David Romero (Parma FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Giovanni Fabbian mit einem Steilpass.
28'
Diego Carlos (Parma FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
28'
Giovanni Simeone (FC Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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28'
Foul von Diego Carlos (Parma FC).
24'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Parma FC und FC Turin ist 0:2. Ché Adams (FC Turin) trifft per Kopf aus kürzester Distanz in die Tormitte.Tor nach Ansicht des Video-Schiedsrichters bestätigt.
24'
Ball abgeblockt. Giovanni Simeone (FC Turin) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nikola Vlasic.
21'
Foul von Pietro Comuzzo (FC Turin).
21'
David Romero (Parma FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Ecke FC Turin. Die Ecke wurde verursacht von Diego Carlos.
21'
Vorbeigeschossen. Pietro Comuzzo (FC Turin) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Rolando Mandragora mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
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19'
Rolando Mandragora (FC Turin) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von El Bilal Touré (Parma FC).
19'
Vorbeigeschossen. Daniel Bragança (FC Turin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Pietro Comuzzo mit einer Flanke.
16'
Foul von Rafik Belghali (FC Turin).
16'
Enrico Delprato (Parma FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Ball abgeblockt. Mandela Keita (Parma FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von David Romero.
14'
Abseits FC Turin. Daniel Bragança spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Alessio Cacciamani im Abseits.
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11'
Vorbeigeschossen. Pietro Comuzzo (FC Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Alessio Cacciamani.
10'
Ball abgeblockt. El Bilal Touré (Parma FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Emanuele Valeri mit einer Flanke.
7'
Foul von Daniel Bragança (FC Turin).
7'
Adrián Bernabé (Parma FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Parma FC und FC Turin ist 0:1. Giovanni Simeone (FC Turin) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, oben links. Vorbereitet von Rafik Belghali mit einer Flanke.
3'
Handspiel von Rolando Mandragora (FC Turin).
1'
Vorbeigeschossen. Saúl Coco (FC Turin) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei nach einer Ecke.
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1'
Ecke FC Turin. Die Ecke wurde verursacht von Diego Carlos.
1'
Ball abgeblockt. Ché Adams (FC Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Giovanni Simeone mit dem Kopf.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Parma FC und FC Turin.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.