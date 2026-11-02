Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sassuolo Calcio und AC Florenz ist 2:4.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sassuolo Calcio und AC Florenz ist 2:4.
96'
Ball abgeblockt. Kieron Bowie (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Simone Cinquegrano.
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95'
Gabriel Kulla (Sassuolo Calcio) sieht eine Gelbe Karte.
95'
Darryl Bakola (Sassuolo Calcio) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
95'
Foul von Cher Ndour (AC Florenz).
93'
2 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen Sassuolo Calcio und AC Florenz ist 2:4. Valde (AC Florenz) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Cher Ndour nach einem Konter.
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92'
Wilfried Gnonto (AC Florenz) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
92'
Gabriel Kulla (Sassuolo Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Wilfried Gnonto (AC Florenz).
92'
Ball abgeblockt. Beto (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pote mit einer Flanke.
92'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
91'
Ecke Sassuolo Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Viery.
91'
Ball abgeblockt. Domenico Berardi (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nemanja Matic mit einem langen Ball.
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90'
Foul von Kieron Bowie (Sassuolo Calcio).
90'
Viery (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Wechsel AC Florenz. Valde kommt für Franco Mastantuono.
89'
Wechsel Sassuolo Calcio. Gabriel Kulla kommt für Sebastiano Esposito.
86'
Foul von Armand Laurienté (Sassuolo Calcio).
86'
João Mário (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Ecke Sassuolo Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Pote.
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85'
Vorbeigeschossen. Beto (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von João Mário.
82'
Abseits Sassuolo Calcio. Jay Idzes spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Armand Laurienté im Abseits.
82'
Fali Candé (Sassuolo Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Franco Mastantuono (AC Florenz).
80'
Armand Laurienté (Sassuolo Calcio) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Wilfried Gnonto (AC Florenz).
79'
2 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Sassuolo Calcio und AC Florenz ist 2:3. Franco Mastantuono (AC Florenz) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Pote.
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77'
Wechsel Sassuolo Calcio. Rafa Obrador kommt für Josh Doig.
77'
Wechsel Sassuolo Calcio. Simone Cinquegrano kommt für Sebastian Walukiewicz.
77'
Wechsel AC Florenz. Pote kommt für Marco Brescianini.
77'
Wechsel AC Florenz. Beto kommt für Mateo Pellegrino.
76'
Foul von Fali Candé (Sassuolo Calcio).
76'
Christ Inao Oulaï (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Ecke Sassuolo Calcio. Die Ecke wurde verursacht von João Mário.
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75'
Ecke Sassuolo Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Radu Dragusin.
75'
Ball abgeblockt. Armand Laurienté (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sebastiano Esposito mit einem langen Ball.
73'
Ecke Sassuolo Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Cher Ndour.
73'
Ball abgeblockt. Darryl Bakola (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kieron Bowie.
71'
Domenico Berardi (Sassuolo Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Mateo Pellegrino (AC Florenz).
70'
Abseits Sassuolo Calcio. Darryl Bakola spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Domenico Berardi im Abseits.
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68'
Foul von Kieron Bowie (Sassuolo Calcio).
68'
Radu Dragusin (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Sassuolo Calcio und AC Florenz ist 2:2. Armand Laurienté (Sassuolo Calcio) trifft mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel oben rechts. Vorbereitet von Nemanja Matic.Tor nach Ansicht des Video-Schiedsrichters bestätigt.
64'
Darryl Bakola (Sassuolo Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Mateo Pellegrino (AC Florenz).
63'
Wechsel AC Florenz. Wilfried Gnonto kommt für Alieu Njie.
63'
Wechsel AC Florenz. Christ Inao Oulaï kommt für Nicolò Fagioli.
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63'
Nemanja Matic (Sassuolo Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Mateo Pellegrino (AC Florenz).
62'
Ecke AC Florenz. Die Ecke wurde verursacht von Stefano Turati.
62'
Ball pariert. Franco Mastantuono (AC Florenz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
60'
Nemanja Matic (Sassuolo Calcio) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Cher Ndour (AC Florenz).
59'
Wechsel Sassuolo Calcio. Kieron Bowie kommt für Vasilije Adzic.
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58'
Vorbeigeschossen. João Mário (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Mateo Pellegrino nach einem Konter.
55'
Foul von Fali Candé (Sassuolo Calcio).
55'
Mateo Pellegrino (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Sassuolo Calcio und AC Florenz ist 1:2. Alieu Njie (AC Florenz) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Marco Brescianini.
45'
Wechsel Sassuolo Calcio. Darryl Bakola kommt für Ibrahim Sulemana.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sassuolo Calcio und AC Florenz ist 1:1.
47'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Sassuolo Calcio und AC Florenz ist 1:1. Mateo Pellegrino (AC Florenz) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Alieu Njie.
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47'
Vorbeigeschossen. Viery (AC Florenz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Alieu Njie (AC Florenz) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
44'
Sebastian Walukiewicz (Sassuolo Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Alieu Njie (AC Florenz).
44'
Foul von Sebastiano Esposito (Sassuolo Calcio).
44'
João Mário (AC Florenz) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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42'
Radu Dragusin (AC Florenz) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
42'
Armand Laurienté (Sassuolo Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Radu Dragusin (AC Florenz).
41'
Armand Laurienté (Sassuolo Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Álex Jiménez (AC Florenz).
40'
Ibrahim Sulemana (Sassuolo Calcio) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
40'
Foul von Ibrahim Sulemana (Sassuolo Calcio).
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40'
Álex Jiménez (AC Florenz) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
39'
Das Spiel läuft wieder.
38'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Viery (AC Florenz).
37'
Jay Idzes (Sassuolo Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Mateo Pellegrino (AC Florenz).
33'
Das Spiel läuft wieder.
32'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Domenico Berardi (Sassuolo Calcio).
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32'
Domenico Berardi (Sassuolo Calcio) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Alieu Njie (AC Florenz).
30'
Foul von Alieu Njie (AC Florenz).
30'
Sebastian Walukiewicz (Sassuolo Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Ecke AC Florenz. Die Ecke wurde verursacht von Jay Idzes.
29'
Ball abgeblockt. Alieu Njie (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Franco Mastantuono.
29'
Ball abgeblockt. Franco Mastantuono (AC Florenz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Álex Jiménez.
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28'
Vorbeigeschossen. Franco Mastantuono (AC Florenz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp - nach einem direkten Freistoss.
27'
Handspiel von Fali Candé (Sassuolo Calcio).
25'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Sassuolo Calcio und AC Florenz ist 1:0. Armand Laurienté (Sassuolo Calcio) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Sebastiano Esposito mit einem Steilpass nach einem Konter.
25'
Foul von Vasilije Adzic (Sassuolo Calcio).
25'
Nicolò Fagioli (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Abseits Sassuolo Calcio. Sebastian Walukiewicz spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Armand Laurienté im Abseits.
21'
Vorbeigeschossen. Viery (AC Florenz) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Nicolò Fagioli mit einer Flanke nach einer Ecke.
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20'
Ecke AC Florenz. Die Ecke wurde verursacht von Jay Idzes.
20'
Marco Brescianini (AC Florenz) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Jay Idzes (Sassuolo Calcio).
19'
Vorbeigeschossen. Sebastiano Esposito (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Nemanja Matic.
14'
Mateo Pellegrino (AC Florenz) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Fali Candé (Sassuolo Calcio).
14'
Ball pariert. Mateo Pellegrino (AC Florenz) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Viery.
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10'
Foul von Cher Ndour (AC Florenz).
10'
Domenico Berardi (Sassuolo Calcio) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
João Mário (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Domenico Berardi (Sassuolo Calcio).
6'
Vorbeigeschossen. Franco Mastantuono (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Álex Jiménez.
3'
Abseits Sassuolo Calcio. Nemanja Matic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Josh Doig im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Sassuolo Calcio und AC Florenz.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.