Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sassuolo Calcio und AC Mailand ist 1:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sassuolo Calcio und AC Mailand ist 1:1.
94'
Ball pariert. Kristian Thorstvedt (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Domenico Berardi.
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94'
Kristian Thorstvedt (Sassuolo Calcio) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
94'
Diego Moreira (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
94'
Foul von Kristian Thorstvedt (Sassuolo Calcio).
91'
Strahinja Pavlovic (AC Mailand) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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91'
Foul von Strahinja Pavlovic (AC Mailand).
91'
Kieron Bowie (Sassuolo Calcio) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Mario Gila (AC Mailand).
91'
Kristian Thorstvedt (Sassuolo Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Diego Moreira (AC Mailand) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Simone Cinquegrano (Sassuolo Calcio).
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88'
Gonçalo Ramos (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Kieron Bowie (Sassuolo Calcio).
87'
Foul von Alphadjo Cisse (AC Mailand).
87'
Simone Cinquegrano (Sassuolo Calcio) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
87'
Gonçalo Ramos (AC Mailand) sieht eine Gelbe Karte.
86'
Foul von Koni De Winter (AC Mailand).
86'
Kieron Bowie (Sassuolo Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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85'
Mario Gila (AC Mailand) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Armand Laurienté (Sassuolo Calcio).
85'
Wechsel AC Mailand. Omari Hutchinson kommt für Samuel Chukwueze.
83'
Foul von Gonçalo Ramos (AC Mailand).
83'
Simone Cinquegrano (Sassuolo Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Ecke AC Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Luca Lipani.
79'
Wechsel Sassuolo Calcio. Luca Lipani kommt für Nemanja Matic.
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79'
Wechsel Sassuolo Calcio. Simone Cinquegrano kommt für Ignace Van der Brempt.
78'
Wechsel AC Mailand. Alphadjo Cisse kommt für Christian Pulisic.
78'
Wechsel AC Mailand. Ardon Jashari kommt für Yunus Musah.
71'
Ball pariert. Samuel Chukwueze (AC Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Christian Pulisic mit einem Steilpass.
68'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Sassuolo Calcio und AC Mailand ist 1:1. Cas Odenthal (Sassuolo Calcio) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte nach einer Ecke.
67'
Ecke Sassuolo Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Koni De Winter.
67'
Ball abgeblockt. Kieron Bowie (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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66'
Das Spiel läuft wieder.
66'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Mike Maignan (AC Mailand).
66'
Ball pariert. Kristian Thorstvedt (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Armand Laurienté.
66'
Ball pariert. Kieron Bowie (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Kristian Thorstvedt.
63'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Sassuolo Calcio und AC Mailand ist 0:1. Adrien Rabiot (AC Mailand) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, oben links. Vorbereitet von Luka Modric.
61'
Vorbeigeschossen. Josh Doig (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Domenico Berardi mit einer Flanke.
60'
Wechsel Sassuolo Calcio. Kristian Thorstvedt kommt für Vasilije Adzic.
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60'
Wechsel Sassuolo Calcio. Kieron Bowie kommt für Sebastiano Esposito.
59'
Vorbeigeschossen. Gonçalo Ramos (AC Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Adrien Rabiot.
52'
Mario Gila (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Armand Laurienté (Sassuolo Calcio).
49'
Ecke AC Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Cas Odenthal.
48'
Ecke AC Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Domenico Berardi.
45'
Wechsel AC Mailand. Luka Modric kommt für Pervis Estupiñán.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sassuolo Calcio und AC Mailand ist 0:0.
52'
Ball abgeblockt. Christian Pulisic (AC Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Koni De Winter.
51'
Ecke AC Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Arijanet Muric.
51'
Ball pariert. Strahinja Pavlovic (AC Mailand) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Diego Moreira mit einer Flanke.
49'
Ball pariert. Diego Moreira (AC Mailand) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Pervis Estupiñán.
48'
Koni De Winter (AC Mailand) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
48'
Foul von Koni De Winter (AC Mailand).
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48'
Armand Laurienté (Sassuolo Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Handspiel von Domenico Berardi (Sassuolo Calcio).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 7 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Ecke AC Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Arijanet Muric.
43'
Ball pariert. Gonçalo Ramos (AC Mailand) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Samuel Chukwueze mit einer Flanke.
43'
Ball pariert. Gonçalo Ramos (AC Mailand) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Mario Gila.
42'
Foul von Cas Odenthal (Sassuolo Calcio).
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42'
Gonçalo Ramos (AC Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Pervis Estupiñán (AC Mailand) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
41'
Domenico Berardi (Sassuolo Calcio) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Pervis Estupiñán (AC Mailand).
40'
Das Spiel läuft wieder.
39'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Ignace Van der Brempt (Sassuolo Calcio).
38'
Abseits Sassuolo Calcio. Nemanja Matic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Sebastiano Esposito im Abseits.
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34'
Foul von Vasilije Adzic (Sassuolo Calcio).
34'
Strahinja Pavlovic (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Armand Laurienté (Sassuolo Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Koni De Winter (AC Mailand).
32'
Foul von Domenico Berardi (Sassuolo Calcio).
32'
Diego Moreira (AC Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Vorbeigeschossen. Adrien Rabiot (AC Mailand) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Diego Moreira mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
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31'
Foul von Darryl Bakola (Sassuolo Calcio).
31'
Mario Gila (AC Mailand) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
31'
Handspiel von Armand Laurienté (Sassuolo Calcio).
28'
Das Spiel läuft wieder.
27'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Diego Moreira (AC Mailand).
26'
Wechsel Sassuolo Calcio. Cas Odenthal kommt für Fedde Leysen aufgrund einer Verletzung.
26'
Das Spiel läuft wieder.
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24'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Fedde Leysen (Sassuolo Calcio).
23'
Vorbeigeschossen. Armand Laurienté (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Sebastiano Esposito.
21'
Vorbeigeschossen. Vasilije Adzic (Sassuolo Calcio) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Nemanja Matic.
20'
Wechsel AC Mailand. Koni De Winter kommt für Matteo Gabbia aufgrund einer Verletzung.
20'
Das Spiel läuft wieder.
18'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Matteo Gabbia (AC Mailand).
17'
Ecke Sassuolo Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Mario Gila.
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17'
Ball abgeblockt. Gonçalo Ramos (AC Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
15'
Foul von Duje Caleta-Car (Sassuolo Calcio).
15'
Gonçalo Ramos (AC Mailand) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
14'
Nemanja Matic (Sassuolo Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Gonçalo Ramos (AC Mailand).
12'
Foul von Armand Laurienté (Sassuolo Calcio).
12'
Mario Gila (AC Mailand) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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10'
Ecke Sassuolo Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Adrien Rabiot.
10'
Ball abgeblockt. Domenico Berardi (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ignace Van der Brempt.
9'
Ball abgeblockt. Diego Moreira (AC Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
8'
Vorbeigeschossen. Darryl Bakola (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Sebastiano Esposito.
7'
Sebastiano Esposito (Sassuolo Calcio) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Matteo Gabbia (AC Mailand).
2'
Darryl Bakola (Sassuolo Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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2'
Foul von Yunus Musah (AC Mailand).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Sassuolo Calcio und AC Mailand.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.