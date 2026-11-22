Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sassuolo Calcio und FC Genua ist 0:2.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sassuolo Calcio und FC Genua ist 0:2.
95'
Vorbeigeschossen. Domenico Berardi (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
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93'
Vorbeigeschossen. Simone Cinquegrano (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Josh Doig mit einer Flanke.
92'
Ball abgeblockt. Kristian Thorstvedt (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Armand Laurienté.
90'
Vorbeigeschossen. Ibrahim Sulemana (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Kristian Thorstvedt.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Ball pariert. Domenico Berardi (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Armand Laurienté.
88'
Vorbeigeschossen. Domenico Berardi (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jay Idzes.
88'
Lorenzo Colombo kann verletzungsbedingt nicht weiterspielen. FC Genua hat das Auswechselkontingent bereits ausgeschöpft und kann folglich nicht auffüllen..
88'
Das Spiel läuft wieder.
87'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Lorenzo Colombo (FC Genua).
86'
Vorbeigeschossen. Josh Doig (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Standardsituation.
85'
Wechsel Sassuolo Calcio. Josh Doig kommt für Rafa Obrador.
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85'
Kristian Thorstvedt (Sassuolo Calcio) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Kingsley Ehizibue (FC Genua).
83'
Wechsel FC Genua. Samuel Wiafe kommt für Hamed Traoré.
83'
Wechsel FC Genua. Lorenzo Colombo kommt für Milutin Osmajic.
83'
Vorbeigeschossen. Benja Domínguez (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Armand Laurienté.
81'
Foul von Kieron Bowie (Sassuolo Calcio).
81'
Leo Østigård (FC Genua) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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81'
Vorbeigeschossen. Armand Laurienté (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Benja Domínguez.
79'
Wechsel Sassuolo Calcio. Simone Cinquegrano kommt für Ignace Van der Brempt.
79'
Wechsel Sassuolo Calcio. Benja Domínguez kommt für Nemanja Matic.
78'
Ecke FC Genua. Die Ecke wurde verursacht von Ignace Van der Brempt.
76'
Foul von Rafa Obrador (Sassuolo Calcio).
76'
Kingsley Ehizibue (FC Genua) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Ignace Van der Brempt (Sassuolo Calcio).
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75'
Mikael Ellertsson (FC Genua) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Wechsel FC Genua. Ethan Meichtry kommt für Junior Messias.
72'
Ball pariert. Armand Laurienté (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Rafa Obrador.
71'
Ball pariert. Vítinha (FC Genua) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Hamed Traoré.
68'
Ecke Sassuolo Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Alessandro Marcandalli.
68'
Ball abgeblockt. Armand Laurienté (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nemanja Matic.
68'
Ball abgeblockt. Kieron Bowie (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kristian Thorstvedt mit einem langen Ball.
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67'
Vorbeigeschossen. Ibrahim Sulemana (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
67'
Ball abgeblockt. Armand Laurienté (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nemanja Matic.
66'
Ecke Sassuolo Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Kingsley Ehizibue.
65'
Foul von Sebastian Walukiewicz (Sassuolo Calcio).
65'
Vítinha (FC Genua) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
63'
Wechsel FC Genua. Morten Frendrup kommt für Alex Amorim.
63'
Wechsel FC Genua. Vítinha kommt für Tommaso Baldanzi.
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63'
Kristian Thorstvedt (Sassuolo Calcio) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
63'
Foul von Kristian Thorstvedt (Sassuolo Calcio).
63'
Hamed Traoré (FC Genua) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Vorbeigeschossen. Armand Laurienté (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Kristian Thorstvedt.
58'
Ball pariert. Domenico Berardi (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Nemanja Matic.
57'
Ecke FC Genua. Die Ecke wurde verursacht von Kieron Bowie.
57'
Ball abgeblockt. Leo Østigård (FC Genua) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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57'
Ball abgeblockt. Milutin Osmajic (FC Genua) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
57'
Ball abgeblockt. Milutin Osmajic (FC Genua) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
56'
Foul von Ignace Van der Brempt (Sassuolo Calcio).
56'
Mikael Ellertsson (FC Genua) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Jay Idzes (Sassuolo Calcio).
54'
Junior Messias (FC Genua) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
53'
Kristian Thorstvedt (Sassuolo Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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53'
Foul von Alex Amorim (FC Genua).
51'
Ecke Sassuolo Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Leo Østigård.
50'
Ecke Sassuolo Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Alex Amorim.
50'
Ball abgeblockt. Armand Laurienté (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Domenico Berardi.
50'
Ecke Sassuolo Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Justin Bijlow.
50'
Ball pariert. Armand Laurienté (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Nemanja Matic.
48'
Rafa Obrador (Sassuolo Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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48'
Foul von Kingsley Ehizibue (FC Genua).
45'
Wechsel Sassuolo Calcio. Ibrahim Sulemana kommt für Fali Candé.
45'
Wechsel Sassuolo Calcio. Kieron Bowie kommt für Sebastiano Esposito.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sassuolo Calcio und FC Genua ist 0:2.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Vorbeigeschossen. Kingsley Ehizibue (FC Genua) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Junior Messias mit dem Kopf.
43'
Vorbeigeschossen. Tommaso Baldanzi (FC Genua) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Milutin Osmajic.
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43'
Foul von Sebastiano Esposito (Sassuolo Calcio).
43'
Junior Messias (FC Genua) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Domenico Berardi (Sassuolo Calcio) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Tommaso Baldanzi (FC Genua).
40'
Vorbeigeschossen. Domenico Berardi (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Armand Laurienté.
39'
Abseits Sassuolo Calcio. Armand Laurienté spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kristian Thorstvedt im Abseits.
38'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Sassuolo Calcio und FC Genua ist 0:2. Milutin Osmajic (FC Genua) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz unten rechts nach einem Konter.
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37'
Ball abgeblockt. Milutin Osmajic (FC Genua) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Junior Messias.
37'
Vorbeigeschossen. Kingsley Ehizibue (FC Genua) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei nach einer Ecke.
35'
Ecke FC Genua. Die Ecke wurde verursacht von Sebastian Walukiewicz.
34'
Vorbeigeschossen. Nemanja Matic (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Domenico Berardi.
33'
Ball pariert. Armand Laurienté (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Kristian Thorstvedt.
31'
Fali Candé (Sassuolo Calcio) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Junior Messias (FC Genua).
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30'
Nemanja Matic (Sassuolo Calcio) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Milutin Osmajic (FC Genua).
28'
Abseits Sassuolo Calcio. Sebastiano Esposito spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ignace Van der Brempt im Abseits.
26'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Sassuolo Calcio und FC Genua ist 0:1. Milutin Osmajic (FC Genua) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Hamed Traoré mit einem Steilpass.
26'
Vorbeigeschossen. Armand Laurienté (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
25'
Ball pariert. Johan Vásquez (FC Genua) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Alessandro Marcandalli mit dem Kopf.
24'
Foul von Domenico Berardi (Sassuolo Calcio).
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24'
Hamed Traoré (FC Genua) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Jay Idzes (Sassuolo Calcio).
23'
Milutin Osmajic (FC Genua) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Ball pariert. Domenico Berardi (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Armand Laurienté.
20'
Armand Laurienté (Sassuolo Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Alessandro Marcandalli (FC Genua).
19'
Fali Candé (Sassuolo Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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19'
Foul von Junior Messias (FC Genua).
17'
Nemanja Matic (Sassuolo Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Hamed Traoré (FC Genua).
15'
Foul von Fali Candé (Sassuolo Calcio).
15'
Junior Messias (FC Genua) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Ball pariert. Fali Candé (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Kristian Thorstvedt.
5'
Vorbeigeschossen. Armand Laurienté (Sassuolo Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Domenico Berardi.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Sassuolo Calcio und FC Genua.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.