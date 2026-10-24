Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen SSC Neapel und AS Rom ist 3:3.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SSC Neapel und AS Rom ist 3:3.
95'
Foul von Wesley (AS Rom).
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95'
Leonardo Spinazzola (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Abseits AS Rom. Marten de Roon spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Rodrigo Mora im Abseits.
93'
Ball abgeblockt. Sam Beukema (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rafa Marín.
93'
Vorbeigeschossen. Mathías Olivera (SSC Neapel) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Giovane mit einer Flanke nach einer Ecke.
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92'
Ecke SSC Neapel. Die Ecke wurde verursacht von Wesley.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
89'
3 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen SSC Neapel und AS Rom ist 3:3. Leonardo Balerdi (AS Rom) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Wesley mit einer Flanke.Tor nach Ansicht des Video-Schiedsrichters bestätigt.
86'
Marten de Roon (AS Rom) sieht eine Gelbe Karte.
86'
Foul von Marten de Roon (AS Rom).
86'
Scott McTominay (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Wechsel AS Rom. Daniele Ghilardi kommt für Gianluca Mancini.
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84'
Wechsel AS Rom. Rodrigo Mora kommt für Donyell Malen.
83'
3 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen SSC Neapel und AS Rom ist 3:2. Scott McTominay (SSC Neapel) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Mathías Olivera.
82'
Ball pariert. Leonardo Spinazzola (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Frank Anguissa.
82'
Vorbeigeschossen. Evan Ndicka (AS Rom) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Nahuel Molina mit einer Flanke nach einer Ecke.
82'
Ecke AS Rom. Die Ecke wurde verursacht von Mathías Olivera.
80'
Wechsel SSC Neapel. Leonardo Spinazzola kommt für Giovanni Di Lorenzo.
79'
Wechsel SSC Neapel. Antonio Vergara kommt für Noa Lang.
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79'
Wechsel SSC Neapel. Stanislav Lobotka kommt für Kevin De Bruyne.
78'
Vorbeigeschossen. Santiago Castro (AS Rom) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
78'
Vorbeigeschossen. Matías Soulé (AS Rom) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Wesley.
76'
Ball abgeblockt. Santiago Castro (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Donyell Malen.
74'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen SSC Neapel und AS Rom ist 2:2. Leonardo Balerdi (AS Rom) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Santiago Castro nach einer Ecke.
74'
Ball abgeblockt. Evan Ndicka (AS Rom) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marten de Roon mit einer Flanke.
74'
Ecke AS Rom. Die Ecke wurde verursacht von Giovanni Di Lorenzo.
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73'
Ecke AS Rom. Die Ecke wurde verursacht von Giovanni Di Lorenzo.
72'
Ecke AS Rom. Die Ecke wurde verursacht von Sam Beukema.
72'
Ball pariert. Noa Lang (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Rasmus Højlund.
71'
Ecke AS Rom. Die Ecke wurde verursacht von Noa Lang.
69'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen SSC Neapel und AS Rom ist 2:1. Matías Soulé (AS Rom) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Donyell Malen.
66'
Wechsel SSC Neapel. Giovane kommt für Matteo Politano aufgrund einer Verletzung.
65'
Ecke AS Rom. Die Ecke wurde verursacht von Noa Lang.
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65'
Ball abgeblockt. Wesley (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Donyell Malen.
63'
Foul von Marten de Roon (AS Rom).
63'
Scott McTominay (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Leonardo Balerdi (AS Rom) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
61'
Foul von Leonardo Balerdi (AS Rom).
61'
Rasmus Højlund (SSC Neapel) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Ecke AS Rom. Die Ecke wurde verursacht von Mathías Olivera.
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60'
Ball abgeblockt. Matías Soulé (AS Rom) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marten de Roon.
60'
Ball abgeblockt. Leonardo Balerdi (AS Rom) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Matías Soulé.
58'
Wechsel AS Rom. Santiago Castro kommt für Niccolò Pisilli.
58'
Wechsel AS Rom. Leonardo Balerdi kommt für Mario Hermoso.
58'
Wechsel AS Rom. Nahuel Molina kommt für Devyne Rensch.
58'
Vorbeigeschossen. Donyell Malen (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Devyne Rensch mit einer Flanke.
57'
Ball pariert. Matteo Politano (SSC Neapel) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
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53'
Ecke AS Rom. Die Ecke wurde verursacht von Rafa Marín.
52'
Das Spiel läuft wieder.
52'
Wechsel SSC Neapel. Sam Beukema kommt für Benoît Badiashile aufgrund einer Verletzung.
51'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Benoît Badiashile (SSC Neapel).
50'
Foul von Marten de Roon (AS Rom).
50'
Kevin De Bruyne (SSC Neapel) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Vorbeigeschossen. Donyell Malen (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Niccolò Pisilli mit dem Kopf.
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48'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen SSC Neapel und AS Rom ist 2:0. Scott McTominay (SSC Neapel) trifft per Kopf aus kürzester Distanz unten links. Vorbereitet von Matteo Politano mit einer Flanke.
46'
Niccolò Pisilli (AS Rom) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Kevin De Bruyne (SSC Neapel).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SSC Neapel und AS Rom ist 1:0.
46'
Matías Soulé (AS Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Mathías Olivera (SSC Neapel).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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45'
Devyne Rensch (AS Rom) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
45'
Foul von Devyne Rensch (AS Rom).
45'
Noa Lang (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Ball abgeblockt. Bryan Cristante (AS Rom) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Wesley mit einer Flanke.
45'
Ecke AS Rom. Die Ecke wurde verursacht von Kevin De Bruyne.
45'
Ball abgeblockt. Mario Hermoso (AS Rom) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Matías Soulé.
44'
Ball abgeblockt. Bryan Cristante (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Wesley.
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44'
Ball abgeblockt. Mathías Olivera (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rasmus Højlund.
43'
Ecke AS Rom. Die Ecke wurde verursacht von Giovanni Di Lorenzo.
41'
Vorbeigeschossen. Rasmus Højlund (SSC Neapel) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Matteo Politano mit einer Flanke.
40'
Ball abgeblockt. Mario Hermoso (AS Rom) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Matías Soulé mit einer Flanke.
38'
Ecke AS Rom. Die Ecke wurde verursacht von Scott McTominay.
37'
Ball abgeblockt. Mario Hermoso (AS Rom) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Niccolò Pisilli.
35'
Ball abgeblockt. Wesley (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Niccolò Pisilli.
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32'
Matías Soulé (AS Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Mathías Olivera (SSC Neapel).
30'
Bryan Cristante (AS Rom) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
30'
Foul von Bryan Cristante (AS Rom).
30'
Frank Anguissa (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen SSC Neapel und AS Rom ist 1:0. Frank Anguissa (SSC Neapel) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts nach einer Standardsituation.
27'
Kevin De Bruyne (SSC Neapel) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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27'
Foul von Bryan Cristante (AS Rom).
24'
Ball pariert. Donyell Malen (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Matías Soulé.
24'
Ball abgeblockt. Donyell Malen (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Evan Ndicka.
23'
Foul von Bryan Cristante (AS Rom).
23'
Kevin De Bruyne (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Rasmus Højlund (SSC Neapel).
22'
Evan Ndicka (AS Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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21'
Vorbeigeschossen. Bryan Cristante (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
19'
Vorbeigeschossen. Noa Lang (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Rasmus Højlund.
16'
Ball abgeblockt. Wesley (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
15'
Ball pariert. Scott McTominay (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
14'
Vorbeigeschossen. Matteo Politano (SSC Neapel) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Mathías Olivera.
13'
Vorbeigeschossen. Rasmus Højlund (SSC Neapel) versucht es nach ungewöhnlichem Körpereinsatz rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
12'
Rasmus Højlund (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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12'
Foul von Evan Ndicka (AS Rom).
10'
Bryan Cristante (AS Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Mathías Olivera (SSC Neapel).
9'
Ecke SSC Neapel. Die Ecke wurde verursacht von Matías Soulé.
8'
Vorbeigeschossen. Matías Soulé (AS Rom) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Donyell Malen mit einem langen Ball.
5'
Ball pariert. Rasmus Højlund (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
4'
Rafa Marín (SSC Neapel) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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4'
Wesley (AS Rom) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Rafa Marín (SSC Neapel).
1'
Rafa Marín (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Donyell Malen (AS Rom).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen SSC Neapel und AS Rom.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.