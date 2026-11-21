Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen SSC Neapel und FC Turin ist 1:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SSC Neapel und FC Turin ist 1:0.
94'
Ball pariert. Noa Lang (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mathías Olivera mit dem Kopf.
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94'
Ecke FC Turin. Die Ecke wurde verursacht von Frank Anguissa.
93'
Foul von Costantino Favasuli (SSC Neapel).
93'
Alessio Cacciamani (FC Turin) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
92'
Abseits SSC Neapel. Kevin De Bruyne spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Giovane im Abseits.
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91'
Ecke SSC Neapel. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Perri.
91'
Ball pariert. Costantino Favasuli (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Kevin De Bruyne.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Mathías Olivera (SSC Neapel) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Ché Adams (FC Turin).
88'
Amir Rrahmani (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Duván Zapata (FC Turin).
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88'
Foul von Costantino Favasuli (SSC Neapel).
88'
Alessio Cacciamani (FC Turin) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
86'
Ecke FC Turin. Die Ecke wurde verursacht von Costantino Favasuli.
86'
Ball abgeblockt. Nikola Vlasic (FC Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ché Adams mit einer Flanke.
85'
Vorbeigeschossen. Duván Zapata (FC Turin) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Rolando Mandragora mit einer Flanke nach einer Ecke.
85'
Ecke FC Turin. Die Ecke wurde verursacht von Scott McTominay.
82'
Wechsel SSC Neapel. Costantino Favasuli kommt für Matteo Politano.
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82'
Wechsel SSC Neapel. Giovane kommt für Rasmus Højlund.
82'
Vorbeigeschossen. Duván Zapata (FC Turin) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Alessio Cacciamani mit einer Flanke.
81'
Das Spiel läuft wieder.
80'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Frank Anguissa (SSC Neapel).
80'
Ball abgeblockt. Cesare Casadei (FC Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rolando Mandragora mit einer Flanke.
79'
Ecke FC Turin. Die Ecke wurde verursacht von Mathías Olivera.
77'
Foul von Matteo Politano (SSC Neapel).
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77'
Alessio Cacciamani (FC Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Frank Anguissa (SSC Neapel) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
76'
Foul von Frank Anguissa (SSC Neapel).
76'
Saúl Coco (FC Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen SSC Neapel und FC Turin ist 1:0. Scott McTominay (SSC Neapel) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Noa Lang nach einem Konter.
72'
Wechsel FC Turin. Duván Zapata kommt für Giovanni Simeone.
72'
Wechsel FC Turin. Eray Cömert kommt für Ardian Ismajli aufgrund einer Verletzung.
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71'
Das Spiel läuft wieder.
71'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Ardian Ismajli (FC Turin).
70'
Ecke SSC Neapel. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Perri.
70'
Ball pariert. Rasmus Højlund (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
69'
Foul von Rasmus Højlund (SSC Neapel).
69'
Ardian Ismajli (FC Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Wechsel FC Turin. Cesare Casadei kommt für Gvidas Gineitis.
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66'
Ball pariert. Matteo Politano (SSC Neapel) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Billy Gilmour mit einem langen Ball.
65'
Ball pariert. Noa Lang (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Scott McTominay.
61'
Ecke SSC Neapel. Die Ecke wurde verursacht von Alessio Cacciamani.
60'
Ball abgeblockt. Zakaria Aboukhlal (FC Turin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ché Adams.
58'
Das Spiel läuft wieder.
58'
Das Spiel ist unterbrochen (SSC Neapel).
58'
Wechsel SSC Neapel. Noa Lang kommt für Leonardo Spinazzola.
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58'
Wechsel SSC Neapel. Mathías Olivera kommt für Rafa Marín.
57'
Rasmus Højlund (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Rolando Mandragora (FC Turin).
57'
Ball pariert. Rolando Mandragora (FC Turin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
56'
Billy Gilmour (SSC Neapel) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
56'
Foul von Billy Gilmour (SSC Neapel).
56'
Ché Adams (FC Turin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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55'
Ball pariert. Scott McTominay (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Kevin De Bruyne.
55'
Vorbeigeschossen. Matteo Politano (SSC Neapel) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
54'
Pietro Comuzzo (FC Turin) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
54'
Scott McTominay (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Pietro Comuzzo (FC Turin).
54'
Vorbeigeschossen. Nikola Vlasic (FC Turin) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei.
52'
Ecke SSC Neapel. Die Ecke wurde verursacht von Ardian Ismajli.
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52'
Vorbeigeschossen. Zakaria Aboukhlal (FC Turin) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Ché Adams.
50'
Vorbeigeschossen. Kevin De Bruyne (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Scott McTominay.
49'
Foul von Rafa Marín (SSC Neapel).
49'
Giovanni Simeone (FC Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Abseits SSC Neapel. Matteo Politano spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Rasmus Højlund im Abseits.
46'
Kevin De Bruyne (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Zakaria Aboukhlal (FC Turin).
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45'
Wechsel FC Turin. Nikola Vlasic kommt für Daniel Bragança.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SSC Neapel und FC Turin ist 0:0.
47'
Ecke SSC Neapel. Die Ecke wurde verursacht von Ardian Ismajli.
46'
Rafa Marín (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Giovanni Simeone (FC Turin).
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Rolando Mandragora (FC Turin) trifft die Latte mit dem linken Fuss aus der Distanz,. Vorbereitet von Ché Adams.
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42'
Vorbeigeschossen. Scott McTominay (SSC Neapel) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Kevin De Bruyne.
41'
Vorbeigeschossen. Rasmus Højlund (SSC Neapel) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei.
40'
Handspiel von Pietro Comuzzo (FC Turin).
40'
Wechsel FC Turin. Zakaria Aboukhlal kommt für Rafik Belghali aufgrund einer Verletzung.
39'
Das Spiel läuft wieder.
39'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Rafik Belghali (FC Turin).
37'
Ball abgeblockt. Kevin De Bruyne (SSC Neapel) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Matteo Politano mit einer Flanke.
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37'
Vorbeigeschossen. Rasmus Højlund (SSC Neapel) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Leonardo Spinazzola mit einer Flanke.
36'
Ball abgeblockt. Frank Anguissa (SSC Neapel) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kevin De Bruyne mit einem Steilpass.
34'
Ecke FC Turin. Die Ecke wurde verursacht von Sam Beukema.
31'
Foul von Sam Beukema (SSC Neapel).
31'
Giovanni Simeone (FC Turin) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Rafa Marín (SSC Neapel).
30'
Gvidas Gineitis (FC Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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29'
Abseits SSC Neapel. Amir Rrahmani spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kevin De Bruyne im Abseits.
28'
Ball pariert. Gvidas Gineitis (FC Turin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Pietro Comuzzo.
28'
Ball abgeblockt. Alessio Cacciamani (FC Turin) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Daniel Bragança.
26'
Ecke SSC Neapel. Die Ecke wurde verursacht von Rafik Belghali.
26'
Ball pariert. Rasmus Højlund (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Kevin De Bruyne.
25'
Foul von Sam Beukema (SSC Neapel).
25'
Giovanni Simeone (FC Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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25'
Ball abgeblockt. Kevin De Bruyne (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Scott McTominay.
20'
Foul von Rafa Marín (SSC Neapel).
20'
Ché Adams (FC Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Frank Anguissa (SSC Neapel).
20'
Giovanni Simeone (FC Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Ecke SSC Neapel. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Perri.
16'
Ball pariert. Scott McTominay (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Rasmus Højlund.
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16'
Vorbeigeschossen. Alessio Cacciamani (FC Turin) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei.
13'
Wechsel SSC Neapel. Kevin De Bruyne kommt für Antonio Vergara aufgrund einer Verletzung.
9'
Vorbeigeschossen. Scott McTominay (SSC Neapel) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei nach einem Konter.
9'
Ball pariert. Matteo Politano (SSC Neapel) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Scott McTominay.
9'
Vorbeigeschossen. Leonardo Spinazzola (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Billy Gilmour.
7'
Vorbeigeschossen. Scott McTominay (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Matteo Politano mit einer Flanke nach einer Ecke.
6'
Ecke SSC Neapel. Die Ecke wurde verursacht von Alessio Cacciamani.
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5'
Vorbeigeschossen. Scott McTominay (SSC Neapel) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Billy Gilmour.
2'
Foul von Frank Anguissa (SSC Neapel).
2'
Gvidas Gineitis (FC Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Alessio Cacciamani (FC Turin).
1'
Matteo Politano (SSC Neapel) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen SSC Neapel und FC Turin.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.