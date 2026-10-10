Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen SSC Neapel und Frosinone Calcio ist 3:0.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SSC Neapel und Frosinone Calcio ist 3:0.
94'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen SSC Neapel und Frosinone Calcio ist 3:0. Kevin De Bruyne (SSC Neapel) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Giovane.
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92'
Giovanni Di Lorenzo (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Giorgi Kvernadze (Frosinone Calcio).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
88'
Giacomo Calò (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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88'
Foul von Matteo Politano (SSC Neapel).
88'
Ball pariert. Matteo Politano (SSC Neapel) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Scott McTominay.
87'
Vorbeigeschossen. Billy Gilmour (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
86'
Foul von Giorgi Kvernadze (Frosinone Calcio).
86'
Giovane (SSC Neapel) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
85'
Benoît Badiashile (SSC Neapel) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
85'
Giacomo Calò (Frosinone Calcio) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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85'
Foul von Benoît Badiashile (SSC Neapel).
84'
Vorbeigeschossen. Tomás Bobcek (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Aleksa Terzic.
84'
Ball abgeblockt. Giorgi Kvernadze (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Giacomo Calò.
83'
Wechsel Frosinone Calcio. Alessio Zerbin kommt für Romano Schmid.
82'
Das Spiel läuft wieder.
82'
Das Spiel ist unterbrochen (Frosinone Calcio).
81'
Das Spiel läuft wieder.
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81'
Wechsel SSC Neapel. Matteo Politano kommt für Leonardo Spinazzola.
80'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Tomás Bobcek (Frosinone Calcio).
80'
Amir Rrahmani (SSC Neapel) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
77'
Foul von Romano Schmid (Frosinone Calcio).
77'
Amir Rrahmani (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Wechsel Frosinone Calcio. Matteo Cichella kommt für Gabriele Bracaglia.
74'
Ecke SSC Neapel. Die Ecke wurde verursacht von Lorenzo Palmisani.
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74'
Ball pariert. Scott McTominay (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Giovane.
73'
Foul von Aleksa Terzic (Frosinone Calcio).
73'
Giovanni Di Lorenzo (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Wechsel SSC Neapel. Giovane kommt für Noa Lang.
71'
Wechsel SSC Neapel. Billy Gilmour kommt für Stanislav Lobotka.
71'
Vorbeigeschossen. Tomás Bobcek (Frosinone Calcio) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Giacomo Calò mit einer Flanke nach einer Ecke.
70'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Amir Rrahmani.
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70'
Romano Schmid (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Stanislav Lobotka (SSC Neapel).
68'
Abseits Frosinone Calcio. Romano Schmid spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Seydou Fini im Abseits.
67'
Ball pariert. Romano Schmid (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Giorgi Kvernadze.
67'
Vorbeigeschossen. Aleksa Terzic (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
65'
Giorgio Cittadini (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Lorenzo Lucca (SSC Neapel).
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64'
Vorbeigeschossen. Tomás Bobcek (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
63'
Wechsel Frosinone Calcio. Tomás Bobcek kommt für Antonio Raimondo.
63'
Wechsel Frosinone Calcio. Seydou Fini kommt für Farès Ghedjemis.
63'
Vorbeigeschossen. Antonio Raimondo (Frosinone Calcio) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Aleksa Terzic mit einer Flanke.
62'
Handspiel von Aleksa Terzic (Frosinone Calcio).
61'
Wechsel SSC Neapel. Lorenzo Lucca kommt für Rasmus Højlund.
61'
Wechsel SSC Neapel. Scott McTominay kommt für David Neres.
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60'
Ball pariert. Noa Lang (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Stanislav Lobotka.
58'
Vorbeigeschossen. Antonio Raimondo (Frosinone Calcio) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Aleksa Terzic mit einer Flanke.
57'
Vorbeigeschossen. Farès Ghedjemis (Frosinone Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
55'
Rasmus Højlund (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Giorgio Cittadini (Frosinone Calcio).
51'
Vorbeigeschossen. David Neres (SSC Neapel) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Noa Lang nach einem Konter.
49'
Vorbeigeschossen. Antonio Raimondo (Frosinone Calcio) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Farès Ghedjemis mit einer Flanke.
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48'
Abseits Frosinone Calcio. Giacomo Calò spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Antonio Raimondo im Abseits.
45'
Wechsel Frosinone Calcio. Aleksa Terzic kommt für Patrizio Masini.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SSC Neapel und Frosinone Calcio ist 2:0.
47'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Stanislav Lobotka.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Vorbeigeschossen. Giorgi Kvernadze (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Farès Ghedjemis.
42'
Vorbeigeschossen. Giacomo Calò (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Romano Schmid.
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42'
Vorbeigeschossen. David Neres (SSC Neapel) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einem Konter.
41'
Ball abgeblockt. Amir Rrahmani (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von David Neres.
40'
Ecke SSC Neapel. Die Ecke wurde verursacht von Giorgio Cittadini.
39'
Stanislav Lobotka (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Patrizio Masini (Frosinone Calcio).
39'
Foul von Leonardo Spinazzola (SSC Neapel).
39'
Giacomo Calò (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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38'
Rasmus Højlund (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Gabriele Bracaglia (Frosinone Calcio).
38'
Ball abgeblockt. Giorgi Kvernadze (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Romano Schmid mit einem langen Ball.
37'
Ecke SSC Neapel. Die Ecke wurde verursacht von Patrizio Masini.
36'
Vorbeigeschossen. Giovanni Di Lorenzo (SSC Neapel) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Kevin De Bruyne mit einer Flanke nach einer Ecke.
36'
Ecke SSC Neapel. Die Ecke wurde verursacht von Giorgi Kvernadze.
35'
Vorbeigeschossen. Amir Rrahmani (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Giovanni Di Lorenzo mit dem Kopf nach einer Ecke.
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34'
Ecke SSC Neapel. Die Ecke wurde verursacht von Lorenzo Palmisani.
34'
Ball pariert. Noa Lang (SSC Neapel) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von David Neres mit einem langen Ball.
34'
Benoît Badiashile (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Gabriele Calvani (Frosinone Calcio).
32'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen SSC Neapel und Frosinone Calcio ist 2:0. Noa Lang (SSC Neapel) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
32'
Ball pariert. Giovanni Di Lorenzo (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Rasmus Højlund.
31'
Vorbeigeschossen. Rasmus Højlund (SSC Neapel) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Noa Lang.
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29'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen SSC Neapel und Frosinone Calcio ist 1:0. Kevin De Bruyne (SSC Neapel) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten rechts.Tor nach Eingriff des Video-Schiedsrichters gegeben.
28'
VAR Entscheidung: Andere Entscheidung nicht bestätigt.
25'
Elfmeter für SSC Neapel. Rasmus Højlund wurde im Strafraum gefoult.
25'
Giorgio Cittadini verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
24'
Rafa Marín (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Antonio Raimondo (Frosinone Calcio).
22'
Vorbeigeschossen. Giorgi Kvernadze (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Romano Schmid.
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21'
Abseits SSC Neapel. David Neres spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Noa Lang im Abseits.
20'
Giovanni Di Lorenzo (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Giorgi Kvernadze (Frosinone Calcio).
19'
Vorbeigeschossen. Giacomo Calò (Frosinone Calcio) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Farès Ghedjemis mit einer Flanke.
18'
Vorbeigeschossen. Anthony Oyono (Frosinone Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Gabriele Bracaglia.
17'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Alex Meret.
16'
Foul von David Neres (SSC Neapel).
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16'
Giorgio Cittadini (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Kevin De Bruyne (SSC Neapel).
13'
Giacomo Calò (Frosinone Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Kevin De Bruyne (SSC Neapel).
12'
Giorgi Kvernadze (Frosinone Calcio) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Vorbeigeschossen. Antonio Raimondo (Frosinone Calcio) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Giacomo Calò mit einer Flanke nach einer Ecke.
7'
Ecke Frosinone Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Giovanni Di Lorenzo.
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5'
Vorbeigeschossen. Leonardo Spinazzola (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
3'
Rasmus Højlund (SSC Neapel) trifft den rechten Pfosten mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Giovanni Di Lorenzo mit einer Flanke.
3'
Vorbeigeschossen. Noa Lang (SSC Neapel) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Kevin De Bruyne.
1'
Ecke SSC Neapel. Die Ecke wurde verursacht von Gabriele Calvani.
1'
Ball abgeblockt. Noa Lang (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rasmus Højlund.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen SSC Neapel und Frosinone Calcio.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.