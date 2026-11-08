Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen SSC Neapel und Lazio Rom ist 1:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SSC Neapel und Lazio Rom ist 1:1.
94'
Matteo Cancellieri (Lazio Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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94'
Foul von Frank Anguissa (SSC Neapel).
93'
Foul von Matteo Cancellieri (Lazio Rom).
93'
Amir Rrahmani (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Matteo Cancellieri (Lazio Rom).
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92'
Sam Beukema (SSC Neapel) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Handspiel von Gustav Isaksen (Lazio Rom).
88'
Vorbeigeschossen. Scott McTominay (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Matteo Politano mit einer Flanke nach einer Ecke.
88'
Ecke SSC Neapel. Die Ecke wurde verursacht von Alfonso Pedraza.
87'
Vorbeigeschossen. Lorenzo Lucca (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Vanja Milinkovic-Savic mit einem langen Ball.
85'
Ecke SSC Neapel. Die Ecke wurde verursacht von Gustav Isaksen.
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85'
Ball abgeblockt. Giovane (SSC Neapel) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sam Beukema.
83'
Wechsel SSC Neapel. Giovane kommt für Kevin De Bruyne.
82'
Kenneth Taylor (Lazio Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Kevin De Bruyne (SSC Neapel).
80'
Ecke Lazio Rom. Die Ecke wurde verursacht von Rafa Marín.
79'
Gustav Isaksen (Lazio Rom) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Rafa Marín (SSC Neapel).
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79'
Ball pariert. Matteo Cancellieri (Lazio Rom) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Reda Belahyane.
78'
Wechsel Lazio Rom. Matteo Cancellieri kommt für Davide Frattesi.
78'
Alfonso Pedraza (Lazio Rom) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
77'
Foul von Alfonso Pedraza (Lazio Rom).
77'
Matteo Politano (SSC Neapel) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
76'
Abseits Lazio Rom. Reda Belahyane spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Gustav Isaksen im Abseits.
76'
Ball pariert. Lorenzo Lucca (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Scott McTominay.
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76'
Ball pariert. Tijjani Noslin (Lazio Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
74'
Wechsel SSC Neapel. Matteo Politano kommt für Antonio Vergara.
74'
Wechsel SSC Neapel. Lorenzo Lucca kommt für Rasmus Højlund.
74'
Manuel Lazzari (Lazio Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Mathías Olivera (SSC Neapel).
73'
Foul von Alfonso Pedraza (Lazio Rom).
73'
Antonio Vergara (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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70'
Foul von Sam Beukema (SSC Neapel).
70'
Fisayo Dele-Bashiru (Lazio Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Wechsel SSC Neapel. Frank Anguissa kommt für Billy Gilmour.
69'
Das Spiel läuft wieder.
68'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Kenneth Taylor (Lazio Rom).
66'
Antonio Vergara (SSC Neapel) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
65'
Billy Gilmour (SSC Neapel) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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65'
Foul von Antonio Vergara (SSC Neapel).
65'
Davide Frattesi (Lazio Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Ball pariert. Amir Rrahmani (SSC Neapel) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Kevin De Bruyne mit einer Flanke.
64'
Ecke SSC Neapel. Die Ecke wurde verursacht von Oliver Provstgaard.
64'
Foul von Diogo Leite (Lazio Rom).
64'
Rasmus Højlund (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Wechsel Lazio Rom. Manuel Lazzari kommt für Romano Floriani Mussolini.
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61'
Wechsel Lazio Rom. Fisayo Dele-Bashiru kommt für Andrea Pinamonti.
60'
Foul von Diogo Leite (Lazio Rom).
60'
Rasmus Højlund (SSC Neapel) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Ball abgeblockt. Tijjani Noslin (Lazio Rom) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gustav Isaksen.
59'
Ball pariert. Kevin De Bruyne (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Vanja Milinkovic-Savic mit einem langen Ball.
58'
Vorbeigeschossen. Mathías Olivera (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber.
58'
Ball abgeblockt. Rasmus Højlund (SSC Neapel) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Scott McTominay.
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57'
Vorbeigeschossen. Rasmus Højlund (SSC Neapel) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Billy Gilmour.
56'
Foul von Tijjani Noslin (Lazio Rom).
56'
Antonio Vergara (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Davide Frattesi (Lazio Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Mathías Olivera (SSC Neapel).
54'
Handspiel von Andrea Pinamonti (Lazio Rom).
52'
Davide Frattesi (Lazio Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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52'
Foul von Kevin De Bruyne (SSC Neapel).
51'
Ecke SSC Neapel. Die Ecke wurde verursacht von Reda Belahyane.
51'
Ball pariert. Scott McTominay (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Antonio Vergara.
48'
1 : 1
Pech für Lazio Rom - Eigentor von Alfonso Pedraza! Der Spielstand zwischen SSC Neapel und Lazio Rom ist 1:1. Unglücklicherweise trifft er mit rechts ins eigene Tor hoch ins eigene Netz.
47'
Abseits SSC Neapel. Antonio Vergara spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Noa Lang im Abseits.
45'
Wechsel Lazio Rom. Alfonso Pedraza kommt für Nuno Tavares.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SSC Neapel und Lazio Rom ist 0:1.
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46'
Foul von Andrea Pinamonti (Lazio Rom).
46'
Amir Rrahmani (SSC Neapel) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Noa Lang (SSC Neapel) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
44'
Gustav Isaksen (Lazio Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Noa Lang (SSC Neapel).
43'
Vorbeigeschossen. Scott McTominay (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Mathías Olivera.
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42'
Ball pariert. Rasmus Højlund (SSC Neapel) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber links unten gehalten.
41'
Ecke SSC Neapel. Die Ecke wurde verursacht von Romano Floriani Mussolini.
35'
Ball pariert. Gustav Isaksen (Lazio Rom) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
35'
Ball abgeblockt. Kenneth Taylor (Lazio Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Romano Floriani Mussolini.
34'
Abseits SSC Neapel. Noa Lang spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Rasmus Højlund im Abseits.
34'
Ball abgeblockt. Gustav Isaksen (Lazio Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
33'
Das Spiel läuft wieder.
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33'
Wechsel Lazio Rom. Diogo Leite kommt für Josip Sutalo aufgrund einer Verletzung.
31'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Josip Sutalo (Lazio Rom).
30'
Foul von Josip Sutalo (Lazio Rom).
30'
Scott McTominay (SSC Neapel) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen SSC Neapel und Lazio Rom ist 0:1. Davide Frattesi (Lazio Rom) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Tijjani Noslin nach einem Konter.
27'
Ball abgeblockt. Rafa Marín (SSC Neapel) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kevin De Bruyne mit einer Flanke.
26'
Ecke SSC Neapel. Die Ecke wurde verursacht von Nuno Tavares.
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25'
Handspiel von Rasmus Højlund (SSC Neapel).
24'
Ball abgeblockt. Noa Lang (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mathías Olivera.
17'
Vorbeigeschossen. Nuno Tavares (Lazio Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
17'
Ball pariert. Josip Sutalo (Lazio Rom) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Nuno Tavares mit einer Flanke.
16'
Ecke Lazio Rom. Die Ecke wurde verursacht von Amir Rrahmani.
14'
Vorbeigeschossen. Oliver Provstgaard (Lazio Rom) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
13'
Ecke Lazio Rom. Die Ecke wurde verursacht von Amir Rrahmani.
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13'
Ball pariert. Noa Lang (SSC Neapel) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Rafa Marín.
9'
Ecke Lazio Rom. Die Ecke wurde verursacht von Vanja Milinkovic-Savic.
9'
Ball pariert. Gustav Isaksen (Lazio Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Reda Belahyane.
9'
Gustav Isaksen (Lazio Rom) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Mathías Olivera (SSC Neapel).
8'
Kenneth Taylor (Lazio Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Antonio Vergara (SSC Neapel).
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6'
Vorbeigeschossen. Tijjani Noslin (Lazio Rom) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Nuno Tavares.
6'
Ball abgeblockt. Kenneth Taylor (Lazio Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tijjani Noslin.
6'
Ecke Lazio Rom. Die Ecke wurde verursacht von Rasmus Højlund.
5'
Ecke Lazio Rom. Die Ecke wurde verursacht von Rafa Marín.
3'
Vorbeigeschossen. Davide Frattesi (Lazio Rom) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Kenneth Taylor.
1'
Vorbeigeschossen. Gustav Isaksen (Lazio Rom) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Andrea Pinamonti.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen SSC Neapel und Lazio Rom.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.