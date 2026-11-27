Wechsel SSC Venezia. Thórir Helgason kommt für Gianluca Busio.
56'
Wechsel FC Bologna. Riccardo Orsolini kommt für Federico Bernardeschi.
56'
Wechsel FC Bologna. Nicolò Cambiaghi kommt für Samuel Mbangula.
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55'
Antoine Hainaut (SSC Venezia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Rahim Alhassane (FC Bologna).
54'
Vorbeigeschossen. Akor Adams (SSC Venezia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Ridgeciano Haps mit einer Flanke.
51'
Vorbeigeschossen. Federico Bernardeschi (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei nach einer Standardsituation.
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51'
Ball pariert. Nicolò Casale (FC Bologna) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Lewis Ferguson mit einer Flanke.
50'
Foul von Matías Moreno (SSC Venezia).
50'
Jens Odgaard (FC Bologna) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
49'
Jens Odgaard (FC Bologna) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
49'
Matías Moreno (SSC Venezia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Jens Odgaard (FC Bologna).
48'
Foul von Akor Adams (SSC Venezia).
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48'
Nicolò Casale (FC Bologna) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel FC Bologna. Matteo Darmian kommt für Martin Vitík.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SSC Venezia und FC Bologna ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Foul von Kike Pérez (SSC Venezia).
43'
Samuel Mbangula (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Vorbeigeschossen. Matías Moreno (SSC Venezia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von John Yeboah nach einer Ecke.
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42'
Ecke SSC Venezia. Die Ecke wurde verursacht von Lukasz Skorupski.
42'
Ball pariert. John Yeboah (SSC Venezia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten.
40'
Foul von Matías Moreno (SSC Venezia).
40'
Jens Odgaard (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Akor Adams (SSC Venezia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Arthur Theate (FC Bologna).
38'
Ball pariert. Arthur Theate (FC Bologna) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Federico Bernardeschi mit einer Flanke.
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38'
Ecke FC Bologna. Die Ecke wurde verursacht von Kike Pérez.
37'
Ball abgeblockt. Jens Odgaard (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss von links aus mehr als 30 Metern der Schuss wird jedoch abgeblockt.
37'
Ecke SSC Venezia. Die Ecke wurde verursacht von Nicolò Casale.
37'
Ball abgeblockt. Akor Adams (SSC Venezia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von John Yeboah.
34'
Vorbeigeschossen. Ridgeciano Haps (SSC Venezia) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
32'
Vorbeigeschossen. Jens Odgaard (FC Bologna) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
30'
Ball pariert. Kike Pérez (SSC Venezia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Akor Adams.
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29'
John Yeboah (SSC Venezia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Arthur Theate (FC Bologna).
29'
Ball abgeblockt. Nadir Zortea (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Samuel Mbangula.
28'
Antoine Hainaut (SSC Venezia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
27'
Foul von Antoine Hainaut (SSC Venezia).
27'
Samuel Mbangula (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Vorbeigeschossen. John Yeboah (SSC Venezia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Antoine Hainaut mit einem langen Ball nach einem Konter.
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25'
Foul von Kike Pérez (SSC Venezia).
25'
Samuel Mbangula (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Simon Sohm (SSC Venezia).
24'
Jens Odgaard (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Martin Vitík (FC Bologna) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
22'
Gianluca Busio (SSC Venezia) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Martin Vitík (FC Bologna).
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21'
Ball abgeblockt. Gianluca Busio (SSC Venezia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kike Pérez.
21'
Matías Moreno (SSC Venezia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Jens Odgaard (FC Bologna).
16'
Nadir Zortea (FC Bologna) sieht eine Gelbe Karte.
15'
Juan Jesus (SSC Venezia) sieht eine Gelbe Karte.
14'
VAR Entscheidung: Kein Tor SSC Venezia 0-0 FC Bologna.
14'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Redouane Halhal (SSC Venezia) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
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14'
Abseits SSC Venezia. John Yeboah spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kike Pérez im Abseits.
13'
Ecke SSC Venezia. Die Ecke wurde verursacht von Lukasz Skorupski.
13'
Ball pariert. John Yeboah (SSC Venezia) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Akor Adams.
12'
Handspiel von Akor Adams (SSC Venezia).
10'
Abseits SSC Venezia. Redouane Halhal spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Akor Adams im Abseits.
9'
Vorbeigeschossen. Nadir Zortea (FC Bologna) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
8'
Ecke FC Bologna. Die Ecke wurde verursacht von Redouane Halhal.
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6'
Abseits SSC Venezia. Kike Pérez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Antoine Hainaut im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen SSC Venezia und FC Bologna.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.