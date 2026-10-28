Wechsel Inter Mailand. Djed Spence kommt für Marcus Thuram.
85'
Marcus Thuram (Inter Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Redouane Halhal (SSC Venezia).
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82'
0 : 2
Pech für SSC Venezia - Eigentor von Redouane Halhal! Der Spielstand zwischen SSC Venezia und Inter Mailand ist 0:2. Unglücklicherweise ist der Ball abgefälscht worden und ging hoch ins eigene Netz.
82'
Vorbeigeschossen. Carlos Augusto (Inter Mailand) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Hakan Çalhanoglu mit einer Flanke nach einer Ecke.
82'
Ecke Inter Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Redouane Halhal.
79'
0 : 1
Pech für SSC Venezia - Eigentor von Matías Moreno! Der Spielstand zwischen SSC Venezia und Inter Mailand ist 0:1. Unglücklicherweise trifft er mit rechts ins eigene Tor flach ins Netz.
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79'
Ball abgeblockt. Hakan Çalhanoglu (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
77'
Vorbeigeschossen. Federico Dimarco (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Hakan Çalhanoglu.
77'
Ball abgeblockt. Andy Diouf (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Manuel Akanji.
76'
Wechsel SSC Venezia. Ridgeciano Haps kommt für Pasquale Mazzocchi aufgrund einer Verletzung.
76'
Das Spiel läuft wieder.
75'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Pasquale Mazzocchi (SSC Venezia).
75'
Vorbeigeschossen. Marcus Thuram (Inter Mailand) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Carlos Augusto mit einer Flanke.
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73'
Foul von Hakan Çalhanoglu (Inter Mailand).
73'
Redouane Halhal (SSC Venezia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Vorbeigeschossen. Marcus Thuram (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Manuel Akanji mit einem langen Ball.
71'
Abseits SSC Venezia. John Yeboah spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Akor Adams im Abseits.
71'
Ball abgeblockt. John Yeboah (SSC Venezia) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
70'
Foul von Carlos Augusto (Inter Mailand).
70'
John Yeboah (SSC Venezia) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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68'
Das Spiel läuft wieder.
68'
Wechsel SSC Venezia. John Yeboah kommt für Lion Lauberbach.
68'
Wechsel SSC Venezia. Toma Basic kommt für Thórir Helgason aufgrund einer Verletzung.
67'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Thórir Helgason (SSC Venezia).
67'
Ball abgeblockt. Nicolò Barella (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Piotr Zielinski.
66'
Vorbeigeschossen. Gianluca Busio (SSC Venezia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Akor Adams nach einem Konter.
65'
Wechsel Inter Mailand. Francesco Pio Esposito kommt für Ange-Yoan Bonny.
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65'
Ecke Inter Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Antoine Hainaut.
62'
Manuel Akanji (Inter Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Akor Adams (SSC Venezia).
61'
Wechsel SSC Venezia. Gianluca Busio kommt für Kike Pérez.
59'
Ball abgeblockt. Antoine Hainaut (SSC Venezia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
57'
Ball abgeblockt. Marcus Thuram (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ange-Yoan Bonny.
56'
Nicolò Barella (Inter Mailand) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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56'
Foul von Nicolò Barella (Inter Mailand).
56'
Simon Sohm (SSC Venezia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Ecke Inter Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Redouane Halhal.
54'
Abseits SSC Venezia. Kike Pérez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Akor Adams im Abseits.
51'
Ball pariert. Marcus Thuram (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Piotr Zielinski.
51'
Vorbeigeschossen. Carlos Augusto (Inter Mailand) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Federico Dimarco mit einer Flanke nach einer Ecke.
50'
Ecke Inter Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Simon Sohm.
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50'
Ecke Inter Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Redouane Halhal.
47'
Foul von Federico Dimarco (Inter Mailand).
47'
Antoine Hainaut (SSC Venezia) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel Inter Mailand. Manuel Akanji kommt für Yann Bisseck.
45'
Wechsel Inter Mailand. Nicolò Barella kommt für Petar Sucic.
45'
Wechsel Inter Mailand. Hakan Çalhanoglu kommt für Aleksandar Stankovic.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SSC Venezia und Inter Mailand ist 0:0.
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46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ecke SSC Venezia. Die Ecke wurde verursacht von Yann Bisseck.
45'
Ball abgeblockt. Kike Pérez (SSC Venezia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lion Lauberbach.
42'
Aleksandar Stankovic (Inter Mailand) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Akor Adams (SSC Venezia).
41'
Vorbeigeschossen. Kike Pérez (SSC Venezia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
38'
Ball abgeblockt. Carlos Augusto (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Petar Sucic.
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37'
Vorbeigeschossen. Lion Lauberbach (SSC Venezia) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Juan Jesus mit einer Flanke.
36'
Ball pariert. Lion Lauberbach (SSC Venezia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Thórir Helgason.
35'
Vorbeigeschossen. Ange-Yoan Bonny (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Marcus Thuram.
29'
VAR Entscheidung: Kein Tor SSC Venezia 0-0 Inter Mailand.
29'
Abseits SSC Venezia. Kike Pérez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lion Lauberbach im Abseits.
29'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Lion Lauberbach (SSC Venezia) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
29'
Ball pariert. Kike Pérez (SSC Venezia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
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28'
Alessandro Bastoni (Inter Mailand) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
28'
Foul von Alessandro Bastoni (Inter Mailand).
28'
Akor Adams (SSC Venezia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Ball abgeblockt. Aleksandar Stankovic (Inter Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
26'
Ball pariert. Akor Adams (SSC Venezia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Kike Pérez.
26'
Gefährliches Spiel von Marcus Thuram (Inter Mailand).
26'
Simon Sohm (SSC Venezia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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25'
Abseits Inter Mailand. Piotr Zielinski spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Federico Dimarco im Abseits.
24'
Ecke Inter Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Redouane Halhal.
24'
Ball abgeblockt. Piotr Zielinski (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ange-Yoan Bonny.
23'
Ball pariert. Ange-Yoan Bonny (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Carlos Augusto mit einem Steilpass.
16'
Foul von Andy Diouf (Inter Mailand).
16'
Pasquale Mazzocchi (SSC Venezia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Abseits SSC Venezia. Redouane Halhal spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Akor Adams im Abseits.
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13'
Vorbeigeschossen. Federico Dimarco (Inter Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Piotr Zielinski mit einem langen Ball nach einem Konter.
12'
Foul von Aleksandar Stankovic (Inter Mailand).
12'
Lion Lauberbach (SSC Venezia) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
11'
Petar Sucic (Inter Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Kike Pérez (SSC Venezia).
10'
Foul von Kike Pérez (SSC Venezia).
10'
Marcus Thuram (Inter Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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9'
Lion Lauberbach (SSC Venezia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Aleksandar Stankovic (Inter Mailand).
7'
Vorbeigeschossen. Akor Adams (SSC Venezia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Antoine Hainaut mit einer Flanke.
4'
Abseits Inter Mailand. Alessandro Bastoni spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Petar Sucic im Abseits.
2'
Vorbeigeschossen. Pasquale Mazzocchi (SSC Venezia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Thórir Helgason.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen SSC Venezia und Inter Mailand.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.