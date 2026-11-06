Abseits SSC Venezia. Matías Moreno spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Akor Adams im Abseits.
53'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen SSC Venezia und Udinese Calcio ist 1:0. Toma Basic (SSC Venezia) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Antoine Hainaut mit einer Flanke.
52'
Ball pariert. Akor Adams (SSC Venezia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von John Yeboah.
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52'
Ball abgeblockt. Keinan Davis (Udinese Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
52'
Ball pariert. Jurgen Ekkelenkamp (Udinese Calcio) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nicolò Zaniolo.
51'
Pasquale Mazzocchi (SSC Venezia) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
51'
Foul von Pasquale Mazzocchi (SSC Venezia).
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51'
Oumar Solet (Udinese Calcio) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
50'
Ecke Udinese Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Filip Stankovic.
50'
Ball pariert. Keinan Davis (Udinese Calcio) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mërgim Vojvoda mit einem Steilpass.
48'
Abseits Udinese Calcio. Oumar Solet spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jurgen Ekkelenkamp im Abseits.
48'
Ecke Udinese Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Matías Moreno.
48'
Ball abgeblockt. Oumar Solet (Udinese Calcio) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nicolò Zaniolo mit einer Flanke.
47'
Ecke Udinese Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Pasquale Mazzocchi.
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46'
Foul von Akor Adams (SSC Venezia).
46'
Matteo Palma (Udinese Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Ball pariert. Jurgen Ekkelenkamp (Udinese Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Keinan Davis.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SSC Venezia und Udinese Calcio ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Juan Jesus (SSC Venezia).
45'
Keinan Davis (Udinese Calcio) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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45'
Ball abgeblockt. John Yeboah (SSC Venezia) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kike Pérez mit einem langen Ball.
43'
Ball abgeblockt. Keinan Davis (Udinese Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hassane Kamara.
40'
Abseits SSC Venezia. Antoine Hainaut spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Pasquale Mazzocchi im Abseits.
40'
Vorbeigeschossen. Antoine Hainaut (SSC Venezia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
38'
Abseits Udinese Calcio. Jesper Karlström spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Keinan Davis im Abseits.
37'
Foul von Matías Moreno (SSC Venezia).
37'
Keinan Davis (Udinese Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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37'
Ball abgeblockt. Antoine Hainaut (SSC Venezia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Redouane Halhal mit einer Flanke.
36'
Abseits Udinese Calcio. Jakub Piotrowski spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Keinan Davis im Abseits.
36'
Vorbeigeschossen. Jakub Piotrowski (Udinese Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Mërgim Vojvoda.
34'
Foul von Kike Pérez (SSC Venezia).
34'
Oumar Solet (Udinese Calcio) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
33'
Ball pariert. Jurgen Ekkelenkamp (Udinese Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Hassane Kamara.
33'
Ball abgeblockt. Hassane Kamara (Udinese Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jurgen Ekkelenkamp.
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32'
Foul von Juan Jesus (SSC Venezia).
32'
Nicolò Zaniolo (Udinese Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Simon Sohm (SSC Venezia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Nicolò Zaniolo (Udinese Calcio).
26'
Vorbeigeschossen. Toma Basic (SSC Venezia) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von John Yeboah.
25'
Matías Moreno (SSC Venezia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Keinan Davis (Udinese Calcio).
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23'
Redouane Halhal (SSC Venezia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Keinan Davis (Udinese Calcio).
22'
Vorbeigeschossen. John Yeboah (SSC Venezia) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Antoine Hainaut nach einer Standardsituation.
22'
Ball abgeblockt. Akor Adams (SSC Venezia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
20'
Toma Basic (SSC Venezia) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Nicolò Zaniolo (Udinese Calcio).
20'
Vorbeigeschossen. Pasquale Mazzocchi (SSC Venezia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Simon Sohm.
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19'
Vorbeigeschossen. Juan Jesus (SSC Venezia) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Kike Pérez mit einer Flanke nach einer Ecke.
19'
Ecke SSC Venezia. Die Ecke wurde verursacht von Matteo Palma.
14'
Kike Pérez (SSC Venezia) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Jurgen Ekkelenkamp (Udinese Calcio).
12'
Foul von Akor Adams (SSC Venezia).
12'
Matteo Palma (Udinese Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Akor Adams (SSC Venezia).
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10'
Jesper Karlström (Udinese Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Vorbeigeschossen. Nicolò Zaniolo (Udinese Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
6'
Ball pariert. Antoine Hainaut (SSC Venezia) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen SSC Venezia und Udinese Calcio.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.