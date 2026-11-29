Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Udinese Calcio und AC Florenz ist 1:0.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Udinese Calcio und AC Florenz ist 1:0.
94'
Álex Jiménez (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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94'
Foul von Juan Arizala (Udinese Calcio).
94'
Cher Ndour (AC Florenz) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
94'
Foul von Cher Ndour (AC Florenz).
94'
Juan Arizala (Udinese Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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93'
Jurgen Ekkelenkamp (Udinese Calcio) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
93'
Radu Dragusin (AC Florenz) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Jurgen Ekkelenkamp (Udinese Calcio).
92'
Ball pariert. Pote (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Nicolò Fagioli.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Ecke Udinese Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Nicolò Fagioli.
89'
Wechsel Udinese Calcio. Juan Arizala kommt für Nicolò Zaniolo.
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89'
Wechsel Udinese Calcio. Lennon Miller kommt für Sandi Lovric.
87'
Ecke AC Florenz. Die Ecke wurde verursacht von Sandi Lovric.
86'
Ecke AC Florenz. Die Ecke wurde verursacht von Hassane Kamara.
85'
Ball pariert. Álex Jiménez (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Pote.
84'
Arthur Atta (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Jesper Karlström (Udinese Calcio).
80'
Wechsel AC Florenz. Arthur Atta kommt für Mateo Pellegrino.
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78'
Foul von Nicolò Zaniolo (Udinese Calcio).
78'
Radu Dragusin (AC Florenz) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Abseits Udinese Calcio. Oumar Solet spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Christian Kabasele im Abseits.
74'
Ecke Udinese Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Cher Ndour.
71'
Wechsel Udinese Calcio. Vakoun Bayo kommt für Oier Zarraga.
69'
Vorbeigeschossen. Nicolò Zaniolo (Udinese Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Alessandro Zanoli.
68'
Wechsel AC Florenz. Beto kommt für Franco Mastantuono.
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66'
Foul von Alessandro Zanoli (Udinese Calcio).
66'
Alieu Njie (AC Florenz) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
65'
Vorbeigeschossen. Cher Ndour (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
65'
Ball abgeblockt. Franco Mastantuono (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
63'
Nicolò Zaniolo (Udinese Calcio) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Pote (AC Florenz).
61'
Wechsel Udinese Calcio. Alessandro Zanoli kommt für Mërgim Vojvoda.
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61'
Vorbeigeschossen. Pote (AC Florenz) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Valde.
60'
Luca Ranieri (AC Florenz) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
60'
Jurgen Ekkelenkamp (Udinese Calcio) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Luca Ranieri (AC Florenz).
58'
James Abankwah (Udinese Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Valde (AC Florenz).
57'
Vorbeigeschossen. Sandi Lovric (Udinese Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jurgen Ekkelenkamp.
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54'
Vorbeigeschossen. Sandi Lovric (Udinese Calcio) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Hassane Kamara mit einer Flanke.
52'
Foul von Sandi Lovric (Udinese Calcio).
52'
Alieu Njie (AC Florenz) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
50'
James Abankwah (Udinese Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Alieu Njie (AC Florenz).
49'
Ball abgeblockt. Oumar Solet (Udinese Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Hassane Kamara.
48'
Vorbeigeschossen. Hassane Kamara (Udinese Calcio) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Nicolò Zaniolo.
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45'
Wechsel AC Florenz. Valde kommt für João Mário.
45'
Wechsel AC Florenz. Pote kommt für Marco Brescianini.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Udinese Calcio und AC Florenz ist 1:0.
48'
Vorbeigeschossen. Mërgim Vojvoda (Udinese Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
47'
Wechsel AC Florenz. Oliver Christensen kommt für David de Gea aufgrund einer Verletzung.
47'
Das Spiel läuft wieder.
46'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung David de Gea (AC Florenz).
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ecke Udinese Calcio. Die Ecke wurde verursacht von David de Gea.
45'
Ball pariert. Jesper Karlström (Udinese Calcio) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nicolò Zaniolo mit einer Flanke.
44'
James Abankwah (Udinese Calcio) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Luca Ranieri (AC Florenz).
40'
Handspiel von Christian Kabasele (Udinese Calcio).
40'
Ball abgeblockt. Mërgim Vojvoda (Udinese Calcio) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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40'
James Abankwah (Udinese Calcio) trifft den rechten Pfosten per Kopf aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Jesper Karlström mit einer Flanke.
38'
Vorbeigeschossen. Sandi Lovric (Udinese Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
38'
Ball pariert. Nicolò Zaniolo (Udinese Calcio) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Sandi Lovric.
36'
Foul von Cher Ndour (AC Florenz).
36'
Jurgen Ekkelenkamp (Udinese Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Ball pariert. Jurgen Ekkelenkamp (Udinese Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten.
32'
Vorbeigeschossen. Nicolò Zaniolo (Udinese Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Jurgen Ekkelenkamp.
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31'
James Abankwah (Udinese Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Alieu Njie (AC Florenz).
28'
Vorbeigeschossen. Mateo Pellegrino (AC Florenz) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von João Mário mit dem Kopf.
27'
Handspiel von Alieu Njie (AC Florenz).
23'
Ecke AC Florenz. Die Ecke wurde verursacht von Mërgim Vojvoda.
20'
Abseits AC Florenz. Álex Jiménez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Franco Mastantuono im Abseits.
18'
Abseits Udinese Calcio. Christian Kabasele spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Hassane Kamara im Abseits.
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16'
Ecke AC Florenz. Die Ecke wurde verursacht von Maduka Okoye.
15'
Luca Ranieri (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Nicolò Zaniolo (Udinese Calcio).
14'
Ball pariert. Mateo Pellegrino (AC Florenz) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Franco Mastantuono.
13'
Álex Jiménez (AC Florenz) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Jesper Karlström (Udinese Calcio).
11'
Foul von Nicolò Zaniolo (Udinese Calcio).
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11'
João Mário (AC Florenz) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Oier Zarraga (Udinese Calcio).
10'
Álex Jiménez (AC Florenz) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
8'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Udinese Calcio und AC Florenz ist 1:0. Sandi Lovric (Udinese Calcio) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, unten links. Vorbereitet von Nicolò Zaniolo.
8'
Foul von Marco Brescianini (AC Florenz).
8'
James Abankwah (Udinese Calcio) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Nicolò Zaniolo (Udinese Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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6'
Foul von Alieu Njie (AC Florenz).
5'
Abseits AC Florenz. Álex Jiménez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Franco Mastantuono im Abseits.
2'
João Mário (AC Florenz) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Sandi Lovric (Udinese Calcio).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Udinese Calcio und AC Florenz.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.