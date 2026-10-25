Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Udinese Calcio und AC Mailand ist 0:2.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Udinese Calcio und AC Mailand ist 0:2.
93'
Ball pariert. Alphadjo Cisse (AC Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Francesco Camarda.
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93'
Vorbeigeschossen. Nicolò Zaniolo (Udinese Calcio) versucht es mit dem linken Fuss vom linken Flügel, doch die Kugel geht rechts vorbei.
93'
Foul von Francesco Camarda (AC Mailand).
93'
Christian Kabasele (Udinese Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Wechsel AC Mailand. Christian Comotto kommt für Ruben Loftus-Cheek aufgrund einer Verletzung.
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91'
Das Spiel läuft wieder.
91'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Ruben Loftus-Cheek (AC Mailand).
91'
Wechsel AC Mailand. Francesco Camarda kommt für Gonçalo Ramos.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Luka Modric (AC Mailand) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
90'
Foul von Luka Modric (AC Mailand).
90'
Juan Arizala (Udinese Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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90'
Ball abgeblockt. Ruben Loftus-Cheek (AC Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Christian Pulisic mit einem Steilpass.
87'
Vorbeigeschossen. Alphadjo Cisse (AC Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Strahinja Pavlovic mit einem langen Ball.
85'
Wechsel AC Mailand. Alphadjo Cisse kommt für Davide Bartesaghi.
84'
Vorbeigeschossen. Giulio Vinciati (Udinese Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Sandi Lovric mit einem langen Ball nach einem Konter.
83'
Ecke AC Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Maduka Okoye.
83'
Ball pariert. Ruben Loftus-Cheek (AC Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
83'
Wechsel Udinese Calcio. Sandi Lovric kommt für Jesper Karlström.
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83'
Wechsel Udinese Calcio. Giulio Vinciati kommt für Keinan Davis.
82'
Foul von Gonçalo Ramos (AC Mailand).
82'
Christian Kabasele (Udinese Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Ball pariert. Keinan Davis (Udinese Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Christian Kabasele mit dem Kopf.
80'
Foul von Koni De Winter (AC Mailand).
80'
Keinan Davis (Udinese Calcio) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Vorbeigeschossen. Gonçalo Ramos (AC Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Luka Modric.
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77'
Ecke Udinese Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Ruben Loftus-Cheek.
76'
Ecke Udinese Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Yunus Musah.
75'
Vorbeigeschossen. Giorgi Chakvetadze (Udinese Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
74'
Ball pariert. Gonçalo Ramos (AC Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
74'
Ball abgeblockt. Christian Pulisic (AC Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ardon Jashari.
73'
Wechsel AC Mailand. Yunus Musah kommt für Fikayo Tomori.
73'
Wechsel AC Mailand. Ruben Loftus-Cheek kommt für Omari Hutchinson.
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72'
Ecke Udinese Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Sankhoun Diawara.
71'
Koni De Winter (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Lennon Miller (Udinese Calcio).
70'
Luka Modric (AC Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Jesper Karlström (Udinese Calcio).
69'
Vorbeigeschossen. Keinan Davis (Udinese Calcio) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Lennon Miller mit einem Steilpass nach einem Konter.
68'
Ball abgeblockt. Gonçalo Ramos (AC Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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65'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Udinese Calcio und AC Mailand ist 0:2. Omari Hutchinson (AC Mailand) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz oben rechts.
65'
Ball pariert. Ardon Jashari (AC Mailand) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Omari Hutchinson.
64'
Wechsel Udinese Calcio. Juan Arizala kommt für Hassane Kamara.
63'
Wechsel Udinese Calcio. Nicolò Zaniolo kommt für Mërgim Vojvoda.
63'
Gonçalo Ramos (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Christian Kabasele (Udinese Calcio).
61'
Ball abgeblockt. Christian Pulisic (AC Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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60'
Vorbeigeschossen. Gonçalo Ramos (AC Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp.
60'
Ball pariert. Christian Pulisic (AC Mailand) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Davide Bartesaghi.
56'
Ecke AC Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Hassane Kamara.
56'
Handspiel von Keinan Davis (Udinese Calcio).
54'
Vorbeigeschossen. Mërgim Vojvoda (Udinese Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Giorgi Chakvetadze.
51'
Handspiel von Mërgim Vojvoda (Udinese Calcio).
51'
Ecke Udinese Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Fikayo Tomori.
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46'
Foul von Gonçalo Ramos (AC Mailand).
46'
Christian Kabasele (Udinese Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel Udinese Calcio. Lennon Miller kommt für Jakub Piotrowski.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Udinese Calcio und AC Mailand ist 0:1.
47'
Handspiel von Gonçalo Ramos (AC Mailand).
47'
Vorbeigeschossen. Strahinja Pavlovic (AC Mailand) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Davide Bartesaghi mit einer Flanke nach einer Ecke.
46'
Ecke AC Mailand. Die Ecke wurde verursacht von Jesper Karlström.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ecke AC Mailand. Die Ecke wurde verursacht von James Abankwah.
45'
Ball abgeblockt. Davide Bartesaghi (AC Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Christian Pulisic.
45'
Ball pariert. Hassane Kamara (Udinese Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
44'
Foul von Davide Bartesaghi (AC Mailand).
44'
Mërgim Vojvoda (Udinese Calcio) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
43'
Jesper Karlström (Udinese Calcio) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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43'
Omari Hutchinson (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Jesper Karlström (Udinese Calcio).
42'
Ball pariert. Jesper Karlström (Udinese Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mërgim Vojvoda.
41'
Foul von Omari Hutchinson (AC Mailand).
41'
Matteo Palma (Udinese Calcio) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Vorbeigeschossen. Hassane Kamara (Udinese Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Giorgi Chakvetadze.
40'
Vorbeigeschossen. Davide Bartesaghi (AC Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Fikayo Tomori.
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39'
Gonçalo Ramos (AC Mailand) sieht eine Gelbe Karte.
39'
Foul von Gonçalo Ramos (AC Mailand).
39'
James Abankwah (Udinese Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Das Spiel läuft wieder.
36'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Gonçalo Ramos (AC Mailand).
34'
Fikayo Tomori (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Jurgen Ekkelenkamp (Udinese Calcio).
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32'
Foul von Gonçalo Ramos (AC Mailand).
32'
Christian Kabasele (Udinese Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Ball pariert. Mërgim Vojvoda (Udinese Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Jakub Piotrowski.
31'
Ball abgeblockt. Jurgen Ekkelenkamp (Udinese Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Giorgi Chakvetadze.
29'
Abseits AC Mailand. Sankhoun Diawara spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Davide Bartesaghi im Abseits.
27'
Vorbeigeschossen. Fikayo Tomori (AC Mailand) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei.
24'
Gonçalo Ramos (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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24'
Foul von Christian Kabasele (Udinese Calcio).
23'
Foul von Davide Bartesaghi (AC Mailand).
23'
Jakub Piotrowski (Udinese Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Sankhoun Diawara (AC Mailand) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Keinan Davis (Udinese Calcio).
15'
Handspiel von Giorgi Chakvetadze (Udinese Calcio).
12'
Foul von Christian Pulisic (AC Mailand).
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12'
James Abankwah (Udinese Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Vorbeigeschossen. Davide Bartesaghi (AC Mailand) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Christian Pulisic.
10'
Ecke Udinese Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Mike Maignan.
10'
Ball pariert. Hassane Kamara (Udinese Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
6'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Udinese Calcio und AC Mailand ist 0:1. Christian Pulisic (AC Mailand) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Luka Modric mit einem langen Ball nach einer Standardsituation.
6'
Gonçalo Ramos (AC Mailand) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Christian Kabasele (Udinese Calcio).
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3'
Foul von Gonçalo Ramos (AC Mailand).
3'
Christian Kabasele (Udinese Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Udinese Calcio und AC Mailand.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.