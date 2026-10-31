Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Udinese Calcio und AS Rom ist 2:5.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Udinese Calcio und AS Rom ist 2:5.
94'
Foul von Nahuel Molina (AS Rom).
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94'
Jakub Piotrowski (Udinese Calcio) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
2 : 5
Tor! Der Spielstand zwischen Udinese Calcio und AS Rom ist 2:5. Daniele Ghilardi (AS Rom) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Santiago Castro.
91'
Ball pariert. Niccolò Pisilli (AS Rom) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Santiago Castro.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
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88'
Ecke Udinese Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Bryan Cristante.
85'
Foul von Daniele Ghilardi (AS Rom).
85'
Matteo Palma (Udinese Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Daniele Ghilardi (AS Rom).
85'
Matteo Palma (Udinese Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Vorbeigeschossen. Unai Gómez (Udinese Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Jakub Piotrowski.
84'
Wechsel AS Rom. Konstantinos Koulierakis kommt für Mario Hermoso.
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83'
Foul von Santiago Castro (AS Rom).
83'
Christian Kabasele (Udinese Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Wechsel Udinese Calcio. Juan Arizala kommt für Hassane Kamara.
82'
Wechsel Udinese Calcio. Lazar Jovanovic kommt für Jesper Karlström.
80'
Santiago Castro (AS Rom) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Christian Kabasele (Udinese Calcio).
79'
Wechsel AS Rom. Gianluca Mancini kommt für Matías Soulé.
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79'
Wechsel AS Rom. Devyne Rensch kommt für Wesley.
78'
2 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen Udinese Calcio und AS Rom ist 2:4. Matteo Palma (Udinese Calcio) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Hassane Kamara nach einer Ecke.
77'
Ecke Udinese Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Wesley.
71'
Vorbeigeschossen. Christian Kabasele (Udinese Calcio) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Unai Gómez mit einer Flanke nach einer Ecke.
71'
Ecke Udinese Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Evan Ndicka.
70'
Foul von Mario Hermoso (AS Rom).
70'
James Abankwah (Udinese Calcio) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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70'
Ball pariert. Matteo Palma (Udinese Calcio) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Lennon Miller mit einer Flanke.
69'
Ecke Udinese Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Nahuel Molina.
68'
Vorbeigeschossen. Hassane Kamara (Udinese Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Giorgi Chakvetadze.
67'
Wechsel Udinese Calcio. Jakub Piotrowski kommt für Nicolò Zaniolo.
65'
Ecke AS Rom. Die Ecke wurde verursacht von Matteo Palma.
64'
Daniele Ghilardi (AS Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Giorgi Chakvetadze (Udinese Calcio).
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63'
Ecke AS Rom. Die Ecke wurde verursacht von James Abankwah.
61'
Matías Soulé (AS Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Hassane Kamara (Udinese Calcio).
61'
Das Spiel läuft wieder.
60'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jesper Karlström (Udinese Calcio).
60'
Bryan Cristante (AS Rom) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
60'
Foul von Bryan Cristante (AS Rom).
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60'
Jesper Karlström (Udinese Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Wechsel AS Rom. Santiago Castro kommt für Donyell Malen.
59'
Wechsel AS Rom. Niccolò Pisilli kommt für Rodrigo Mora.
58'
Ball pariert. Donyell Malen (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Rodrigo Mora.
56'
Wechsel Udinese Calcio. Giorgi Chakvetadze kommt für Jurgen Ekkelenkamp.
56'
Wechsel Udinese Calcio. Unai Gómez kommt für Keinan Davis.
53'
Donyell Malen (AS Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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53'
Foul von James Abankwah (Udinese Calcio).
53'
Vorbeigeschossen. Lennon Miller (Udinese Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Mërgim Vojvoda.
50'
1 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen Udinese Calcio und AS Rom ist 1:4. Nicolò Zaniolo (Udinese Calcio) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links.
50'
Ball pariert. Lennon Miller (Udinese Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Jurgen Ekkelenkamp.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Udinese Calcio und AS Rom ist 0:4.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
42'
Vorbeigeschossen. Nicolò Zaniolo (Udinese Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Jurgen Ekkelenkamp.
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42'
Ball abgeblockt. Nicolò Zaniolo (Udinese Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
42'
Ball abgeblockt. Nicolò Zaniolo (Udinese Calcio) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jurgen Ekkelenkamp.
41'
Evan Ndicka (AS Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Keinan Davis (Udinese Calcio).
39'
Ecke Udinese Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Pierluigi Gollini.
39'
Ball pariert. Matteo Palma (Udinese Calcio) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nicolò Zaniolo mit einem langen Ball.
39'
Foul von Mario Hermoso (AS Rom).
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39'
Nicolò Zaniolo (Udinese Calcio) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
0 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen Udinese Calcio und AS Rom ist 0:4. Evan Ndicka (AS Rom) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Matías Soulé mit einer Flanke nach einer Ecke.
37'
Ecke AS Rom. Die Ecke wurde verursacht von Matteo Palma.
37'
Ball abgeblockt. Nahuel Molina (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Wesley.
37'
Ball abgeblockt. Donyell Malen (AS Rom) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mario Hermoso.
36'
Ecke AS Rom. Die Ecke wurde verursacht von Maduka Okoye.
36'
Ball pariert. Bryan Cristante (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Wesley mit einer Flanke.
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33'
0 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Udinese Calcio und AS Rom ist 0:3. Donyell Malen (AS Rom) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Matías Soulé.
31'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Udinese Calcio und AS Rom ist 0:2. Rodrigo Mora (AS Rom) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Bryan Cristante.
29'
Donyell Malen (AS Rom) trifft die Latte mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte,.
29'
Ball pariert. Donyell Malen (AS Rom) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Marten de Roon mit dem Kopf.
28'
Matías Soulé (AS Rom) trifft den rechten Pfosten mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, nach einem Konter.
26'
Ball pariert. Mërgim Vojvoda (Udinese Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nicolò Zaniolo.
23'
Lennon Miller (Udinese Calcio) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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23'
Donyell Malen (AS Rom) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Lennon Miller (Udinese Calcio).
21'
Donyell Malen (AS Rom) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Christian Kabasele (Udinese Calcio).
19'
Vorbeigeschossen. Mërgim Vojvoda (Udinese Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Nicolò Zaniolo mit einer Flanke nach einer Ecke.
18'
Ecke Udinese Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Wesley.
18'
Ecke Udinese Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Wesley.
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16'
Daniele Ghilardi (AS Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Lennon Miller (Udinese Calcio).
15'
Foul von Mario Hermoso (AS Rom).
15'
Nicolò Zaniolo (Udinese Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Udinese Calcio und AS Rom ist 0:1. Bryan Cristante (AS Rom) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Wesley mit einer Flanke.
7'
Abseits Udinese Calcio. Jurgen Ekkelenkamp spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Keinan Davis im Abseits.
6'
Vorbeigeschossen. Matías Soulé (AS Rom) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
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6'
Mario Hermoso (AS Rom) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Nicolò Zaniolo (Udinese Calcio).
5'
Wesley (AS Rom) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Nicolò Zaniolo (Udinese Calcio).
3'
Foul von Wesley (AS Rom).
3'
James Abankwah (Udinese Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Ball pariert. Lennon Miller (Udinese Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Nicolò Zaniolo.
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1'
Bryan Cristante (AS Rom) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Lennon Miller (Udinese Calcio).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Udinese Calcio und AS Rom.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.