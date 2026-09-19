Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Udinese Calcio und Cagliari Calcio ist 0:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Udinese Calcio und Cagliari Calcio ist 0:1.
93'
Foul von Idrissa Gueye (Udinese Calcio).
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93'
Elia Caprile (Cagliari Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ecke Cagliari Calcio. Die Ecke wurde verursacht von James Abankwah.
87'
Abseits Udinese Calcio. Jurgen Ekkelenkamp spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Giorgi Chakvetadze im Abseits.
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86'
Ecke Udinese Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Zé Pedro.
86'
Vorbeigeschossen. Alessandro Zanoli (Udinese Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Mërgim Vojvoda.
85'
Wechsel Cagliari Calcio. Alieu Fadera kommt für Paul Mendy.
85'
Wechsel Cagliari Calcio. Roberto Gagliardini kommt für Alessandro Romano.
83'
Ecke Udinese Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Elia Caprile.
81'
Ball abgeblockt. Jurgen Ekkelenkamp (Udinese Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
81'
Vorbeigeschossen. Idrissa Gueye (Udinese Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Alessandro Zanoli mit einer Flanke.
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79'
Foul von Idrissa Gueye (Udinese Calcio).
79'
Yerry Mina (Cagliari Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Ball abgeblockt. Vakoun Bayo (Udinese Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Idrissa Gueye.
77'
Foul von Giorgi Chakvetadze (Udinese Calcio).
77'
Michel Adopo (Cagliari Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Ball abgeblockt. Giorgi Chakvetadze (Udinese Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alessandro Zanoli.
75'
Ecke Udinese Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Alessandro Deiola.
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72'
Abseits Cagliari Calcio. Elia Caprile spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Paul Mendy im Abseits.
71'
Wechsel Udinese Calcio. Vakoun Bayo kommt für Christian Kabasele.
71'
Wechsel Udinese Calcio. Alessandro Zanoli kommt für Hassane Kamara.
68'
Jesper Karlström (Udinese Calcio) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Paul Mendy (Cagliari Calcio).
67'
Foul von James Abankwah (Udinese Calcio).
67'
Kevin Carlos (Cagliari Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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65'
Unai Gómez (Udinese Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Adam Obert (Cagliari Calcio).
65'
Ball abgeblockt. Harry Winks (Cagliari Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Paul Mendy.
65'
Vorbeigeschossen. Paul Mendy (Cagliari Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Yukinari Sugawara.
62'
Ecke Udinese Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Alessandro Deiola.
60'
Abseits Cagliari Calcio. Michel Adopo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kevin Carlos im Abseits.
59'
Wechsel Cagliari Calcio. Kevin Carlos kommt für Daniel Maldini.
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59'
Wechsel Cagliari Calcio. Yukinari Sugawara kommt für Juan Rodríguez.
57'
Wechsel Udinese Calcio. Unai Gómez kommt für Lennon Miller.
57'
Christian Kabasele (Udinese Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Paul Mendy (Cagliari Calcio).
56'
Vorbeigeschossen. Jurgen Ekkelenkamp (Udinese Calcio) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von James Abankwah mit dem Kopf nach einer Ecke.
56'
Ecke Udinese Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Juan Rodríguez.
54'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Udinese Calcio und Cagliari Calcio ist 0:1. Daniel Maldini (Cagliari Calcio) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links.
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54'
Abseits Cagliari Calcio. Michel Adopo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Paul Mendy im Abseits.
53'
Vorbeigeschossen. James Abankwah (Udinese Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
53'
Ball pariert. Christian Kabasele (Udinese Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Enzo Ebosse.
53'
Vorbeigeschossen. Enzo Ebosse (Udinese Calcio) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Lennon Miller mit einer Flanke nach einer Ecke.
53'
Ecke Udinese Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Juan Rodríguez.
52'
Ecke Udinese Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Yerry Mina.
52'
Lennon Miller (Udinese Calcio) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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52'
Foul von Alessandro Romano (Cagliari Calcio).
50'
Ecke Udinese Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Elia Caprile.
50'
Ball pariert. Idrissa Gueye (Udinese Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mërgim Vojvoda mit einem Steilpass.
49'
Vorbeigeschossen. Jurgen Ekkelenkamp (Udinese Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
49'
Ecke Udinese Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Alessandro Romano.
48'
Ecke Udinese Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Elia Caprile.
48'
Ball pariert. Idrissa Gueye (Udinese Calcio) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Lennon Miller mit einer Flanke.
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48'
Ecke Udinese Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Juan Rodríguez.
48'
Ball abgeblockt. Giorgi Chakvetadze (Udinese Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mërgim Vojvoda.
47'
James Abankwah (Udinese Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Daniel Maldini (Cagliari Calcio).
47'
Vorbeigeschossen. Christian Kabasele (Udinese Calcio) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Lennon Miller mit einer Flanke nach einer Ecke.
46'
Ecke Udinese Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Juan Rodríguez.
45'
Wechsel Udinese Calcio. Giorgi Chakvetadze kommt für Nicolò Zaniolo.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Udinese Calcio und Cagliari Calcio ist 0:0.
46'
Vorbeigeschossen. Jurgen Ekkelenkamp (Udinese Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Standardsituation.
46'
Ball abgeblockt. Hassane Kamara (Udinese Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nicolò Zaniolo.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Mërgim Vojvoda (Udinese Calcio) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Alessandro Deiola (Cagliari Calcio).
44'
Ball pariert. Idrissa Gueye (Udinese Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
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43'
Ball pariert. Idrissa Gueye (Udinese Calcio) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Enzo Ebosse mit einer Flanke.
41'
Foul von Enzo Ebosse (Udinese Calcio).
41'
Paul Mendy (Cagliari Calcio) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Ecke Udinese Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Paul Mendy.
38'
Ecke Udinese Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Yerry Mina.
37'
Wechsel Udinese Calcio. Idrissa Gueye kommt für Keinan Davis aufgrund einer Verletzung.
37'
Christian Kabasele (Udinese Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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37'
Foul von Paul Mendy (Cagliari Calcio).
35'
Vorbeigeschossen. Mërgim Vojvoda (Udinese Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Nicolò Zaniolo.
35'
Vorbeigeschossen. Nicolò Zaniolo (Udinese Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Hassane Kamara mit einer Flanke.
32'
Vorbeigeschossen. Jesper Karlström (Udinese Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Enzo Ebosse.
29'
Foul von Hassane Kamara (Udinese Calcio).
29'
Zé Pedro (Cagliari Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Abseits Cagliari Calcio. Alessandro Romano spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Michel Adopo im Abseits.
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25'
Vorbeigeschossen. Keinan Davis (Udinese Calcio) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei.
24'
Vorbeigeschossen. Lennon Miller (Udinese Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Nicolò Zaniolo.
22'
Jesper Karlström (Udinese Calcio) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
22'
Foul von Jesper Karlström (Udinese Calcio).
22'
Daniel Maldini (Cagliari Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Ball pariert. Alessandro Romano (Cagliari Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
16'
Foul von Lennon Miller (Udinese Calcio).
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16'
Harry Winks (Cagliari Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Ball abgeblockt. Jurgen Ekkelenkamp (Udinese Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jesper Karlström.
13'
Abseits Udinese Calcio. Jesper Karlström spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nicolò Zaniolo im Abseits.
13'
Ball abgeblockt. Hassane Kamara (Udinese Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jesper Karlström.
11'
Ecke Udinese Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Michel Adopo.
8'
Ecke Udinese Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Yerry Mina.
8'
Vorbeigeschossen. Paul Mendy (Cagliari Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Daniel Maldini.
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7'
Foul von Lennon Miller (Udinese Calcio).
7'
Daniel Maldini (Cagliari Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Vorbeigeschossen. Nicolò Zaniolo (Udinese Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
4'
Nicolò Zaniolo (Udinese Calcio) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
4'
Foul von Nicolò Zaniolo (Udinese Calcio).
4'
Adam Obert (Cagliari Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Alessandro Romano (Cagliari Calcio).
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1'
Jurgen Ekkelenkamp (Udinese Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Udinese Calcio und Cagliari Calcio.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.