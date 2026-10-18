Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Udinese Calcio und US Lecce ist 0:3.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Udinese Calcio und US Lecce ist 0:3.
93'
Unai Gómez (Udinese Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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93'
Foul von Tiago Gabriel (US Lecce).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Vorbeigeschossen. Unai Gómez (Udinese Calcio) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Jurgen Ekkelenkamp mit einer Flanke.
90'
Ball abgeblockt. Oumar Solet (Udinese Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jurgen Ekkelenkamp.
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88'
Keinan Davis (Udinese Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Santiago Pierotti (US Lecce).
86'
0 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Udinese Calcio und US Lecce ist 0:3. Jamil Siebert (US Lecce) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, oben links nach einem Konter.
84'
Paco Esteban (US Lecce) trifft den linken Pfosten mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Joël Monteiro mit einem Steilpass nach einem Konter.
84'
Vorbeigeschossen. Matteo Palma (Udinese Calcio) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Mërgim Vojvoda mit einer Flanke.
82'
Wechsel US Lecce. Jamil Siebert kommt für Youssef Maleh.
82'
Wechsel US Lecce. Joël Monteiro kommt für Konan N’Dri.
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80'
Abseits US Lecce. Antonino Gallo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Youssef Maleh im Abseits.
80'
Foul von Oumar Solet (Udinese Calcio).
80'
Paco Esteban (US Lecce) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Jakub Piotrowski (Udinese Calcio) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Tiago Gabriel (US Lecce).
75'
Abseits US Lecce. Mohamed Kaba spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Paco Esteban im Abseits.
74'
Ball pariert. Paco Esteban (US Lecce) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Santiago Pierotti mit dem Kopf.
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74'
Vorbeigeschossen. Matteo Palma (Udinese Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
73'
Ball abgeblockt. Jakub Piotrowski (Udinese Calcio) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Juan Arizala mit einer Flanke.
73'
Ball abgeblockt. Jakub Piotrowski (Udinese Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jurgen Ekkelenkamp.
71'
Ball abgeblockt. Jakub Piotrowski (Udinese Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Oumar Solet.
70'
Wechsel US Lecce. Paco Esteban kommt für Willem Geubbels.
69'
Wechsel US Lecce. Santiago Pierotti kommt für Amar Fatah.
69'
Abseits US Lecce. Willem Geubbels spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mohamed Kaba im Abseits.
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68'
Unai Gómez (Udinese Calcio) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Tiago Gabriel (US Lecce).
67'
Matteo Palma (Udinese Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Willem Geubbels (US Lecce).
67'
Vorbeigeschossen. Juan Arizala (Udinese Calcio) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
66'
Maduka Okoye (Udinese Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Konan N’Dri (US Lecce).
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65'
Ecke US Lecce. Die Ecke wurde verursacht von Maduka Okoye.
65'
Ball pariert. Willem Geubbels (US Lecce) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
64'
Wechsel Udinese Calcio. Alessandro Zanoli kommt für Enzo Ebosse.
64'
Wechsel Udinese Calcio. Unai Gómez kommt für Giorgi Chakvetadze.
59'
VAR Entscheidung: Kein Tor Udinese Calcio 0-2 US Lecce.
59'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Jakub Piotrowski (Udinese Calcio) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
59'
Abseits Udinese Calcio. Juan Arizala spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jakub Piotrowski im Abseits.
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58'
Ball abgeblockt. Juan Arizala (Udinese Calcio) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Oumar Solet.
57'
Vorbeigeschossen. Konan N’Dri (US Lecce) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
55'
Vorbeigeschossen. Jurgen Ekkelenkamp (Udinese Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Jesper Karlström.
54'
Ball pariert. Willem Geubbels (US Lecce) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Konan N’Dri.
52'
Vorbeigeschossen. Keinan Davis (Udinese Calcio) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Mërgim Vojvoda mit einer Flanke nach einer Ecke.
52'
Ecke Udinese Calcio. Die Ecke wurde verursacht von Antonino Gallo.
51'
Juan Arizala (Udinese Calcio) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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51'
Foul von Oumar Ngom (US Lecce).
50'
Abseits US Lecce. Antonino Gallo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Amar Fatah im Abseits.
50'
Abseits US Lecce. Mohamed Kaba spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Amar Fatah im Abseits.
48'
Foul von Enzo Ebosse (Udinese Calcio).
48'
Konan N’Dri (US Lecce) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Ball pariert. Konan N’Dri (US Lecce) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Danilo Veiga.
45'
Wechsel Udinese Calcio. Jakub Piotrowski kommt für Oier Zarraga.
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45'
Wechsel Udinese Calcio. Juan Arizala kommt für Hassane Kamara.
45'
Wechsel Udinese Calcio. Matteo Palma kommt für David Alaba.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Udinese Calcio und US Lecce ist 0:2.
47'
Foul von Jesper Karlström (Udinese Calcio).
47'
Mohamed Kaba (US Lecce) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Vorbeigeschossen. Willem Geubbels (US Lecce) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Amar Fatah mit einem Steilpass nach einem Konter.
46'
Ball abgeblockt. Amar Fatah (US Lecce) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tiago Gabriel mit dem Kopf.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ecke US Lecce. Die Ecke wurde verursacht von Maduka Okoye.
45'
Ball pariert. Mohamed Kaba (US Lecce) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Danilo Veiga.
44'
Ball pariert. Willem Geubbels (US Lecce) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
44'
Ball pariert. Konan N’Dri (US Lecce) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Danilo Veiga.
43'
Hassane Kamara (Udinese Calcio) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
43'
Foul von Hassane Kamara (Udinese Calcio).
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43'
Konan N’Dri (US Lecce) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Oier Zarraga (Udinese Calcio).
42'
Oumar Ngom (US Lecce) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Oier Zarraga (Udinese Calcio).
41'
Mohamed Kaba (US Lecce) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Wechsel US Lecce. Mohamed Kaba kommt für Lassana Coulibaly aufgrund einer Verletzung.
41'
Das Spiel läuft wieder.
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40'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Lassana Coulibaly (US Lecce).
39'
Ball pariert. Konan N’Dri (US Lecce) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
38'
Vorbeigeschossen. Keinan Davis (Udinese Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Mërgim Vojvoda.
37'
Abseits US Lecce. Oumar Ngom spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Willem Geubbels im Abseits.
36'
Amar Fatah (US Lecce) trifft die Latte mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Konan N’Dri nach einem Konter.
35'
Foul von Oier Zarraga (Udinese Calcio).
35'
Youssef Maleh (US Lecce) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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33'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Udinese Calcio und US Lecce ist 0:2. Konan N’Dri (US Lecce) trifft nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus kürzester Distanz unten rechts. Vorbereitet von Tiago Gabriel nach einer Ecke.
33'
Ball abgeblockt. Tiago Gabriel (US Lecce) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kialonda Gaspar mit dem Kopf.
32'
Ecke US Lecce. Die Ecke wurde verursacht von Oier Zarraga.
32'
Keinan Davis (Udinese Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Tiago Gabriel (US Lecce).
31'
Foul von Oumar Solet (Udinese Calcio).
31'
Lassana Coulibaly (US Lecce) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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28'
Abseits US Lecce. Konan N’Dri spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Danilo Veiga im Abseits.
26'
Foul von Enzo Ebosse (Udinese Calcio).
26'
Danilo Veiga (US Lecce) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
23'
Ball pariert. Oumar Solet (Udinese Calcio) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Jurgen Ekkelenkamp.
21'
Abseits Udinese Calcio. Giorgi Chakvetadze spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Hassane Kamara im Abseits.
18'
Foul von Hassane Kamara (Udinese Calcio).
18'
Lassana Coulibaly (US Lecce) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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17'
Abseits Udinese Calcio. Oumar Solet spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Hassane Kamara im Abseits.
13'
Abseits US Lecce. Konan N’Dri spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Willem Geubbels im Abseits.
13'
Das Spiel läuft wieder.
13'
Das Spiel ist unterbrochen (Udinese Calcio).
11'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Udinese Calcio und US Lecce ist 0:1. Kialonda Gaspar (US Lecce) trifft per Kopf aus kürzester Distanz oben links. Vorbereitet von Antonino Gallo mit einer Flanke nach einer Ecke.
11'
Ecke US Lecce. Die Ecke wurde verursacht von Mërgim Vojvoda.
7'
Ball pariert. Giorgi Chakvetadze (Udinese Calcio) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mërgim Vojvoda.
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7'
Giorgi Chakvetadze (Udinese Calcio) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Oumar Ngom (US Lecce).
5'
Hassane Kamara (Udinese Calcio) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Danilo Veiga (US Lecce).
5'
Handspiel von Willem Geubbels (US Lecce).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Udinese Calcio und US Lecce.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.