Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen US Lecce und FC Bologna ist 1:2.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen US Lecce und FC Bologna ist 1:2.
96'
Vorbeigeschossen. Omri Gandelman (US Lecce) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Danilo Veiga mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
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95'
Konan N’Dri (US Lecce) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
95'
Foul von Nicolò Casale (FC Bologna).
94'
Ball pariert. Omri Gandelman (US Lecce) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Danilo Veiga mit einer Flanke.
94'
Oussama El Azzouzi (FC Bologna) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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94'
Konan N’Dri (US Lecce) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
94'
Foul von Oussama El Azzouzi (FC Bologna).
92'
Ball abgeblockt. Jamil Siebert (US Lecce) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Omri Gandelman.
91'
Ecke US Lecce. Die Ecke wurde verursacht von Eivind Helland.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
91'
Vorbeigeschossen. Tiago Gabriel (US Lecce) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Oumar Ngom.
90'
Abseits FC Bologna. Rahim Alhassane spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Oussama El Azzouzi im Abseits.
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88'
Abseits US Lecce. Lassana Coulibaly spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Omri Gandelman im Abseits.
87'
Vorbeigeschossen. Willem Geubbels (US Lecce) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Danilo Veiga mit einer Flanke.
86'
Ecke US Lecce. Die Ecke wurde verursacht von Massimo Pessina.
86'
Ball pariert. Lassana Coulibaly (US Lecce) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Konan N’Dri mit einer Flanke.
84'
Ecke US Lecce. Die Ecke wurde verursacht von Eivind Helland.
83'
Riccardo Orsolini kann verletzungsbedingt nicht weiterspielen. FC Bologna hat das Auswechselkontingent bereits ausgeschöpft und kann folglich nicht auffüllen..
83'
Abseits FC Bologna. Oussama El Azzouzi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Riccardo Orsolini im Abseits.
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82'
Vorbeigeschossen. Willem Geubbels (US Lecce) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Antonino Gallo mit einer Flanke.
81'
Abseits FC Bologna. Jay Enem spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Rahim Alhassane im Abseits.
81'
Wechsel FC Bologna. Rahim Alhassane kommt für Juan Miranda.
81'
Wechsel FC Bologna. Federico Bernardeschi kommt für Nicolò Cambiaghi.
80'
Ball pariert. Joël Monteiro (US Lecce) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Konan N’Dri.
80'
Ball abgeblockt. Konan N’Dri (US Lecce) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
79'
Wechsel US Lecce. Omri Gandelman kommt für Youssef Maleh.
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79'
Wechsel US Lecce. Joël Monteiro kommt für Amar Fatah.
79'
Amar Fatah (US Lecce) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Nadir Zortea (FC Bologna).
78'
Ball pariert. Oussama El Azzouzi (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Nicolò Cambiaghi.
77'
Ball abgeblockt. Konan N’Dri (US Lecce) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
77'
Ball abgeblockt. Konan N’Dri (US Lecce) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Willem Geubbels.
75'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen US Lecce und FC Bologna ist 1:2. Jay Enem (FC Bologna) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Nicolò Cambiaghi.
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75'
Vorbeigeschossen. Oumar Ngom (US Lecce) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Lassana Coulibaly.
74'
Ball abgeblockt. Willem Geubbels (US Lecce) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lassana Coulibaly.
72'
Foul von Danilo Veiga (US Lecce).
72'
Nicolò Cambiaghi (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Ecke US Lecce. Die Ecke wurde verursacht von Nicolò Casale.
70'
Vorbeigeschossen. Juan Miranda (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Oussama El Azzouzi.
68'
Vorbeigeschossen. Lassana Coulibaly (US Lecce) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Youssef Maleh mit einer Flanke nach einer Ecke.
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68'
Ecke US Lecce. Die Ecke wurde verursacht von Massimo Pessina.
68'
Ball pariert. Oumar Ngom (US Lecce) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
66'
Tiago Gabriel (US Lecce) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Lewis Ferguson (FC Bologna).
64'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen US Lecce und FC Bologna ist 1:1. Amar Fatah (US Lecce) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Danilo Veiga mit einem langen Ball.
63'
Ecke US Lecce. Die Ecke wurde verursacht von Nicolò Casale.
62'
Wechsel FC Bologna. Oussama El Azzouzi kommt für Tommaso Pobega.
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62'
Wechsel US Lecce. Konan N’Dri kommt für Santiago Pierotti.
62'
Wechsel FC Bologna. Jay Enem kommt für Roberto Piccoli.
62'
Wechsel US Lecce. Willem Geubbels kommt für Paco Esteban.
62'
Vorbeigeschossen. Tommaso Pobega (FC Bologna) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Matteo Darmian nach einer Ecke.
62'
Vorbeigeschossen. Matteo Darmian (FC Bologna) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Riccardo Orsolini mit einer Flanke nach einer Ecke.
61'
Ecke FC Bologna. Die Ecke wurde verursacht von Oumar Ngom.
61'
Ecke FC Bologna. Die Ecke wurde verursacht von Tiago Gabriel.
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60'
Ball abgeblockt. Nadir Zortea (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
56'
Vorbeigeschossen. Paco Esteban (US Lecce) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
55'
Wechsel FC Bologna. Eivind Helland kommt für Torbjørn Heggem.
54'
Tiago Gabriel (US Lecce) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Roberto Piccoli (FC Bologna).
52'
Jamil Siebert (US Lecce) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Roberto Piccoli (FC Bologna).
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50'
Das Spiel läuft wieder.
49'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Youssef Maleh (US Lecce).
49'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Lewis Ferguson (FC Bologna).
48'
Foul von Paco Esteban (US Lecce).
48'
Nicolò Casale (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen US Lecce und FC Bologna ist 0:1.
47'
Youssef Maleh (US Lecce) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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47'
Foul von Youssef Maleh (US Lecce).
47'
Matteo Darmian (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
46'
Foul von Jamil Siebert (US Lecce).
46'
Roberto Piccoli (FC Bologna) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Torbjørn Heggem (FC Bologna) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
44'
Lassana Coulibaly (US Lecce) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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44'
Foul von Torbjørn Heggem (FC Bologna).
43'
Foul von Danilo Veiga (US Lecce).
43'
Nicolò Cambiaghi (FC Bologna) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
43'
Ball abgeblockt. Lassana Coulibaly (US Lecce) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Amar Fatah mit einer Flanke.
42'
Ecke US Lecce. Die Ecke wurde verursacht von Matteo Darmian.
42'
Foul von Oumar Ngom (US Lecce).
42'
Nicolò Cambiaghi (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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39'
Ecke FC Bologna. Die Ecke wurde verursacht von Wladimiro Falcone.
39'
Ball pariert. Juan Miranda (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Nicolò Cambiaghi.
38'
Foul von Jamil Siebert (US Lecce).
38'
Roberto Piccoli (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Wechsel US Lecce. Oumar Ngom kommt für Ivan Ilic aufgrund einer Verletzung.
36'
Das Spiel läuft wieder.
35'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Ivan Ilic (US Lecce).
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35'
Abseits FC Bologna. Riccardo Orsolini spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Torbjørn Heggem im Abseits.
31'
Paco Esteban (US Lecce) sieht eine Gelbe Karte.
30'
Foul von Tiago Gabriel (US Lecce).
30'
Riccardo Orsolini (FC Bologna) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Lassana Coulibaly (US Lecce).
29'
Tommaso Pobega (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Vorbeigeschossen. Youssef Maleh (US Lecce) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Paco Esteban mit einer Flanke.
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27'
Ecke US Lecce. Die Ecke wurde verursacht von Lewis Ferguson.
26'
Ball pariert. Nadir Zortea (FC Bologna) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Roberto Piccoli.
25'
Foul von Youssef Maleh (US Lecce).
25'
Nicolò Cambiaghi (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Ecke US Lecce. Die Ecke wurde verursacht von Tommaso Pobega.
23'
Ecke US Lecce. Die Ecke wurde verursacht von Matteo Darmian.
18'
Jamil Siebert (US Lecce) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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18'
Foul von Roberto Piccoli (FC Bologna).
17'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen US Lecce und FC Bologna ist 0:1. Riccardo Orsolini (FC Bologna) trifft mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, oben rechts. Vorbereitet von Nicolò Cambiaghi mit einer Flanke.
15'
Foul von Danilo Veiga (US Lecce).
15'
Nicolò Cambiaghi (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Amar Fatah (US Lecce).
14'
Nadir Zortea (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Jamil Siebert (US Lecce).
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11'
Roberto Piccoli (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Ivan Ilic (US Lecce) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
10'
Foul von Ivan Ilic (US Lecce).
10'
Tommaso Pobega (FC Bologna) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Santiago Pierotti (US Lecce).
7'
Nicolò Cambiaghi (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Paco Esteban (US Lecce).
Werbung
6'
Nicolò Casale (FC Bologna) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Roberto Piccoli (FC Bologna) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Jamil Siebert (US Lecce).
1'
Vorbeigeschossen. Nicolò Cambiaghi (FC Bologna) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen US Lecce und FC Bologna.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.