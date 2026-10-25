Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen US Lecce und Juventus Turin ist 0:2.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen US Lecce und Juventus Turin ist 0:2.
94'
Kialonda Gaspar (US Lecce) sieht die Rote Karte.
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94'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Kialonda Gaspar.
91'
Foul von Pape Matar Sarr (Juventus Turin).
91'
Youssef Maleh (US Lecce) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Wechsel Juventus Turin. Kerim Alajbegovic kommt für Weston McKennie.
88'
Vorbeigeschossen. Juan Cabal (Juventus Turin) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Jhon Lucumí mit einem langen Ball.
88'
Nick Woltemade (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Joël Monteiro (US Lecce).
88'
Foul von Pape Matar Sarr (Juventus Turin).
88'
Joël Monteiro (US Lecce) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Wechsel US Lecce. Nikola Stulic kommt für Konan N’Dri.
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86'
Foul von Teun Koopmeiners (Juventus Turin).
86'
Danilo Veiga (US Lecce) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
84'
Vorbeigeschossen. Jérémie Boga (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Pape Matar Sarr mit einer Flanke.
83'
Wechsel Juventus Turin. Pape Matar Sarr kommt für Douglas Luiz.
81'
Das Spiel läuft wieder.
81'
Das Spiel ist unterbrochen (Juventus Turin).
80'
Ball pariert. Konan N’Dri (US Lecce) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jamil Siebert.
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79'
Foul von Juan Cabal (Juventus Turin).
79'
Danilo Veiga (US Lecce) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
78'
Vorbeigeschossen. Nick Woltemade (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp drüber.
76'
Kialonda Gaspar (US Lecce) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
76'
Nick Woltemade (Juventus Turin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Kialonda Gaspar (US Lecce).
75'
Ball pariert. Paco Esteban (US Lecce) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Danilo Veiga mit einer Flanke.
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73'
Ecke US Lecce. Die Ecke wurde verursacht von Bremer.
73'
Das Spiel läuft wieder.
73'
Das Spiel ist unterbrochen (Juventus Turin).
71'
Wechsel US Lecce. Paco Esteban kommt für Willem Geubbels.
69'
Vorbeigeschossen. Willem Geubbels (US Lecce) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Joël Monteiro.
69'
Vorbeigeschossen. Joël Monteiro (US Lecce) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
68'
Wechsel Juventus Turin. Jérémie Boga kommt für Randal Kolo Muani.
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68'
Wechsel Juventus Turin. Juan Cabal kommt für Andrea Cambiaso.
68'
Douglas Luiz (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Kialonda Gaspar (US Lecce).
67'
Ball abgeblockt. Kialonda Gaspar (US Lecce) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Youssef Maleh mit einer Flanke.
67'
Ecke US Lecce. Die Ecke wurde verursacht von Pierre Kalulu.
67'
Ball abgeblockt. Antonino Gallo (US Lecce) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
66'
Nick Woltemade (Juventus Turin) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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66'
Foul von Oumar Ngom (US Lecce).
65'
Abseits US Lecce. Oumar Ngom spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Konan N’Dri im Abseits.
63'
Vorbeigeschossen. Youssef Maleh (US Lecce) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
62'
Randal Kolo Muani (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Kialonda Gaspar (US Lecce).
60'
Wechsel US Lecce. Corrie Ndaba kommt für Tiago Gabriel aufgrund einer Verletzung.
57'
Vorbeigeschossen. Tiago Gabriel (US Lecce) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einem Konter.
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56'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Tiago Gabriel.
55'
Foul von Douglas Luiz (Juventus Turin).
55'
Oumar Ngom (US Lecce) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Andrea Cambiaso (Juventus Turin).
53'
Danilo Veiga (US Lecce) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
52'
Abseits Juventus Turin. Weston McKennie spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Randal Kolo Muani im Abseits.
50'
Ecke US Lecce. Die Ecke wurde verursacht von Weston McKennie.
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50'
Ecke US Lecce. Die Ecke wurde verursacht von Douglas Luiz.
50'
Ball abgeblockt. Joël Monteiro (US Lecce) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
49'
Ball pariert. Kialonda Gaspar (US Lecce) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Antonino Gallo mit einer Flanke.
49'
Ecke US Lecce. Die Ecke wurde verursacht von Federico Gatti.
49'
Ball abgeblockt. Youssef Maleh (US Lecce) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Willem Geubbels.
47'
Ball pariert. Oumar Ngom (US Lecce) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Danilo Veiga.
47'
Vorbeigeschossen. Andrea Cambiaso (Juventus Turin) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber nach einer Standardsituation.
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46'
Teun Koopmeiners (Juventus Turin) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Joël Monteiro (US Lecce).
45'
Wechsel US Lecce. Jamil Siebert kommt für Mohamed Kaba.
45'
Wechsel US Lecce. Joël Monteiro kommt für Amar Fatah.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen US Lecce und Juventus Turin ist 0:2.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Federico Gatti (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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45'
Foul von Amar Fatah (US Lecce).
44'
Abseits Juventus Turin. Guglielmo Vicario spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Weston McKennie im Abseits.
43'
Vorbeigeschossen. Tiago Gabriel (US Lecce) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
41'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen US Lecce und Juventus Turin ist 0:2. Douglas Luiz (Juventus Turin) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Federico Gatti.
41'
Vorbeigeschossen. Bremer (Juventus Turin) versucht es per Kopf von rechts aus spitzem Winkel aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Andrea Cambiaso mit einer Flanke.
40'
Ecke Juventus Turin. Die Ecke wurde verursacht von Kialonda Gaspar.
39'
Abseits US Lecce. Wladimiro Falcone spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Willem Geubbels im Abseits.
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37'
Vorbeigeschossen. Randal Kolo Muani (Juventus Turin) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Douglas Luiz mit einem Steilpass.
32'
Handspiel von Douglas Luiz (Juventus Turin).
31'
Foul von Andrea Cambiaso (Juventus Turin).
31'
Konan N’Dri (US Lecce) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen US Lecce und Juventus Turin ist 0:1. Weston McKennie (Juventus Turin) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Douglas Luiz mit einem Steilpass nach einer Standardsituation.
28'
Douglas Luiz (Juventus Turin) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Youssef Maleh (US Lecce).
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28'
Handspiel von Pierre Kalulu (Juventus Turin).
27'
Bremer (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Willem Geubbels (US Lecce).
26'
Vorbeigeschossen. Amar Fatah (US Lecce) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Youssef Maleh.
22'
Andrea Cambiaso (Juventus Turin) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Willem Geubbels (US Lecce).
21'
Vorbeigeschossen. Mohamed Kaba (US Lecce) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Willem Geubbels.
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21'
Vorbeigeschossen. Willem Geubbels (US Lecce) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Antonino Gallo mit einer Flanke.
20'
Foul von Federico Gatti (Juventus Turin).
20'
Amar Fatah (US Lecce) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
18'
Abseits Juventus Turin. Andrea Cambiaso spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Randal Kolo Muani im Abseits.
17'
Das Spiel läuft wieder.
16'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Amar Fatah (US Lecce).
13'
Foul von Weston McKennie (Juventus Turin).
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13'
Tiago Gabriel (US Lecce) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Abseits Juventus Turin. Douglas Luiz spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Andrea Cambiaso im Abseits.
4'
Foul von Randal Kolo Muani (Juventus Turin).
4'
Mohamed Kaba (US Lecce) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen US Lecce und Juventus Turin.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.