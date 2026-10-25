Basel legt aktiv los

Lange dauert es nicht, bis Basel ein erstes Mal vor das gegnerische Tor kommt. Celar kommt auf guter Position zum Kopfball, dieser wird durch Hübel pariert. Nach der Aktion wird der Stürmer wegen Abseits zurückgepfiffen.

Nur wenig Später setzt Omeragic den Ball mit einem sehr überlegten Abschluss an die Latte.