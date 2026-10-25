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Ticker | Basel - Grasshoppers | 11. Spieltag Super League 2026/2027

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FCB - GC 0:0*

Publiziert 25. Oktober 2026, 17:55

Heisses FCB-Spiel: Wem gelingt der Führungstreffer?

LIVE

11. Spieltag

Basel
0 – 0
GC Zürich

Basel

70

Grasshoppers

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Pascal Ruckstuhl
Yannick van Buul
von
Pascal Ruckstuhl (im St. Jakob-Park)
Yannick van Buul
Bevorzugte Quelle
67'
Der Basler Olaigbe sieht die gelbe Karte, seine vierte in dieser Saison, und verpasst somit das nächste Spiel gegen Lugano.
64'

GC-Keeper Hübel muss gepflegt werden

Es war nur ein kurzer Schock für die «Hoppers». Marvin Hübel rutscht in einer Klärungsaktion aus und knickt dabei ein. Er muss kurz gepflegt werden, will und kann jedoch weiterspielen
61'
GC wechselt in der Offensive doppelt: Clemente und Lee gehen vom Platz, Muci und Morandi kommen neu ins Spiel.
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60'

Basel drückt, GC verteidigt

Nach einer gespielten Stunde ergibt sich das selbe Bild wie noch in Hälfte eins. GC verteidigt solidarisch und kompakt und stellt Basel, dass erfolglos anrennt, vor Probleme. Nach vorne läuft aus Sicht der Zürcher wenig. Wenige Umschaltmomente bieten ab und zu etwas Luft.
55'
Die Basler wechseln ein erstes Mal in dieser Partie. Es kommt Harder ins Spiel für den 18-Jährigen Koloto.
53'

Animierter Start in die zweite Halbzeit

Der Start in den zweiten Durchgang liess sich sehen. Beide Teams kommen zu ihren Abschlüssen und versuchen, nach vorne zu spielen. Wie schon in der ersten Hälfte fehlt die nötige Präzision, um das Führungstor zu erzielen.
Der Ball rollt wieder in Basel.
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Stan Wawrinka, der auf seiner Abschiedstour ist und gleich neben dem St. Jakobs Park an den Swiss Indoors spielt, sorgt im bisher dürftigen Kick für Unterhaltung. In einem Pausenspiel tritt er gegen einen FCB-Fan an und muss mit dem Racket einen Tennisball aus nächster Nähe in einer Torwand unterbringen. Sowohl der Fan als auch Wawrinka verfehlen – Stan lacht sich schlapp. Dieser Versuch kam einem Smash am Tennisnetz gleich.

Fazit zur Pause

Die Partie hatte sehr aktiv gestartet. Basel kam schon früh zu Chancen, worunter ein Lattentreffer, und auch GC war nach gut zehn Minuten immer wieder gefährlich. Nach etwa 20 Minuten legten sich die Fehler in der Basler Abwehr, und das Heimteam übernahm das Spieldiktat. Im weiteren Verlauf der Halbzeit zeigten sich die Basler bemüht, drückten GC in die Verteidigung. Diese wehrten sich jedoch solidarisch und standen kompakt, sodass Basel ab und an gefährlich, nie aber zu den ganz grossen Chancen kam. Auch der Starspieler Shaqiri muss noch auf Touren kommen, um das Basler Spiel aufzupeppen.
Die erste Halbzeit endet mit 0:0 zwischen dem FC Basel und GC.
45'

Basel bemüht, aber ideenlos und ohne Erfolg

In den letzten Minuten spielt eigentlich nur noch der FC Basel. Sie lassen den Ball zirkulieren, kommen aber kaum zu gefährlichen Aktionen. Sie wirken ideenlos und verlassen sich auf einen blassen Shaqiri, dem nicht viel gelingt. Vielleicht bringt der Pausenpfiff und die Pausenansprache mehr Wind ins Spiel.
30'

Gefährlicher Abpraller knapp am Tor vorbei

Mit einer starken Aktion des FCB-Captain Xherdan Shaqiri kommen die Hausherren zu einer Chance. Der Verteidiger Michelin rückt auf und schliesst flach ab. Der Ball wird durch die GC-Verteidiung abgefälscht und zischt nur knapp am Tor vorbei.
26'

Basel mit dem Ball, aber noch ohne Gefahr

Nachdem die Basler einige Chancen der Zürcher zugelassen hatten, steht die Heimmannschaft wieder sicher in der Defensive und hält den Ball in den eigenen Reihen. Es bestehen Bemühungen, das Spiel nach vorne zu treiben, doch eine kompakte GC-Verteidigung verhindert in den letzten Minuten die ganz gefährlichen Aktionen.
17'

Omlin zweifach gefordert

Auf einmal haben die Zürcher immer wieder viel Raum, um den Abschluss zu suchen. Diesmal ist es zunächst Clemente, der mit einem flachen Schlenzer eine Parade forciert. Auch der anschliessende Eckball, und der Kopfball von Lee werden gefährlich und durch den Basel-Torwart pariert. GC nach anfänglichen Schwierigkeiten im Spiel angekommen.
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13'

Krasniqi nach Solo-Lauf über's Tor

Am Rand des Feldes, auf Höhe der Mittellinie wird Samuel Krasniqi angespielt. Dieser läuft mit einer klasse Einzelaktion bis vor das gegnerische Tor und lässt dabei einige Basler stehen. Aus aussichtsreicher Position schliesst er ab, der Schuss gerät jedoch zu ungenau und segelt über das Tor.
10'

Erste Chance für GC

Im Aufbauspiel leisten sich die Basler eine Unsicherheit und so kommt Young-Ju Lee zum ersten Abschluss für seine Farben in dieser Partie. Jonas Omlin ist jedoch bereit, ist schnell unten und zeichnet sich aus.
3'

Basel legt aktiv los

Lange dauert es nicht, bis Basel ein erstes Mal vor das gegnerische Tor kommt. Celar kommt auf guter Position zum Kopfball, dieser wird durch Hübel pariert. Nach der Aktion wird der Stürmer wegen Abseits zurückgepfiffen.
Nur wenig Später setzt Omeragic den Ball mit einem sehr überlegten Abschluss an die Latte.
Der Regen und der Wind ist vorbei und der Ball rollt im St. Jakob-Park.

Die Ausgangslage

In der Tabelle sieht es für beide Mannschaften nicht wunschgemäss aus. Basel befindet sich unter dem Strich und kann auch mit einem Sieg nur an St. Gallen auf Rang 6 aufschliessen. GC liegt gar auf dem Barrageplatz, könnte sich bei einem Sieg aber etwas Luft verschaffen.
Sowohl Basel, als auch GC haben seit der Länderspiel-Pause einen neuen Trainer, und beide verloren ihren Einstand. GC verlor vor zwei Wochen gegen YB mit 2:0, Basel ging sang- und klanglos unter in Vaduz (3:0). Im Cup in der vergangenen Woche konnten beide Teams reüssieren.
Die Head-to-Head-Bilanz spricht für die Heimmannschaft: Von den letzten sieben Spielen gingen fünf gewonnen, bei einem Unentschieden und einer Niederlage.

Startelf der Basler

Auch der neue Trainer der Basler, Slavisa Jokanovic, strebt nach dem ersten Sieg.
Quelle: sfl.ch
Quelle: sfl.ch

Aufstellung der Gäste aus Zürich

In seinem zweiten Spiel als Trainer der Grasshoppers will Olaf Janssen seinen ersten Sieg einfahren. Diese Startelf soll in Basel bestehen.
Quelle: sfl.ch
Quelle: sfl.ch
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Herzlich willkommen

Führt Shaqiri seinen Neu-Coach zum ersten Liga-Sieg? Die Partie gegen GC ab 16.30 Uhr im Ticker.

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