In der Tabelle sieht es für beide Mannschaften nicht wunschgemäss aus. Basel befindet sich unter dem Strich und kann auch mit einem Sieg nur an St. Gallen auf Rang 6 aufschliessen. GC liegt gar auf dem Barrageplatz, könnte sich bei einem Sieg aber etwas Luft verschaffen.
Sowohl Basel, als auch GC haben seit der Länderspiel-Pause einen neuen Trainer, und beide verloren ihren Einstand. GC verlor vor zwei Wochen gegen YB mit 2:0, Basel ging sang- und klanglos unter in Vaduz (3:0). Im Cup in der vergangenen Woche konnten beide Teams reüssieren.
Die Head-to-Head-Bilanz spricht für die Heimmannschaft: Von den letzten sieben Spielen gingen fünf gewonnen, bei einem Unentschieden und einer Niederlage.