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Ticker | Basel - Lausanne-Sport | 2. Spieltag Super League 2026/2027

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FCB - LS 0:0

Publiziert 01. August 2026, 17:45

Bestätigt Basel gegen Lausanne den gelungenen Saisonstart?

2. Spieltag

Basel
18:00
Lausanne

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Céline Eicher
Daniel Hug
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Céline Eicher
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Aufstellung Lausanne

Bei Lausanne spielen die gleichen elf Akteure, wie beim 1:1 gegen GC vor Wochenfrist.

Aufstellung Basel

Stephan Lichsteiner nimmt drei Wechsel in der Startelf vor, im Vergleich zum 1:0 Sieg in Genf. Omlin ist nach seiner Verletzung zurück und ersetzt Salvi im Tor. Zudem spielen Vouilloz und Olaigbe für Cissé und Sow.

Direktduell

Die beiden Teams sind sich in der letzten Saison dreimal gegenübergestanden. Die Bilanz dabei ist ausgeglichen, mit je einem Sieg und einem Unentschieden.
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Vorschau Lausanne

Lausanne hat zum Start in neue Saison zu Hause GC empfangen und dabei 1:1 gespielt. Nach einem Treffer von Mendes in der 1. Halbzeit haben die Waadtländer bis zehn Minuten vor Spielende geführt, ehe GC noch ausgleichen konnte.

Vorschau Basel

Der Start in die neue Saison ist dem FC Basel geglückt, mit einem 1:0 Auswärtssieg bei Servette. Der neu verpflichtete Stürmer, Zan Celar, hat den entscheidenden Elfmeter verwandelt. Heute werden natürlich die nächsten drei Punkte angestrebt, um den Saisonstart perfekt zu machen.

Was ist dein Tipp?

Herzlich willkommen

Der FC Basel empfängt am Samstagabend Lausanne-Sport. Das Spiel gibt's ab 18 Uhr live im Ticker.
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