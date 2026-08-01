Vorschau Basel

Der Start in die neue Saison ist dem FC Basel geglückt, mit einem 1:0 Auswärtssieg bei Servette. Der neu verpflichtete Stürmer, Zan Celar, hat den entscheidenden Elfmeter verwandelt. Heute werden natürlich die nächsten drei Punkte angestrebt, um den Saisonstart perfekt zu machen.