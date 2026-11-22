Xherdan Shaqiri (FC Basel 1893) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Abseits FC Basel 1893. Philip Otele spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Zan Celar im Abseits.
23'
Foul von Oscar Kabwit (FC Luzern).
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23'
Clément Michelin (FC Basel 1893) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Oscar Kabwit (FC Luzern) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
22'
Foul von Oscar Kabwit (FC Luzern).
22'
Metinho (FC Basel 1893) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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21'
Ball pariert. Oscar Kabwit (FC Luzern) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Pius Dorn mit einem langen Ball.
20'
Vorbeigeschossen. Pius Dorn (FC Luzern) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp.
20'
Ball pariert. Daniel Mikolajewski (FC Luzern) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Levin Winkler mit einem Steilpass.
18'
Ecke FC Luzern. Die Ecke wurde verursacht von Jonas Omlin.
18'
Ball pariert. Tyron Owusu (FC Luzern) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Daniel Mikolajewski.
15'
Vorbeigeschossen. Loïc Lüthi (FC Luzern) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Matteo Di Giusto.
14'
Ecke FC Luzern. Die Ecke wurde verursacht von Flavius Daniliuc.
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11'
Ecke FC Basel 1893. Die Ecke wurde verursacht von Loïc Lüthi.
11'
Ball abgeblockt. Xherdan Shaqiri (FC Basel 1893) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Becir Omeragic.
7'
Foul von Oscar Kabwit (FC Luzern).
7'
Philip Otele (FC Basel 1893) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Zan Celar (FC Basel 1893).
5'
Loïc Lüthi (FC Luzern) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Philip Otele (FC Basel 1893) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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3'
Foul von Pius Dorn (FC Luzern).
1'
Oscar Kabwit (FC Luzern) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Clément Michelin (FC Basel 1893).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Basel 1893 und FC Luzern.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.