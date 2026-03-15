FC Basel reagiert auf die Schmach gegen St. Gallen und kämpft um den Anschluss

Die Szene des Spiels

Klar, braucht es in diesem spielerisch überschaubaren Match eine Einzelleistung, um das Skore zu eröffnen. FCB-Vizecaptain Dominik Schmid zieht in der 45. Minute nach einem Corner – der scheinbar geklärt wird – aus dem linken Halbraum ab, trifft den Ball perfekt und bringt die Basler auf die Siegerstrasse.

Die Schlüsselfiguren

Der Schuss von FCB-Flügelspieler Bénie Traoré führt in der ersten Halbzeit zum Corner, nach dem das 1:0 für die Bebbi fällt. In der zweiten Halbzeit holt er den Freistoss heraus, der zum 2:0 führt. Traoré ist massgeblich daran beteiligt, dass der FCB auf Siegeskurs gerät. Zusammen mit Metinho Mann des Spiels. Der Brasilianer trifft zweimal herrlich und erinnert mit seiner Leistung an diejenige aus der Meistersaison.

Erinnert mit seiner Leistung an die Meistersaison: Der Brasilianer Metinho. Philipp Kresnik/freshfocus

Das bessere Team

Eine ausgeglichene Affiche. Der FC Basel wirkt dominanter, auch wenn der Ballbesitz in der Statistik ausgeglichen ist. Klare Chancen kann sich der letztjährige Doublesieger spielerisch nicht herauskombinieren. Servette kommt nur ganz selten vor das Tor. Wenns allerdings so weit ist, ists gefährlich.

Das Tribünengezwitscher

Nach den Abgängen von Adrian Barisic und Jonas Adjetey ist beim FCB Becir Omeragic neuer Abwehrboss. Der Schweizer läuft auch gegen Servette von Beginn weg auf, muss allerdings noch in der ersten Halbzeit wegen Beschwerden vom Feld.

Die Tore

45’ | 1:0 | Augen zu und durch. Dominik Schmid haut aus der Distanz drauf und trifft zum 1:0.

48’ I 2:0 I Nach einem Freistoss aus dem Halbfeld klärt Servette zunächst, der zweite Ball landet aber vor den Füssen von Metinho, der per Volley trifft.

88' I 2:1 I Mraz trifft nach einem Querpass aus sieben Metern.

90' I 3:1 I Wieder ein traumhaftes Metinho-Tor. Der Brasilianer schlenzt den Ball mit Links in den rechten Winkel.

Das andere Spiel

Der FC Winterthur besiegt den FC Luzern nach einer starken Willensleistung mit 2:1. Für das Team von Patrick Rahmen ist es der erste Dreier nach acht Spielen ohne Sieg. Matchwinner gegen Luzern war Nishan Burkart.

Der linke Winti-Flügel markierte in der 32. Minute den Ausgleich und lancierte kurz vor dem Pausenpfiff eine perfekten Flanke auf Théo Golliard, der per Kopf das Spiel auf 2:1 drehte.

Matteo Di Giusto hatte den FCL in der 15. Minute in Führung gebracht, baute dann ab mächtig ab. Nach dem Winti-Doppelschlag stemmte sich das Heimteam gegen die Niederlage, vergab aber alle Chancen fahrlässig.

So gehts weiter

Servette spielt am Samstag in einer Woche gegen die Grasshoppers. Der FC Basel auswärts gegen Winterthur. Luzern muss am Sonntag gegen Lausanne ran.