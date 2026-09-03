Der Schiedsrichter Nico Gianforte verwies Basels Moussa Cissé vom Feld. Philipp Kresnik/freshfocus

Die Szene des Spiels

Der FC Basel verlor daheim gegen den FC Sion mit 1:2. Die Walliser drehten die Partie spät dank zwei Toren des Walliser Shootingstars Winsley Boteli – wer auch sonst (mehr dazu im Tribünengezwitscher)? Innert drei Minuten traf er zwischen der 76. und 79. Minute doppelt und wurde so zum Matchwinner. Besonders sein zweiter Treffer, er hatte die Kugel eiskalt unter der Latte versenkt, war wunderschön.

Die Schlüsselfiguren

Bis Mitte der 2. Halbzeit hätte man hier Basels Asane Sow nennen müssen. Zwar wurde sein Tor wegen eines Handspiels annulliert, das 1:0 durch Celar legte er aber mustergültig auf. Damit verzeichnete er in seinen ersten sechs Super-League-Spielen sechs direkte Torbeteiligungen, mit drei Toren und drei Assists. Doch dann kam Basels Aussenverteidiger Moussa Cissé.

Der 23-Jährige, der zuletzt schon schwach spielte, sorgte in der 2. Hälfte für kuriose Momente, holte er doch innert 50 (!) Sekunden Gelb-Rot. Ungeschickt ging der eben erst verwarnte Linksverteidiger in der 62. Minute in ein Duell gegen Donat Rrudhani. Sein Einsteigen endete in einem Foulspiel, das die 2. Gelbe Karte nach sich zog. Mit der Ampelkarte wurde Cissé vom Feld verwiesen. FCB-Coach Stephan Lichtsteiner war stinksauer.

Das bessere Team

Lange war Basel das bessere Team, doch dann schwächten sich die Basler mit dem Platzverweis selbst. Am Ende ging der Erfolg des FC Sion in Ordnung. Bitter für das Lichtsteiner-Team: Xherdan Shaqiri und Co. trafen insgesamt drei Mal, jubeln durften sie aber lediglich über ein Tor. Sow traf zunächst wunderschön, sein Treffer wurde wegen Handspiels zurückgenommen – wie oben erwähnt. Zan Celars zweiter Treffer wurde wegen eines hauchdünnen Abseits annulliert.

Winsley Boteli schoss gegen den FC Basel zwei Tore. freshfocus

Das Tribünengezwitscher

Boteli ist der Shootingstar im Schweizer Fussball. Der junge Stürmer überzeugt in dieser Saison völlig. Der Mann, um den der Schweizerische Fussballverband kämpft, schoss seit Sommer wettbewerbsübergreifend in elf Spielen zwölf Tore. Unglaublich! Zuletzt gab es Gerüchte um einen Abgang, der den Wallisern eine Millionen-Ablösesumme eingebracht hätte, doch jetzt scheint es so, als ob er bleibt und die Schweizer Fussball-Herzen entzückt. Denn: Die Transferfenster der meisten internationalen Ligen haben nämlich geschlossen.

Die Tore

40’ | 1:0 | Sow bediente Celar mit einem gelungenen Pass und dieser traf an Racioppi vorbei zur FCB-Führung.

76’ | 1:1 | Boteli liess sich nicht bitten und traf zum umjubelten Ausgleich.

79’ | 1:2 | Kabacalman brachte den Ball von rechts in Richtung zweiten Pfosten, wo sich zwei Basler gegenseitig behinderten und Boteli versorgte den Ball eiskalt unter die Latte.

Die Stimmen:

Flavio Daniliuc: «Es ist extrem bitter, da wir das Spiel eigentlich unter Kontrolle hatten. Sie hatten zwar mehr Ballbesitz, aber wir hatten die besseren Chancen. Unser Ziel war die Null hinten zu halten. Es ist schwierig die richtigen Worte nach dem Spiel zu finden. Ich weiss nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn wir die Rote Karte nicht kassiert hätten. Es ist extrem bitter jetzt.» (gegenüber blue)

Die Spieler des FC Sion feierten mit den Fans nach dem 1:2 Sieg. Philipp Kresnik/freshfocus

Zan Celar: «Ich denke, wir hatten das Spiel unter Kontrolle. Wir haben gut gespielt. Es gibt natürlich Details, die wir besser machen können. Die Gelb-Rote Karte war natürlich kein Vorteil für uns.

Winsley Boteli: «Die erste Halbzeit war sehr hart für uns. In der zweiten Halbzeit haben wir die Einstellung geändert und sind zurückgekommen und so sind auch noch die Tore gefallen.»

So gehts weiter

Der FC Basel spielt am Sonntag daheim gegen den FC Lugano. Sion muss am gleichen Tag gegen den FC Thun ran.