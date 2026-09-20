Jozo Stanic (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Ecke FC St. Gallen 1879. Die Ecke wurde verursacht von Victory Akpe.
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35'
Foul von Victory Akpe (FC Basel 1893).
35'
Andrin Hunziker (FC St. Gallen 1879) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
34'
Ball pariert. Mihailo Stevanovic (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Lukas Daschner.
33'
Jonas Harder (FC Basel 1893) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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33'
Foul von Lukas Daschner (FC St. Gallen 1879).
33'
Das Spiel läuft wieder.
32'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Aliou Balde (FC St. Gallen 1879).
31'
Jonas Harder (FC Basel 1893) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
31'
Foul von Jonas Harder (FC Basel 1893).
31'
Aliou Balde (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Xherdan Shaqiri (FC Basel 1893) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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30'
Foul von Mihailo Stevanovic (FC St. Gallen 1879).
29'
Vorbeigeschossen. Philip Otele (FC Basel 1893) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Zan Celar.
28'
Ecke FC Basel 1893. Die Ecke wurde verursacht von Betim Fazliji.
27'
Ball abgeblockt. Keigo Tsunemoto (FC Basel 1893) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
26'
Aliou Balde (FC St. Gallen 1879) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
26'
Jonas Harder (FC Basel 1893) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Aliou Balde (FC St. Gallen 1879).
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25'
Keigo Tsunemoto (FC Basel 1893) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Hugo Vandermersch (FC St. Gallen 1879).
23'
Foul von Victory Akpe (FC Basel 1893).
23'
Andrin Hunziker (FC St. Gallen 1879) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Ball pariert. Colin Kleine-Bekel (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber links unten gehalten.
21'
Clément Michelin (FC Basel 1893) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
21'
Foul von Clément Michelin (FC Basel 1893).
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21'
Andrin Hunziker (FC St. Gallen 1879) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Philip Otele (FC Basel 1893) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Colin Kleine-Bekel (FC St. Gallen 1879).
15'
Vorbeigeschossen. Aliou Balde (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Betim Fazliji nach einem Konter.
13'
Clément Michelin (FC Basel 1893) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Aliou Balde (FC St. Gallen 1879).
9'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Basel 1893 und FC St. Gallen 1879 ist 0:1. Aliou Balde (FC St. Gallen 1879) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links.
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8'
Ecke FC St. Gallen 1879. Die Ecke wurde verursacht von Victory Akpe.
7'
Vorbeigeschossen. Christian Witzig (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Andrin Hunziker.
5'
Ecke FC Basel 1893. Die Ecke wurde verursacht von Lukas Daschner.
5'
Ball abgeblockt. Kazeem Olaigbe (FC Basel 1893) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Philip Otele.
2'
Philip Otele (FC Basel 1893) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Colin Kleine-Bekel (FC St. Gallen 1879).
1'
Foul von Jozo Stanic (FC St. Gallen 1879).
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1'
Zan Celar (FC Basel 1893) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Basel 1893 und FC St. Gallen 1879.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.