Vorbeigeschossen. Aliou Balde (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, nach einem Konter.
67'
Wechsel FC Basel 1893. Ibrahim Salah kommt für Léo Leroy.
67'
Vorbeigeschossen. Colin Kleine-Bekel (FC St. Gallen 1879) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Chima Okoroji mit einer Flanke nach einer Ecke.
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67'
Ecke FC St. Gallen 1879. Die Ecke wurde verursacht von Metinho.
66'
Vorbeigeschossen. Metinho (FC Basel 1893) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Koba Koindredi.
64'
Vorbeigeschossen. Corsin Konietzke (FC St. Gallen 1879) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
62'
Ball abgeblockt. Carlo Boukhalfa (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Aliou Balde.
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61'
Ecke FC Basel 1893. Die Ecke wurde verursacht von Colin Kleine-Bekel.
61'
Ball abgeblockt. Julien Duranville (FC Basel 1893) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Albian Ajeti.
61'
Wechsel FC St. Gallen 1879. Diego Besio kommt für Alessandro Vogt.
59'
Dominik Schmid (FC Basel 1893) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
59'
Foul von Dominik Schmid (FC Basel 1893).
59'
Aliou Balde (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Ecke FC Basel 1893. Die Ecke wurde verursacht von Lawrence Ati Zigi.
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58'
Ball abgeblockt. Julien Duranville (FC Basel 1893) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Flavius Daniliuc.
58'
Ecke FC Basel 1893. Die Ecke wurde verursacht von Chima Okoroji.
57'
Wechsel FC Basel 1893. Koba Koindredi kommt für Xherdan Shaqiri.
57'
Wechsel FC Basel 1893. Albian Ajeti kommt für Giacomo Koloto.
56'
Foul von Xherdan Shaqiri (FC Basel 1893).
56'
Chima Okoroji (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Léo Leroy (FC Basel 1893) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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56'
Foul von Lukas Görtler (FC St. Gallen 1879).
55'
Julien Duranville (FC Basel 1893) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Chima Okoroji (FC St. Gallen 1879).
55'
Ball abgeblockt. Léo Leroy (FC Basel 1893) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Metinho.
54'
Ecke FC Basel 1893. Die Ecke wurde verursacht von Joel Ruiz.
53'
Léo Leroy (FC Basel 1893) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Mihailo Stevanovic (FC St. Gallen 1879).
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53'
Vorbeigeschossen. Mihailo Stevanovic (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei nach einem Konter.
51'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Basel 1893 und FC St. Gallen 1879 ist 0:1. Aliou Balde (FC St. Gallen 1879) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
51'
Ball abgeblockt. Carlo Boukhalfa (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Aliou Balde.
50'
Colin Kleine-Bekel (FC St. Gallen 1879) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
50'
Bénie Traoré (FC Basel 1893) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Colin Kleine-Bekel (FC St. Gallen 1879).
49'
Ecke FC St. Gallen 1879. Die Ecke wurde verursacht von Nicolas Vouilloz.
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48'
Dominik Schmid (FC Basel 1893) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Alessandro Vogt (FC St. Gallen 1879).
47'
Léo Leroy (FC Basel 1893) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
47'
Foul von Léo Leroy (FC Basel 1893).
47'
Corsin Konietzke (FC St. Gallen 1879) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel FC St. Gallen 1879. Lukas Daschner kommt für Tom Gaal.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Basel 1893 und FC St. Gallen 1879 ist 0:0.
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47'
Das Spiel läuft wieder.
46'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Aliou Balde (FC St. Gallen 1879).
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ball abgeblockt. Bénie Traoré (FC Basel 1893) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Xherdan Shaqiri.
43'
Ecke FC Basel 1893. Die Ecke wurde verursacht von Lawrence Ati Zigi.
42'
Ecke FC Basel 1893. Die Ecke wurde verursacht von Lawrence Ati Zigi.
42'
Ball pariert. Julien Duranville (FC Basel 1893) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Giacomo Koloto.
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41'
Bénie Traoré (FC Basel 1893) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Corsin Konietzke (FC St. Gallen 1879).
39'
Nicolas Vouilloz (FC Basel 1893) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
39'
Foul von Nicolas Vouilloz (FC Basel 1893).
39'
Aliou Balde (FC St. Gallen 1879) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Dominik Schmid (FC Basel 1893).
39'
Alessandro Vogt (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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38'
Giacomo Koloto (FC Basel 1893) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Colin Kleine-Bekel (FC St. Gallen 1879).
37'
Abseits FC St. Gallen 1879. Tom Gaal spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Alessandro Vogt im Abseits.
36'
Vorbeigeschossen. Aliou Balde (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Alessandro Vogt.
35'
Ball pariert. Carlo Boukhalfa (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
35'
Ball abgeblockt. Lukas Görtler (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Aliou Balde.
34'
Foul von Giacomo Koloto (FC Basel 1893).
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34'
Lawrence Ati Zigi (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Léo Leroy (FC Basel 1893) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Lukas Görtler (FC St. Gallen 1879).
34'
Bénie Traoré (FC Basel 1893) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Lukas Görtler (FC St. Gallen 1879).
33'
Ball pariert. Corsin Konietzke (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
32'
Foul von Bénie Traoré (FC Basel 1893).
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32'
Joel Ruiz (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Metinho (FC Basel 1893) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Tom Gaal (FC St. Gallen 1879).
30'
Vorbeigeschossen. Lukas Görtler (FC St. Gallen 1879) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Aliou Balde mit einer Flanke nach einer Ecke.
29'
Ecke FC St. Gallen 1879. Die Ecke wurde verursacht von Nicolas Vouilloz.
25'
Ball abgeblockt. Carlo Boukhalfa (FC St. Gallen 1879) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lukas Görtler mit einer Flanke.
24'
Ecke FC St. Gallen 1879. Die Ecke wurde verursacht von Flavius Daniliuc.
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23'
Foul von Metinho (FC Basel 1893).
23'
Aliou Balde (FC St. Gallen 1879) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Giacomo Koloto (FC Basel 1893) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Colin Kleine-Bekel (FC St. Gallen 1879).
21'
Vorbeigeschossen. Aliou Balde (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Carlo Boukhalfa mit dem Kopf.
18'
Ecke FC St. Gallen 1879. Die Ecke wurde verursacht von Flavius Daniliuc.
16'
Vorbeigeschossen. Julien Duranville (FC Basel 1893) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Keigo Tsunemoto.
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14'
Ecke FC Basel 1893. Die Ecke wurde verursacht von Lawrence Ati Zigi.
13'
Aliou Balde (FC St. Gallen 1879) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
13'
VAR Entscheidung: Kein Elfmeter FC Basel 1893.
12'
Dominik Schmid (FC Basel 1893) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Aliou Balde (FC St. Gallen 1879).
11'
Ecke FC Basel 1893. Die Ecke wurde verursacht von Lawrence Ati Zigi.
10'
Bénie Traoré (FC Basel 1893) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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10'
Tom Gaal (FC St. Gallen 1879) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
10'
Bénie Traoré (FC Basel 1893) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Tom Gaal (FC St. Gallen 1879).
8'
Nicolas Vouilloz (FC Basel 1893) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Alessandro Vogt (FC St. Gallen 1879).
6'
Foul von Giacomo Koloto (FC Basel 1893).
6'
Tom Gaal (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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5'
Bénie Traoré (FC Basel 1893) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Tom Gaal (FC St. Gallen 1879).
4'
Ball abgeblockt. Aliou Balde (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lukas Görtler.
3'
Abseits FC St. Gallen 1879. Lukas Görtler spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Aliou Balde im Abseits.
2'
Flavius Daniliuc (FC Basel 1893) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Alessandro Vogt (FC St. Gallen 1879).
1'
Dominik Schmid (FC Basel 1893) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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1'
Foul von Joel Ruiz (FC St. Gallen 1879).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Basel 1893 und FC St. Gallen 1879.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.