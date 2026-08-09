Das war's von uns. Vielen Dank fürs Dabeisein und schönen Abend.
Das Spiel ist beendet. Der FCB holt sich gegen Thun verdient einen 4:2-Sieg.
Roth sieht die Gelbe Karte.
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Nachspielzeit
Es werden fünf Minuten Nachspielzeit angezeigt.
4 : 2
TOOOOR! Shaqiri verfehlt sein Zuspiel und die Thuner lassen sich nicht zweimal bitten. Labeau zieht mit der Kugel im Alleingang ab und platziert einen unpräzisen Schuss. Der Ball wird von Akpe Victory entscheidend abgefälscht und landet so im Netz.
88'
Leroy sieht die Gelbe Karte.
85'
Heule muss kurz aussetzen
Thun ist kurzzeitig in Unterzahl: Heule muss eine Minute am Spielfeldrand aussetzen, ehe es weiter gehen kann.
Der Berner Oberländer hält sich nach seinem Zweikampf mit Sow am Rippenbogen und muss medizinisch durchgecheckt werden.
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81'
Sow verpasst Chance
Sow lässt das Aussennetz erzittern: Der Bebbi versucht sich von der Strafraumseite aus ins kurze Eck. Der Ball fliegt knapp am Pfosten vorbei.
75'
4 : 1
TOOOOR! Der eingewechselte XS antwortet postwendend für den FCB: Majer wird gekonnt ausgespielt und Shaqiri trifft mit seinem linken Fuss von der Strafraumgrenze aus ins weite Eck.
Für den FCB-Star ist es der erste Treffer in der Super League seit April.
73'
3 : 1
TOOOOR! Die Möglichkeit auf den Ehrentreffer wird Thun regelrecht auf dem Silbertablett serviert: Der Ball landet förmlich vor den Beinen von Stewart. Dieser drückt aus 11 Meter Distanz ab und trifft für die Berner Oberländer.
68'
Trinkpause
Bevor es zum Schlussspurt kommt, wird im Joggeli die letzte Trinkpause eingeläutet. Während die Rotblauen Anweisungen für die Schlussetape entgegennehmen, schauen die Gäste etwas trostlos in die Kamera.
63'
Thun Goalie heftig getroffen
Steffen wird im Zweikampf unangenehm erwischt und muss am auf dem Platz medizinisch betreut werden. Als Goalie ist er von der neuen Regel der Super League, nach welcher verletzte Spieler eine Minute aussetzen müssen, nicht betroffen.
61'
Fehr zupft am Trikot seines Gegenspielers und wird dafür mit der Gelben Karte verwarnt.
60'
Der FCB rüstet offensiv nach: Shaqiri kommt für Thorell auf den Platz und Otele für Olaigbe.
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55'
Der FC Thun reagiert mit einem Wechsel und holt den angeschlagenen Reichmuth vom Platz. Für ihn spielt Majer weiter.
53'
3 : 0
TOOOOOR! Nach einem Zuspiel von Sow an die Strafraumgrenze schletzt Celar den Ball ins Weite Eck. Goalie Steffen räkelt und streckt sich, muss aber dabei zusehen, wie die Kugel hinter ihm ins Netz knallt. Der FC Basel stellt die Weichen klar auf Sieg.
46'
Der FCB wechselt trotz fraglicher Szene von Akpe Victory nach dem Pausenpiff nicht.
Die Thuner holen Zoukit und Lengen vom Platz und versuchen mit Roth und Gutbub etwas frischen Wind in die Partie zu bringen.
Der Ball rollt wieder. Weiter geht's!
Pausenfazit
Basel führt verdient mit 2:0 und besticht dabei vor allem durch Effizienz. Nach dem frühen Treffer durch Sow finden die Thuner nur zögerlich in das Spiel. Der FCB überlässt den Gästen ab der ersten Viertelstunde das Feld und wartet auf Konter. Während es den Berner Oberländer im letzten Drittel an Präzision fehlt nutzen die Hausherren ihre Möglichkeiten konsequent. So legt Sow in der 34. Minute einen weiteren Treffer nach und besticht insgesamt mit einer Glanzleistung in der ersten Hälfte.
Akpe fällt auf die Knie
Kurz nach dem Pfiff kommt es zu einer mulmigen Szene: Akpe Victory geht vor der Trainerbank auf die Knie und schlägt die Arme vor dem Gesicht zusammen. Es ist nicht deutlich zu erkennen, ob er das Zeichen zum Wechsel gibt.
Die zweite Halbzeit wird zeigen, ob es für den Basler weiter gehen kann.
Die erste Halbzeit ist zu Ende. Der FCB führt verdient mit 2:0.
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40'
Sow verpasst die Chance zum 3:0
Erneut ist es Sow, der in der Spitze angespielt wird. Mit einem Sprint versucht er das Zuspiel im Strafraum zu erwischen, kommt aber einen Schritt zu spät und so verläuft sich die Chance auf eine Erhöhung vor der Pause wieder.
39'
Reichmuth sieht keine andere Möglichkeit, Sow zu stoppen als mit einem groben Foul. Er sieht dafür die Gelbe Karte.
38'
Thun hadert
Der Schock des zweiten Treffers nagt am Selbstbewusstsein der Thuner. In den Minuten nach dem frühen Treffer haben die Gäste souverän zurück in die Partie gefunden und waren kurzzeitig sogar am Drücker. Jetzt zeigen sich die Berner Oberländer unsicher und mit unnötigen Ballverlusten in Zweikämpfen.