Die Thuner Führung hält nicht lange. Metinho sorgt aus der Distanz für den Ausgleich!
41'
0 : 1
Aus dem Nichts bringt Matoshi den FC Thun in Führung! Heule und Imeri spielen einen einfachen Doppelpass auf der Seite. Die Hereingabe findet den völlig freistehenden Matoshi, der den Ball völlig mühelos im weiten Eck versenkt. Damit wären die Berner Oberländer Schweizer Meister!
39'
Die Partie wird intensiver. Gleich mehrere Spieler geraten nach einem Rencontre aneinander. Schiedsrichter San verwarnt im Anschluss Schmid bei den Baslern und Rastoder auf Seiten der Thuner.
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37'
Heule klärt zur Ecke
Traoré bringt den Ball hoch in den Strafraum rein, doch Aussenverteidiger Heule kommt gerade noch vor Duranville an den Ball.
31'
Bacanin in die Hände von Steffen
Nach einer längeren Ballstafette findet Bacanin genug Platz für einen Abschluss an der Strafraumgrenze vor. Der Schuss landet aber in den Händen von Steffen.
28'
Imeri mit Distanzversuch
Nun bekommt Salvi mal wieder etwas zu tun. Imeri fasst sich ein Herz und zieht aus der Distanz ab, doch der Abschluss ist zu ungefährlich.
27'
Es folgt gleich die zweite Gelbe Karte gegen einen Thuner. Matoshi hält Schmid am Trikot zurück.
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26'
Fehr trifft Gegenspieler Traoré am Fuss und wird dafür verwarnt. Die Basler sind dennoch unzufrieden mit dem Pfiff, weil San den Vorteil nicht hat laufen lassen und damit einen vielversprechenden Angriff unterbunden hat.
20'
Metinho unter Druck
Die Thuner setzen den Basler Spielmacher früh beim Aufbau unter Druck. Dieser kann sich aber gerade noch befreien.
Umkämpftes Spiel
16'
Matoshi will einen Penalty
Der Thuner Angreifer kommt im Zweikampf mit Traoré im Strafraum zu Fall. Die Proteste Richtung Schiedsrichter San bleiben aber ungehört.
14'
Basler kombinieren
Wieder findet der FCB spielerisch einen Weg durch die massierte Thuner Hintermannschaft. Die entscheidende Hereingabe von Bacanin findet dann aber keinen Abnehmer.
9'
Traoré scheitert am Pfosten
Doppelchance für den FCB! Koloto behauptet sich klasse und legt dann auf für Traoré. Dieser zieht ab und trifft mit seinem schwachen linken Fuss nur den Pfosten. Der Ball landet in den Füssen von Leroy, dessen Abschluss von Steffen pariert werden kann.
9'
Ruhiger Beginn
Beide Teams starten verhalten. Beide Defensivreihen stehen kompakt, das Spiel findet vorerst fast ausschliesslich zwischen den Strafräumen statt.
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5'
Salvi muss eingreifen
Thun führt eine Ecke kurz aus, Fehr findet dann gefühlvoll Kollege Ibayi. Dessen Kopfball kann Salvi über den Kasten lenken, die Partie war aber bereits wegen einer Abseitsstellung unterbrochen.
3'
Erste Offensivaktion
Schmid macht über die linke Seite Tempo und bringt den Ball hoch rein. Am weiten Pfosten steht Duranville, der die Hereingabe aber nicht wunschgemäss verarbeiten kann.
Schiedsrichter Fedayi San pfeift die Partie an!
Es ist angerichtet
Die beiden Teams betreten den Rasen in Basel, bald geht es los.
Thun-Trainer Mauro Lustrinelli im Interview vor dem Spiel
«Es ist normal, dass man nicht zufrieden ist, wenn man verliert. Heute ist das Ziel, eine Top-Leistung zu bringen und in jedem Moment abzuliefern. Wir haben sehr gut trainiert und uns vorbereitet. Es ist fantastisch, dass so viele Fans mit dabei sind, darauf sind wir stolz.» (gegenüber SRF)
Zweites Duell innert 14 Tagen
Es ist noch nicht lange her, seit sich die beiden Teams zuletzt gegenübergestanden sind. Vor genau zwei Wochen gastierte der FCB in Thun und musste sich mit 1:3 geschlagen geben.
Für Thun war dies der einzige Vollerfolg aus den letzten vier Spielen.
20 Minuten vor Ort
Volle Kappelle für den dritten Thuner Meistermatchball. Die 20-Min-Reporter Nils Hänggi (l.) und Florian Gnägi berichten heute live aus dem Joggeli.
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Basel im Formtief
Den euphorisierten Thunern stehen angezählte Basler gegenüber. Das Team von Stephan Lichtsteiner blieb zuletzt drei Spiele in Folge sieglos. Dabei befindet sich der FCB mitten im Kampf um die europäischen Plätze. Nach der Heimniederlage gegen Sion rutschten die «Bebbi» auf Position 5 ab, der Abstand zum drittplatzierten Lugano beträgt aktuell sieben Punkte.
Matchball Nummer 2 für die Thuner
Nach der vertagten Entscheidung letzte Woche mit der Niederlage gegen Lugano (0:1) bietet sich den Berner Oberländern heute die zweite Chance, aus eigener Kraft den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte einzutüten. Und dies ausgerechnet beim amtierenden Meister aus Basel.
Mit einem Sieg wären die Thuner in den verbleibenden Spielen nicht mehr von der Spitze zu verdrängen.