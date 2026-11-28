Nikolas Muci trifft in der Nachspielzeit für GC gegen den FC Basel. SRF

Die Szene des Spiels

Nikolas Muci hat erst noch Pech, in der Nachspielzeit sorgt der Stürmer aber für Ekstase. Er haut den Ball in den Winkel und beschert GC damit den ersten Sieg gegen den FCB seit fast drei Jahren und verschlimmert die Basler Krise. Zuvor hatte der Stürmer in der 77. Minute zum vermeintlichen 2:1 getroffen. Der Stürmer nickte nach einem Abpraller ein. Aufgrund eines ganz knappen Abseits meldete sich aber der VAR und pfiff das Tor zurück.

Nikolas Muci jubelt nach dem Tor zum 2:1 für GC gegen den FC Basel. Nico Ilic/freshfocus

Die Schlüsselfigur

GC-Flügel Samuel Krasnici, oft unglücklich im Abschluss, ist auffälligster Spieler auf dem Feld. Wird es vor dem FCB-Tor gefährlich, ist der Youngster involviert. Sein Treffer zum 1:1-Ausgleich in der zweiten Halbzeit ist die logische Folge seiner Leistung.

Das bessere Team

In der ersten Halbzeit ist der FC Basel die etwas bessere Mannschaft, nach dem Seitenwechsel dreht das Spielgeschehen zugunsten der Grasshoppers. Das Heimteam hat besseren Zugriff, greift etwas früher an und spielt sauber hinten raus und überspielt damit oft das Mittelfeld der Basler. Die Bebbi haben Glück, gehen sie mit einem Punkt nach Hause – GC trifft wenige Minuten vor Schluss noch die Torumrandung.

Das Spiel war umkämpft. Nico Ilic/freshfocus

Das Tribünengezwitscher

Obwohl es sich um den Klassiker gegen den FC Basel handelt, ist der Letzigrund bei einem GC-Spiel einmal mehr dürftig besucht. Rund 5'000 Zuschauer sind zu Gast und schauen sich den ersten GC-Sieg seit fast drei Jahren gegen Basel an. Der Durchschnitt liegt bei fast 7000 Zuschauern.

Die Tore

64’ | 1:0 | So allein darf man Xherdan Shaqiri in der Zone 2 nicht lassen. Der Basler schnippelt den Ball zentral aus 16 Metern in die rechte Ecke.

Nikolas Muci zeigte eine gute Leistung. Nico Ilic/freshfocus

71’ | 1:1 | Samuel Krasnici, der zuvor mehrfach scheiterte, schiesst nach einem Konter mit einem Flachschuss das 1:1.

77’ I 2:1 I FCB-Goalie Omlin lässt abprallen, Nikolas Muci ist zur Stelle und trifft zum 2:1.

Die Stimmen

Samuel Krasniqi (GC): «Es tut extrem gut! So ein Tor in der letzten Minute ist einfach geil! Ich musste mir oft anhören, dass ich die Tore nicht schiessen würde. Dass ich heute eins erzielt habe tut mir extrem gut, aber auch der Mannschaft. Das 0:1 war dumm, aber wir haben uns nicht unterkriegen lassen. Der Sieg hat den Fortschritt der letzten Wochen bestätigt. Aber wir müssen uns wieder konzentrieren, denn es stehen zwei wichtige Spiele gegen Lausanne und St. Gallen an.» (blue Sport)

Jonas Omlin (FCB): «Es ist extrem schwierig, diese Niederlage zu akzeptieren. Wir haben 75 Minuten kein schlechtes Spiel gemacht und sind in Führung gegangen. Wir haben viel investiert und stehen am Ende mit leeren Händen da. Wir betreiben einen riesigen Aufwand für unsere Torchancen und werden auf der Gegenseite für unsere Fehler bestraft. Im Gegensatz zu letzter Woche war heute eine Leistungssteigerung da, aber wir konnten sie nicht in Punkte umwandeln. Wir wissen, in welcher Lage wir sind und wir müssen Führungen endlich mal über die Runden bringen. Jedem ist bewusst, dass es nicht okay ist dass der FCB an dieser Position in der Tabelle steht.» (blue Sport)

So gehts weiter

Im Schweizer Cup unter der Woche treffen die Grasshoppers auswärts auf Lausanne-Sport. Der FC Basel reist nach Bern und spielt gegen YB. Beide Spiele gibts im Liveticker.