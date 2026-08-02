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Ticker | Grasshoppers - Lugano | 2. Spieltag Super League 2026/2027

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GC – LUG 1:0*

Publiziert 02. August 2026, 17:22

GC legt im Glutofen Letzigrund vor – Lugano noch ohne Erfolg

LIVE

2. Spieltag

GC Zürich
1 – 0
Lugano

GC Zürich

Halbzeit

Lugano

L. Plange

-

22

10

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Nino Vinzens
Eric Belot
von
Nino Vinzens (im Letzigrund)
Eric Belot
Bevorzugte Quelle
Nino Vinzens
Nino Vinzens

Halbzeitfazit

Die 22 Spieler auf dem Rasen des Letzigrunds sind nicht zu beneiden. Die August-Sonne knallt an diesem Nachmittag in voller Stärke. Da hat auch wirklich niemand etwas gegen eine «Hydration Break» einzuwenden. Die Grasshoppers scheinen mit der Hitze deutlich besser klarzukommen, als die Gäste aus der Schweizer Sonnenstube – paradox. Luke Plange vollendete in der 22. Minute einen sehenswert vorgetragenen Angriff der Zürcher zum 1:0. GC drückte weiter und suchte den zweiten Treffer.
Stroscio legt auf den freistehenden Plange, der zum 1:0 einschiebt.
Stroscio legt auf den freistehenden Plange, der zum 1:0 einschiebt. Nico Ilic/freshfocus
Bis Lugano aufwachte, dauerte es eine halbe Stunde. Doch die Abwehr der Gastgeber stand bisher zu gut, um eine gefährliche Torchance zuzulassen. Nur einmal musste Justin Hammel im GC-Tor seine Klasse beweisen und einen strammen Schuss parieren. Will Lugano hier etwas Zählbares mitnehmen, muss mindestens einen Gang hochgeschaltet werden in der zweiten Halbzeit.
45+6' Die erste Halbzeit ist vorbei. GC geht mit einem Tor Vorsprung in die Garderobe!
Nico Ilic/freshfocus

Dos Santos vergibt aus guter Position

Lugano hat wieder mehr Ballbesitz. Für einmal finden die Tessiner die Lücke bei den Hoppers! Dos Santos kann den Platz aber nicht ausnützen. Sein Flachschuss stellt Hammel vor keine Probleme.
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45'

Fünf Minuten Nachspielzeit

Bei den Bianconeri passt trotz offensiver Bemühungen vorne weiter nicht alles zusammen. Die GC-Abwehr gerät weiter nicht ins Wanken. Die Zürcher suchen erneut das schnelle Umschaltspiel.
44'

GC wirbelt, Lugano hält dagegen

Die Hoppers verlangen der Tessiner Defensive einiges ab, kommen allerdings auf der linken Seite trotz schnellem Kurzpassspiel nicht durch.
41'

Nikolic und Moncada wieder dabei

Beide können nach ihrem Zusammenprall wieder mittun.
40'

Zanotti scheitert an Hammel

Nun fehlt Nikolic in der Box. Zanotti kommt frei zum Kopfball. Der GC-Keeper hat die Hände schnell oben und pariert!
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38'

Brummschädel bei Moncada und Nikolic

Die Bianconeri tun sich weiter schwer. Steffens Flanke kommt gut. Dann krachen in der Box im Luftduell Moncada und Nikolic zusammen. Beide brauchen Pflege.
35'

Wieder Gefahr im Lugano-Sechzehner

Der Lugano-Freistoss in der GC-Platzhälfte bringt keine Gefahr. Im Gegenteil: Die Hoppers kontern! Geradlinig schicken sie mit wenigen Pässen Abrashi! Der bringt am Ende jedoch nicht den nötigen Druck hinter seinen Schuss. Kein Problem für von Ballmoos.
31'

Nächste Konterchance für GC

Die Hoppers haben nun Vorteile und kommen zu einer Druckphase. Es kommt zu einem 3-gegen-2! In der Mitte klärt Papadopoulos in extremis!
28'

Krasniqi im Alleingang beinahe mit dem 2:0

Die Hoppers spielen ihre Chancen eiskalt aus. Krasniqi sieht seinen ersten Abschlussversuch geblockt, setzt aber nach. Er tankt sich stark durch und darf aus kurzer Distanz vor von Ballmoos nochmals! Der Tessiner Schlussmann entscheidet das Duell für sich und behält den Rückstand der Luganesi bei einem Gegentor!
27'

Weiter geht's

Lugano spielt hinten herum und sucht dann mit langen Bällen den Weg nach vorne. Dabei fehlt nach wie vor die Genauigkeit.
25'

Trinkpause im Letzigrund

Es ist heiss in Zürich. Die Spieler greifen zu den Trinkflaschen. Crocci-Torti spricht zu seinem Team.
23'

1 : 0

TOR FÜR GC! Die Hoppers setzen nach und gehen nach starker Kombination in Führung! Stroscio setzt sich auf dem rechten Flügel durch und legt ab. Plange trifft aus kurzer Distanz! Doch der VAR schaltet sich ein. Lag eine Offsideposition vor? Das Verdikt: der Treffer zählt!
Nico Ilic/freshfocus
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21'

GC gefährlicher

Die Hoppers machen erneut nach der Balleroberung das Spiel schnell und fahren den Gegenstoss. Am Ende bremsen sie sich aber mit einem Offensivfoul selbst aus.
17'

GC kontert

Die Hoppers stürmen im Gegenzug über rechts. Die flache Hereingabe von Plange ins Zentrum kommt gefährlich, findet aber keinen Mitspieler. Lugano übernimmt wieder.
16'

Druck von Lugano nimmt zu

Die Tessiner haben weiter mehr vom Spiel. Im letzten Drittel des Feldes fehlt noch die Präzision, aber die Hoppers kommen kaum hinten raus.
Nico Ilic/freshfocus
13'

Erste Lugano-Ecke bringt keine Gefahr

Das Team von Mattia Crocci-Torti hat spielerisch Vorteile. Im letzten Super-League-Spiel noch zweimal per Eckstoss erfolgreich, bringt heute der erste Versuch noch keine Gefahr. Der Distanzschuss von Dos Santos segelt links vorbei.
10'

Lugano wartet weiter auf ersten Schuss

Die Tessiner haben mehr Ballkontrolle, können die GC-Abwehr jedoch noch nicht in Verlegenheit bringen. Die Zürcher stehen hinten sicher und lassen nichts anbrennen.
7'

Auch Lugano im Spiel angekommen

Die Tessiner haben nun mehr Ballbesitzphasen. Nach vorne geht jedoch nicht viel.
Nico Ilic/freshfocus
3'

Mutiger Start der Hoppers

Das Heimteam startet mit viel Zug nach vorne. Muci kommt bis an die Strafraumgrenze und geht in den Abschluss. Dabei wird er noch entscheidend gestört. Er verfehlt das Tor knapp.
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1' Nach einer Schweigeminute für den unlängst verstorbenen Hanspeter Lacher gilt der Fokus dem Sportlichen. Auf geht's! Die Partie läuft.

Gleich geht es los

Die Hauptakteure sind auf dem Platz im Letzigrund! In wenigen Minuten beginnt die Partie!

Und das sagt Mattia Crocci-Torti zu Peter Zeidler

«Er gibt immer Vollgas und vermittelt den Spielern den Eindruck, an sie zu glauben. Sein Team wird heute sicher mutig agieren. Wir müssen also konzentriert ans Werk gehen.» (gegenüber Blue)

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