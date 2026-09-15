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Ticker | Grasshoppers - Sion | 4. Spieltag Super League 2026/2027

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GC - Sion 0:1*

Publiziert 15. September 2026, 19:14

GC-Legende zu Besuch: Sion schockt die Hoppers früh

LIVE

4. Spieltag

GC Zürich
0 – 1
Sion

Grasshoppers

18

Sion

01

I. Chouaref

-

12

Alle Resultate anzeigen

Sven Forster
Dominik Mächler
von
Sven Forster
Dominik Mächler
Bevorzugte Quelle
12'

0 : 1

Tooor für Sion! Die Hoppers werden kaltblütig ausgekontert! Krasniqi kann einen schwierigen Ball nicht kontrollieren und Sion schaltet sofort um. Boteli setzt sich gegen seinen Gegner durch und es kommt zur Überzahlsituation. Der Youngster legt rüber zu Chouaref, der alleine vor Hübel mit der Spitze reinstochert.
10'

Krasniqi versuchts mit Volley

Krasniqi und Lee spielen sich mit einem Doppelpass schön durch die Sittener Reihen und Krasniqi versuchts direkt aus der Luft. Das Risiko wird aber nicht belohnt, sein Schuss fliegt deutlich am Tor vorbei.
8'

Baltazar mit Abschluss

Nun zeigen sich auch die Sittener das erste Mal vor dem GC-Tor. Baltazar zieht von ausserhalb des Strafraums ab. Sein Schuss fliegt nur knapp am linken Pfosten vorbei.
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6'

GC versucht Initiative zu übernehmen

GC versucht in den ersten Minuten das Spieldiktat zu übernehmen. Doch bisher fehlt noch etwas die Genauigkeit im Spiel der Zürcher.
2'

GC mit erstem Abschluss

Lee kommt an der Grenze des Sion-Strafraum zum Abschluss. Dieser wird aber von Sow geblockt. Die GC-Spieler reklamieren ein Handspiel. Tatsächlich ging der Ball an die Hand des Sittener, doch Schiedsrichter Fedayi San winkt sofort ab. Der Ball war abgelenkt und der Arm nah am Körper.
Los gehts im Letzigrund!

GC-Coach Zeidler vor dem Spiel vor dem Spiel

«In allen Bereichen sehe ich Fortschritte. Wir sind näher zusammengerückt und die Spieler kennen sich besser. Die taktischen Automatismen sind auch besser. Es war kein Zufall dass wir in Thun gewonnen haben. Wir sind aber erst am Anfang und wir schauen, was wir heute hinkriegen. Sion hat ein eingespieltes Team und gute Fussballer und können auch gute Spieler reinbringen. Sie haben ein toller Teamspirit und wir wissen dass sie stark sind, aber zuhause haben wir natürlich eine Chance. Boteli werden wir gemeinsam versuchen zu stoppen.» 

(gegenüber blueSport)
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Die Hoppers zuletzt sieglos gegen Sion

Nicht nur ist Sion aktuell gut drauf, auch die letzten Duelle sprechen für die Walliser. Zuletzt gewannen die Sittener viermal hintereinander gegen die Zürcher. Es ist die längste Siegesserie eines der beiden Teams in diesem Duell. Ein gutes Omen also für die Hoppers?

GC konnte sich etwas fangen

Die Grasshoppers hatten gar keinen guten Start in die Super League. Aus den ersten vier Spielen gab es keinen einzigen Sieg. Zuletzt konnten sich die Zürcher aber etwas fangen und blieben die letzten drei Spiele ungeschlagen. Am Wochenende gab es sogar einen Auswärtssieg bei Meister Thun. Aktuell auf Platz acht liegend, könnte sich GC mit einem Sieg sowohl an Stadtrivale FCZ und auch an St. Gallen vorbei auf den fünften Platz hieven.

Geht der Sion-Lauf weiter?

Sion läuft es in dieser Saison bisher. Von sieben Spielen konnte man bisher vier gewinnen. Am Samstag fegte man St. Gallen auswärts gleich mit 3:0 vom Platz. Nur zwei Spiele gingen verloren, und zwar gegen YB und Leader Lugano. An ebendiese Tessiner könnte man mit einem Sieg heute im Letzigrund bis zu einen Punkt heranrücken. Diese können mit einem Sieg morgen gegen St.Gallen aber wieder davonziehen. Grossen Anteil daran hat mit seinen fünf Toren das 20-Jährige Talent Boteli. Nur YBs Essende hat mehr Tore geschossen in der bisherigen Saison. Boteli gab vor wenigen Tagen bekannt, dass er für die Schweizer Nati auflaufen wird, obwohl er auch von der Demokratischen Republik Kongo umworben wurde.

Was ist dein Tipp?

Herzlich willkommen

Der FC Sion ist am vierten Spieltag der Super League zu Gast bei GC in Zürich. Gelingt Sion gegen die formschwachen Grasshopper der vierte Sieg in Folge?

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