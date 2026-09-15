Grasshoppers

Geht der Sion-Lauf weiter?

Sion läuft es in dieser Saison bisher. Von sieben Spielen konnte man bisher vier gewinnen. Am Samstag fegte man St. Gallen auswärts gleich mit 3:0 vom Platz. Nur zwei Spiele gingen verloren, und zwar gegen YB und Leader Lugano. An ebendiese Tessiner könnte man mit einem Sieg heute im Letzigrund bis zu einen Punkt heranrücken. Diese können mit einem Sieg morgen gegen St.Gallen aber wieder davonziehen. Grossen Anteil daran hat mit seinen fünf Toren das 20-Jährige Talent Boteli. Nur YBs Essende hat mehr Tore geschossen in der bisherigen Saison. Boteli gab vor wenigen Tagen bekannt, dass er für die Schweizer Nati auflaufen wird, obwohl er auch von der Demokratischen Republik Kongo umworben wurde.