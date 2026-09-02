Grosser Jubel bei GC nach dem ersten Saisonsieg in der Super League. Zamir Loshi/freshfocus

Die Szene des Spiels

In der 69. Minute findet der wirblige Samuel Krasniqi im Sechzehner seinen Teamkollegen Lee Young-Un. Der lässt gleich zwei St. Galler Verteidiger aussteigen und bezwingt Zigi mit einem scharfen Schuss in die nahe Ecke! Die FCSG-Abwehr wirkt in dieser Szene komplett dilettantisch und lässt den Koreaner viel zu einfach gewähren.

Die Schlüsselfigur

Amir Abrashi. Kämpferisch wie immer top. Heute beim 1:0 auch eiskalt vor der Kiste. Es ist schon Abrashis zweites Tor in dieser Saison, nachdem er zuvor elf Jahre lang torlos blieb.

Das bessere Team

GC macht das mit Abstand beste Spiel der laufenden Saison und holt sich den ersten Ligasieg verdientermassen. St. Gallen enttäuscht massiv und kassiert die vierte Pflichtspielpleite hintereinander.

Das Tribünengezwitscher

Unter grossem Applaus der GC-Fans wird Club-Legende Richard Núñez vor dem Spiel im Stadion präsentiert. Der Uruguayer weilte schon die ganze Woche in Zürich und lief sogar für die Senioren 40+ von GC in einem Ligaspiel gegen den FC Wallisellen auf. Die GC-Fankurve hisst während des Spiels auch noch einen grossen Banner mit der Aufschrift «Richard Núñez Hopper für immer».

Richard Núñez wurde geehrt. Zamir Loshi/freshfocus

Die Tore

11’ I 1:0 Abrashi nutzt im Strafraum eine Chance eiskalt und schiebt ein.

69’ I 2:0 Lee lässt die FCSG-Abwehr schlecht aussehen und düpiert Zigi aus spitzem Winkel.

Stimmen zum Spiel

Colin Kleine-Bekel: «Sie haben Tore gemacht, wir nicht. Daher waren sie heute besser. Das muss man sagen. Es waren viele Spiele. Wir versuchen aber, jedes Spiel einzeln zu nehmen. Heute war es etwas zu wenig. Natürlich nimmt man das Spiel mit. Wir probieren, jedes Spiel zu gewinnen. Nun wollen wir das Spiel abhaken, dann geht es am Wochenende schon weiter.» (gegenüber Blue)

Christian Witzig: «Momentan fällt der Ball nicht für uns rein. Wir haben viel versucht, hatten Chancen en masse. Er wollte einfach nicht rein. Es gibt nichts anderes, als es weiter zu versuchen. Wenn man die Conference-Quali spielt über alle Runden, zehrt das schon an den Kräften. Es macht aber dennoch Spass. Natürlich ist es holpriger geworden. Aber wir müssen uns nicht verstecken in der Schweiz. Im Transferfenster gibt es immer viel Trubel. Ich bin aber schon lange beim FC St. Gallen. Nun gilt es, wieder das Beste aus den nächsten Spielen zu machen.» (gegenüber SRF)

Amir Abrashi: «Wir wussten, es stand heute viel gegen uns. Es war ein verdienter Sieg. Wir haben leidenschaftlich gekämpft. Es war ein guter erster Schritt. Keiner hat damit gerechnet, dass ich so etwas wie heute kann. Es hatte mir schon im Magen gelegen, dass ich noch kein Tor geschossen hatte. Heute hat es geklappt.» (gegenüber Blue)

So geht’s weiter

Für GC steht am Samstag das Zürcher Derby gegen den FCZ an. St. Gallen spielt am Sonntag in Genf gegen Servette.