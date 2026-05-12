Der Anfang vom Winterthurer Ende: GC schiesst in der 60. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2. Roger Albrecht/freshfocus

Die Szene des Spiels

60 Minuten ist von den Grasshoppers offensiv im Abstiegs-Showdown praktisch nichts zu sehen. Einzig die Fankurve der Hoppers macht mit Monster-Böllern auf sich aufmerksam. Dann kommen die Zürcher wie die Jungfrau zum Kinde zu einem Elfmeter, der die Hoffnung zurückbringt. Fortan wirkt GC wie verwandelt und ist spielbestimmend. Innert zehn Minuten drehen die Gastgeber das Spiel und schicken Winti dramatisch in die Challenge League.

Die Schlüsselfiguren

Mit der Einwechslung von Stürmer Young-Jun Lee nach 18 Minuten reagiert GC-Trainer Peter Zeidler auf die schwache Startphase und den 0:2-Rückstand nach 10 Minuten. Der Südkoreaner – im GC-Dress oft unglücklich agierend in dieser Saison – bringt erzielt den 2:2-Ausgleich. Auch Rechtsverteidiger und Captain Dirk Abels trägt mit seinen beiden Toren zur Wunder-Wende und dem Abstieg von Winterthur in die Challenge League bei. Der Niederländer macht bei einem Gegentor allerdings auch eine unglückliche Falle.

Young-Jun Lee feiert seinen Treffer vor der GC-Kurve. Roger Albrecht/freshfocus

Das bessere Team

Die erste Halbzeit dominiert das Schlusslicht. Winterthur ist wiffer, aktiver und scheint den Sieg mehr zu wollen. In der zweiten Halbzeit scheinen mit 2:0-Führung dann aber die Nerven zu flattern. Nach dem Seitenwechsel macht GC etwas mehr Druck. Das 1:2 nach 60 Minuten ist der Dosenöffner – fortan spielt nur noch GC.

Das Tribünengezwitscher

Nach 37 Jahren ist der FC Winterthur 2022 von der Challenge in die Super League aufgestiegen und hat sich drei Jahre in der höchsten Schweizer Spielklasse halten können. In der ersten Saison im Oberhaus schafften es die Eulachstädter gar in die Meisterrunde. Nach der dramatischen Pleite im Direktduell gegen GC muss der Kultclub nun den Gang in die Challenge League antreten.

Die Tore

7’ | 0:1 | Ecke Winterthur. GC verliert gleich zwei Zweikämpfe. Am zweiten Pfosten läuft Pajitim Kasami ein und bugsiert den Ball über die Linie.

10’ | 0:2 | Drei Minuten später fliegt der Ball von der linken Seite in den Strafraum der Grasshoppers. Goalie Justin Hammel segelt an der Kugel vorbei, wieder steht Kasami am zweiten Pfosten bereit und schiebt ein. 2:0.

60’ I 1:2 I Handelfer: Dirk Abels läuft an und trifft frech mit einem Schuss in die Mitte.

62’ I 2:2 I Von GC sieht man 60 Minuten keinen Torschuss, danach treffen die Grasshoppers aber innert zwei Minuten zweimal. Der eingewechselte Young-jun Lee trifft aus gut 25 Metern. Sein Schuss wird noch abgelenkt.

69’ I 3:2 I Ecke GC. Dirk Abels steigt hoch und trifft per Kopf. Der Niederländer dreht mit zwei Toren das Spiel und schickt Winterthur in die Challenge League.

So gehts weiter

Am Wochenende folgt für Winti das Kehrausspiel gegen den FC Luzern. GC spielt auswärts in Lausanne.