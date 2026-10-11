Torschütze Christian Fassnacht (r.) bejubelt mit Lewin Blum das 2:0 im Letzigrund – YBs Doppelschlag kurz nach der Pause liess GC keine Chance. Claudio De Capitani/freshfocus

Die Szene des Spiels

YB schlägt gleich nach der Pause eiskalt zu! Guirassy setzt sich auf der linken Seite stark durch und zieht im Strafraum ab. GC-Goalie Hübel zeigt eine sehenswerte Parade, doch beim Abpraller ist Christian Fassnacht hellwach. Der YB-Routinier reagiert am schnellsten und versenkt den Ball mit links im Tor. Der Doppelschlag der Berner sitzt – GC liegt kurz nach dem Seitenwechsel mit 0:2 zurück. Auch am Ende bleibt es beim 2:0-Auswärtssieg der Young Boys.

Die Schlüsselfigur

Es ist eine wahre Freude, ihm zuzuschauen. Samuel Essende macht dort weiter, wo er vor der Länderspielpause aufgehört hatte. Der 28-jährige Kongolese spielt die GC-Abwehr immer wieder schwindelig und belohnt seinen wirbeligen Auftritt mit dem 1:0 aus spitzestem Winkel.

Samuel Essende zieht aus spitzem Winkel ab – GC-Verteidiger Denis Sahin (Nr. 56) kommt zu spät. Der Kongolese traf in der 49. Minute zum 1:0 für YB. Claudio De Capitani/freshfocus

Die bessere Mannschaft

Am Ende entscheidet die Effizienz: YB nutzte die Chancen, GC liess vor allem vor der Pause die Kaltblütigkeit vermissen. Die Hoppers hielten vor über 7000 Zuschauern im Letzigrund zwar gut dagegen, aber Clemente oder Guibelalde konnten ihre Möglichkeiten nicht in Tore ummünzen. Drei starke Minuten reichten YB zu einem ungefährdeten Sieg.

Viel Lärm, kein Erfolg: GC-Trainer Olaf Janssen dirigiert und schreit – gegen YBs Doppelschlag half auch das nichts. Claudio De Capitani/freshfocus

Das Tribünengezwitscher

Es ist ein Schauspiel, ihm zuzuschauen: Olaf Janssen hat während der Partie alle Hände voll zu tun. Der neue GC-Trainer pfeift, dirigiert und klatscht im Stakkato. Immer wieder verwirft er die Hände und schreit ins weite Rund des Letzigrund. Den trockenen Hals spült er im Drei-Minuten-Takt mit der Flasche. Auch nach dem 0:2-Rückstand wird der 60-jährige Deutsche nicht müde, die Seitenlinie zu beackern.

Die Tore

49’ | 0:1 | Samuel Essende trifft nach einem Pass von Isaac Schmidt mit einem sehenswerten Schlenzer.

52’ | 0:2 | Christian Fassnacht profitiert nach einem Schuss von Guirassy und der Parade von Hübel vom Gestocher im GC-Strafraum und staubt ab.

Stimmen zum Spiel

Olaf Janssen

«Da muss ich sagen, wenn ich mir dann so diese 90 Minuten anschaue, ja, bin ich richtig stolz auf diese Mannschaft, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich fühle mich jetzt angekommen. Also heute so richtig in dem Verein, weil ich spüre ja, die Jungs wollen das und alles andere ist dann eine Sache von Zeit, von Entwicklung, aber das ist das Wichtigste.»

Cedric Zesiger

«Mit wenig Aufwand ist der Gegner bislang zu Toren gekommen gegen uns – von dem her tut es gut, glaub für die ganze Mannschaft, zu sehen, dass wir es können, wenn wir einfach zu 100 Prozent fokussiert sind über die 90 Minuten, wenn wir nicht während 5 Minuten plötzlich den Kopf ausschalten. Das haben wir heute gezeigt. Logisch, heute hat es uns der Gegner nicht allzu schwer gemacht, aber trotzdem, man muss präsent sein, man muss aktiv spielen und das haben wir heute über sehr weite Strecken gemacht.»

So geht es weiter

GC trifft im Schweizer Cup am nächsten Samstag um 17 Uhr auf Grenchen. YB muss einen Tag später nach Taverne – Anpfiff ist um 16 Uhr.