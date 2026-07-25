Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jamie Roche (FC Lausanne-Sport).
79'
Wechsel Grasshopper Club Zürich. Alieu Conateh kommt für Imourane Hassane.
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77'
Samuel Krasniqi (Grasshopper Club Zürich) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
77'
Jamie Roche (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Samuel Krasniqi (Grasshopper Club Zürich).
76'
Foul von Florent Mollet (FC Lausanne-Sport).
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76'
Tim Meyer (Grasshopper Club Zürich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Brandon Soppy (FC Lausanne-Sport) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Samuel Krasniqi (Grasshopper Club Zürich).
74'
Foul von Jamie Roche (FC Lausanne-Sport).
74'
Samuel Krasniqi (Grasshopper Club Zürich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Vorbeigeschossen. Luke Plange (Grasshopper Club Zürich) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Standardsituation.
73'
Luka Mikulic (Grasshopper Club Zürich) trifft den linken Pfosten mit dem rechten Fuss aus der Distanz,. Vorbereitet von Denis Sahin nach einer Standardsituation.
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73'
Vorbeigeschossen. Denis Sahin (Grasshopper Club Zürich) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Standardsituation.
72'
Sekou Koné (FC Lausanne-Sport) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
72'
Foul von Sekou Koné (FC Lausanne-Sport).
72'
Samuele Bengondo (Grasshopper Club Zürich) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
69'
Wechsel Grasshopper Club Zürich. Denis Sahin kommt für Amir Abrashi.
69'
Wechsel FC Lausanne-Sport. Sekou Koné kommt für Nathan Butler-Oyedeji.
69'
Wechsel Grasshopper Club Zürich. Samuele Bengondo kommt für Nikolas Muci.
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69'
Wechsel FC Lausanne-Sport. Florent Mollet kommt für Olivier Custodio.
67'
Konrad de la Fuente (FC Lausanne-Sport) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
67'
Morgan Poaty (FC Lausanne-Sport) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
67'
Foul von Konrad de la Fuente (FC Lausanne-Sport).
67'
Amir Abrashi (Grasshopper Club Zürich) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
66'
Nikolas Muci (Grasshopper Club Zürich) sieht eine Gelbe Karte.
64'
Abseits FC Lausanne-Sport. Melvin Mastil spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Omar Janneh im Abseits.
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64'
Ball pariert. Amir Abrashi (Grasshopper Club Zürich) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Luke Plange.
60'
Ball abgeblockt. Luke Plange (Grasshopper Club Zürich) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Simone Stroscio.
59'
Wechsel FC Lausanne-Sport. Konrad de la Fuente kommt für Ibrahim Bah Mendes.
58'
Vorbeigeschossen. Omar Janneh (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Beyatt Lekoueiry mit einem langen Ball nach einem Konter.
58'
Ball abgeblockt. Samuel Krasniqi (Grasshopper Club Zürich) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Abdoulaye Diaby mit einem langen Ball.
56'
Vorbeigeschossen. Kevin Mouanga (FC Lausanne-Sport) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Beyatt Lekoueiry mit einer Flanke nach einer Ecke.
55'
Ecke FC Lausanne-Sport. Die Ecke wurde verursacht von Simone Stroscio.
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52'
Jamie Roche (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Nikolas Muci (Grasshopper Club Zürich).
51'
Jamie Roche (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Nikolas Muci (Grasshopper Club Zürich).
51'
Ecke Grasshopper Club Zürich. Die Ecke wurde verursacht von Morgan Poaty.
51'
Foul von Jamie Roche (FC Lausanne-Sport).
51'
Amir Abrashi (Grasshopper Club Zürich) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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50'
Foul von Beyatt Lekoueiry (FC Lausanne-Sport).
50'
Abdoulaye Diaby (Grasshopper Club Zürich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Nathan Butler-Oyedeji (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Simone Stroscio (Grasshopper Club Zürich).
46'
Vorbeigeschossen. Ibrahim Bah Mendes (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Olivier Custodio.
45'
Wechsel Grasshopper Club Zürich. Luke Plange kommt für Óscar Clemente.
45'
Wechsel Grasshopper Club Zürich. Abdoulaye Diaby kommt für Dorian Paloschi.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Lausanne-Sport und Grasshopper Club Zürich ist 1:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Foul von Amir Abrashi (Grasshopper Club Zürich).
44'
Brandon Soppy (FC Lausanne-Sport) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
43'
Ecke FC Lausanne-Sport. Die Ecke wurde verursacht von Simone Stroscio.
41'
Vorbeigeschossen. Nikolas Muci (Grasshopper Club Zürich) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Samuel Krasniqi mit einer Flanke nach einer Ecke.
40'
Ecke Grasshopper Club Zürich. Die Ecke wurde verursacht von Karim Sow.
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39'
Ball abgeblockt. Olivier Custodio (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Beyatt Lekoueiry.
39'
Ecke FC Lausanne-Sport. Die Ecke wurde verursacht von Luka Mikulic.
38'
Ball pariert. Omar Janneh (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nathan Butler-Oyedeji.
36'
Foul von Karim Sow (FC Lausanne-Sport).
36'
Nikolas Muci (Grasshopper Club Zürich) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
35'
Jamie Roche (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Amir Abrashi (Grasshopper Club Zürich).
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33'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Lausanne-Sport und Grasshopper Club Zürich ist 1:0. Ibrahim Bah Mendes (FC Lausanne-Sport) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, unten links. Vorbereitet von Omar Janneh mit dem Kopf.
31'
Foul von Imourane Hassane (Grasshopper Club Zürich).
31'
Nathan Butler-Oyedeji (FC Lausanne-Sport) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Amir Abrashi (Grasshopper Club Zürich).
31'
Brandon Soppy (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Karim Sow (FC Lausanne-Sport) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Nikolas Muci (Grasshopper Club Zürich).
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27'
Dorian Paloschi (Grasshopper Club Zürich) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
27'
Nathan Butler-Oyedeji (FC Lausanne-Sport) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Dorian Paloschi (Grasshopper Club Zürich).
26'
Omar Janneh (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Dorian Paloschi (Grasshopper Club Zürich).
25'
Beyatt Lekoueiry (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Tim Meyer (Grasshopper Club Zürich).
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23'
Vorbeigeschossen. Óscar Clemente (Grasshopper Club Zürich) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Imourane Hassane.
23'
Foul von Olivier Custodio (FC Lausanne-Sport).
23'
Óscar Clemente (Grasshopper Club Zürich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Olivier Custodio (FC Lausanne-Sport) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Amir Abrashi (Grasshopper Club Zürich).
15'
Imourane Hassane (Grasshopper Club Zürich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Karim Sow (FC Lausanne-Sport).
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15'
Ball abgeblockt. Omar Janneh (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Beyatt Lekoueiry.
12'
Foul von Nikolas Muci (Grasshopper Club Zürich).
12'
Karim Sow (FC Lausanne-Sport) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Dorian Paloschi (Grasshopper Club Zürich).
12'
Omar Janneh (FC Lausanne-Sport) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Ball pariert. Samuel Krasniqi (Grasshopper Club Zürich) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Óscar Clemente.
9'
Nikolas Muci (Grasshopper Club Zürich) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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9'
Foul von Kevin Mouanga (FC Lausanne-Sport).
9'
Foul von Nikolas Muci (Grasshopper Club Zürich).
9'
Karim Sow (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Nico Rissi (Grasshopper Club Zürich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Ibrahim Bah Mendes (FC Lausanne-Sport).
7'
Foul von Imourane Hassane (Grasshopper Club Zürich).
7'
Nathan Butler-Oyedeji (FC Lausanne-Sport) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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6'
Nico Rissi (Grasshopper Club Zürich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Ibrahim Bah Mendes (FC Lausanne-Sport).
4'
Vorbeigeschossen. Nikolas Muci (Grasshopper Club Zürich) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Samuel Krasniqi mit einer Flanke.
3'
Foul von Ibrahim Bah Mendes (FC Lausanne-Sport).
3'
Nico Rissi (Grasshopper Club Zürich) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Lausanne-Sport und Grasshopper Club Zürich.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.