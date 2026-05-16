News|

Ticker | Lausanne-Sport - Grasshoppers | 38. Spieltag Super League 2025/2026

Werbung
Lausanne - GC 0:2*

Publiziert 16. Mai 2026, 18:55

Blamage für Lausanne: U21 von GC führt mit zwei Toren

LIVE

38. Spieltag

Lausanne
0 – 2
GC Zürich

Lausanne-Sport

66

Grasshoppers

01

D. Papic

-

14

02

D. Fiechter

-

39

Alle Resultate anzeigen

Pascal RuckstuhlLenard Baum
von
Pascal Ruckstuhl
Lenard Baum
0
12
0
61'
Es folgt ein Wechsel bei Lausanne: Janneh wird ausgewechselt und verlässt das Feld, nachdem er fünfmal ohne Torerfolg abgeschlossen hat. Traoré kommt für ihn ins Spiel.
60'
Peter Zeidler nimmt gleich drei Wechsel vor: Kabashi, Paloschi und Guido kommen neu ins Spiel. Für Guido ist es das Super-League-Debüt. Diarrassouba, Papic und Beka gehen dafür vom Feld.
59'
Der stark aufspielende Sahin will in Richtung Strafraum losziehen, wird aber von Butler-Oyedeji von den Beinen geholt. Es folgt der Pfiff und die erste gelbe Karte der Partie.
Werbung
57'

Chancenwucher von Lausanne

Lausanne tut sich mit der Verwertung seiner Chancen schwer: Nachdem Glaus einen Ball unterschätzt hat, legt Butler-Oyedeji den Ball frei vor dem Tor eigentlich auf Bair auf. Doch der Abschluss des Kanadiers wird auf der Torlinie von Beka gestoppt. Es folgt die nächste Situation, die zwar in einem Tor endet, aber wegen einer Abseitsstellung von Bair vom Schiedsrichtergespann zurückgepfiffen wird.
52'

Janneh legt los

Beka verliert auf der linken Seite den Ball, woraufhin Janneh mit Tempo in Richtung Strafraum startet. Er stösst von rechts hinein und es folgt ein scharfes Abspiel ins Zentrum, doch weder Bair noch Ajdini kommen an den Ball.
50'

Erste Ecke für GC

Die erste Ecke für die Grasshoppers im Spiel wird von Torschütze Papic getreten. Er bringt den Ball von der linken Seite auf den ersten Pfosten, doch die Heimabwehr ist zur Stelle und befördert den Ball aus der Gefahrenzone.
48'

Ähnliches Bild wie vor der Pause

Das Bild ist ähnlich wie vor dem Wiederanpfiff. Lausanne sucht mit dem Ball am Fuss die Lücke, entweder mit einem hohen Ball oder mit Tempo. Die Hoppers stehen hinten sicher und lauern mit eigenen Tempovorstössen auf Konter.
Werbung
46'
Zur Pause gab es einen Doppelwechsel in der Offensive von LS. Bair und Ajdini sollten für Tore sorgen, während Kana Biyik und Lekoueiry beim Wiederanpfiff auf der Bank Platz nahmen.
Zurück aus der Pause in Lausanne. Schiedsrichter Alessandro Dudic gibt die Partie wieder frei.

Blick auf Letica

Zur Pause erwischt Karlo Letica ein etwas unschönes Abschiedsspiel. In 123 Spielen für die Waadtländer blieb der 29-Jährige damit 33-mal ohne Gegentor. Wie der Verein am Mittwoch bekannt gab, lässt man die langjährige Nummer eins nun ziehen. Wohin es für den Kroaten nach drei Jahren in Lausanne geht, ist noch unklar.

Blick auf die Parallelduelle

Zur Pause werfen wir noch einen Blick auf die Parallelduelle. Der sichere Absteiger Winterthur liegt im Duell mit Luzern mit 0:1 hinten, während Servette durch eine 1:0-Führung im Duell mit dem FCZ auf Siegkurs ist.

Pausenfazit

Mit dem Stand von 0:2 gehen wir in die Pause zwischen Lausanne und GC. Eine wahre Überraschung bahnt sich an: GC bringt wegen des Barrage-Duells am Montag eine zusammengewürfelte U21-Elf auf den Platz. Durch viel Einsatz und Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor gelingt Papic in der 14. Minute die Führung.
Lausanne läuft auf der Gegenseite immer wieder gefährlich an, doch Janneh zieht gleich mehrmals gegen den jungen Glaus im Eins-gegen-Eins den Kürzeren (11., 36., 41., 46.). Der LS rennt immer wieder mit Tempo an, doch die sichtbar aufreibende Youngster-Aufstellung weiss alles abzuwehren und legt nach. Ein Wundertor von Fiechter bringt in der 39. Minute das 2:0, als er Letica mit einem Lupfer überlistet. Was für eine Überraschung in Lausanne!
Es geht in die Pause. Kurz vor Abpfiff kam Janneh erneut in eine Eins-gegen-Eins-Situation. Wieder flog der Ball über den Kasten von Glaus, weil ihm der Ball versprang. Verhext für LS, Glück für GC.
44'

Sechste Ecke für Lausanne

Das halbe Dutzend ist für das Heimteam bei den Ecken durch. Fofana übernimmt die Verantwortung und befördert den Ball auf den rechten Pfosten. Mikulic kann den Ball erst klären, ehe Lekoueiry ihn über die Querlatte befördert.
Werbung
41'

Janneh lässt nächste Chance liegen

Was für ein Dussel auf der Gegenseite! Lausanne, das sich gegen die aufgebesserte U21-Elf nun doppelt hinten sieht, kommt über die linke Seite gefährlich vor das Tor. Ein Steckpass überrascht Glaus und Co., doch Janneh rutscht um Zentimeter am rechten Pfosten am 2:1 vorbei.
38'

0 : 2

Tor für GC! Was ist denn in Lausanne los? Sahin legt den Ball vor dem Strafraum zu Fiechter rüber. Dieser überrascht die LS-Abwehr mit seinem starken Antritt und findet sich mit Ball am Fuss links im Strafraum wieder. Der Youngster macht es ganz frech und schickt einen Lupfer ins lange Eck – Letica, in seiner Abschiedspartie, ist von dem 20-Jährigen düpiert.
36'

Janneh erneut neben den Pfosten!

Was für eine Verschwendung von Lausanne! Nach einem Versuch von GC in der Offensive geht es ganz schnell: Lausanne schlägt den Ball zurück und Janneh kommt mit Ball ins Eins-gegen-Eins gegen Glaus. Der Youngster macht die linke Ecke zu, sodass der Spanier den Ball neben den rechten Pfosten legt.
34'

Mouanga per Kopf

Nach einem Foul von Mantini bekommt Lausanne einen Freistoss auf der linken Seite zugesprochen. Fofana bringt den Ball ins Zentrum, wo Mouanga am höchsten steigt, den Ball aber neben den linken Pfosten setzt.
32'

Glaus schneller als Diakite

Das Aufbauspiel von Lausanne reicht nur bis zum Strafraumrand. Dann weiss sich die junge Abwehr der Hoppers mit viel Einsatz auszuzeichnen. Am Ende fällt der Ball zwar Diakite vor die Füsse. Doch Glaus ist schneller und hat den Ball dann sicher.
30'

LS mit mehr Druck

Das Spiel findet grösstenteils vor dem Tor der jungen Hoppers statt. Doch die Abwehr der zusammengewürfelten U21-Truppe kann sich über weite Strecken auszeichnen und verhindert auch, dass die nächste Ecke des Heimteams aufs Tor kommt. Sow köpft am Ende über die Latte.
26'

Diakite mit Ecke des Grauens

Das Aufbauspiel der Hoppers ist weiterhin fehleranfällig, sodass Lausanne sofort schnell umschaltet. Doch die Youngsters in der Abwehr um Mikulic zeigen sich schnell zurück und blocken jeden Abschluss. Creti kann schliesslich auf Kosten eines Eckballs klären. Diakité führt diesen kurz aus, spielt den Ball aber direkt über die Grundlinie. Eine Ecke des Grauens.
Werbung
25'

LS mit Tempo aber ohne Genauigkeit

Bei dem aktuellen Spielstand droht dem Heimteam aus Lausanne eine echte Blamage. Das Team um Interimcoach Basha versucht in der Offensive immer wieder, die GC-Abwehr mit Tempo-Vorstössen zu überwinden. Bislang findet man jedoch keine echte Lücke, auch wenn die Abschlüsse am Kasten vorbeirauschen.
22'

Sahin in gleicher Position wie Papic

Erneut versucht der Rekordmeister es mit einem Konter über die linke Seite, wobei Diarrassouba den Ball nach vorne trägt. Aus ähnlicher Position wie Papic schiesst Sahin den Ball jedoch über das Tor von Letica.
22'

Was machen eigentlich die LS-Fans?

Die Stimmung im Stade de la Tuilière erinnert an die Spiele während der Corona-Pandemie. Die Zwischenrufe der Spieler und Trainer sind deutlich zu hören. Für die Heimfans wäre es sicher kein echter Spielgenuss, diese versammelten sich stattdessen für ein U16-Spiel gegen die Junioren des FCZ.
Robin Carrel
Robin Carrel

Deine Meinung zählt

0 Kommentare