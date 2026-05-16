Lausanne-Sport

Pausenfazit

Mit dem Stand von 0:2 gehen wir in die Pause zwischen Lausanne und GC. Eine wahre Überraschung bahnt sich an: GC bringt wegen des Barrage-Duells am Montag eine zusammengewürfelte U21-Elf auf den Platz. Durch viel Einsatz und Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor gelingt Papic in der 14. Minute die Führung.

Lausanne läuft auf der Gegenseite immer wieder gefährlich an, doch Janneh zieht gleich mehrmals gegen den jungen Glaus im Eins-gegen-Eins den Kürzeren (11., 36., 41., 46.). Der LS rennt immer wieder mit Tempo an, doch die sichtbar aufreibende Youngster-Aufstellung weiss alles abzuwehren und legt nach. Ein Wundertor von Fiechter bringt in der 39. Minute das 2:0, als er Letica mit einem Lupfer überlistet. Was für eine Überraschung in Lausanne!