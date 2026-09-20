Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Lausanne-Sport und FC Lugano ist 0:4.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Lausanne-Sport und FC Lugano ist 0:4.
92'
Vorbeigeschossen. Antonios Papadopoulos (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Dereck Moncada.
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91'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Florent Mollet.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
88'
Vorbeigeschossen. Levy Nene (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Florent Mollet nach einer Standardsituation.
88'
Foul von Martim Marques (FC Lugano).
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88'
Seydou Traore (FC Lausanne-Sport) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
88'
Vorbeigeschossen. Dereck Moncada (FC Lugano) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Ahmed Kendouci.
87'
Wechsel FC Lausanne-Sport. Dircssi Ngonzo kommt für Etienne Youte.
86'
Abseits FC Lausanne-Sport. Morgan Poaty spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Seydou Traore im Abseits.
85'
Abseits FC Lugano. Ahmed Kendouci spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Antonios Papadopoulos im Abseits.
85'
Dereck Moncada (FC Lugano) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Nathan Butler-Oyedeji (FC Lausanne-Sport).
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84'
Ball pariert. Levy Nene (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Morgan Poaty.
82'
Foul von Dereck Moncada (FC Lugano).
82'
Levy Nene (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Ball abgeblockt. Albian Ajeti (FC Lugano) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ahmed Kendouci.
81'
Wechsel FC Lugano. Gjan Ajdin kommt für Anto Grgic.
76'
Wechsel FC Lausanne-Sport. Levy Nene kommt für Koba Koindredi.
75'
Ball pariert. Daniel Dos Santos (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Anto Grgic.
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74'
Foul von Daniel Dos Santos (FC Lugano).
74'
Brandon Soppy (FC Lausanne-Sport) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
72'
Wechsel FC Lugano. Ahmed Kendouci kommt für Uran Bislimi.
72'
Wechsel FC Lugano. Martim Marques kommt für Bekhruz Karimov.
72'
Bekhruz Karimov (FC Lugano) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von Morgan Poaty (FC Lausanne-Sport).
65'
Vorbeigeschossen. Mattia Zanotti (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Uran Bislimi nach einer Ecke.
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65'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Brandon Soppy.
65'
Ball abgeblockt. Uran Bislimi (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
65'
Ball abgeblockt. Albian Ajeti (FC Lugano) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mattia Zanotti.
61'
0 : 4
Pech für FC Lausanne-Sport - Eigentor von Karim Sow! Der Spielstand zwischen FC Lausanne-Sport und FC Lugano ist 0:4. Unglücklicherweise trifft er mit rechts ins eigene Tor flach ins Netz.
58'
Mattia Zanotti (FC Lugano) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Brandon Soppy (FC Lausanne-Sport).
57'
Wechsel FC Lugano. Albian Ajeti kommt für Beckham Castro.
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56'
Wechsel FC Lugano. Mattia Zanotti kommt für Yanis Cimignani.
56'
Vorbeigeschossen. Bekhruz Karimov (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp.
55'
Wechsel FC Lausanne-Sport. Florent Mollet kommt für Enzo Molebe.
55'
Wechsel FC Lausanne-Sport. Nathan Butler-Oyedeji kommt für Ibrahim Bah Mendes.
55'
Uran Bislimi (FC Lugano) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
55'
Foul von Uran Bislimi (FC Lugano).
55'
Koba Koindredi (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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53'
Beckham Castro (FC Lugano) sieht eine Gelbe Karte.
53'
Foul von Lukas Mai (FC Lugano).
53'
Ibrahim Bah Mendes (FC Lausanne-Sport) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
0 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen FC Lausanne-Sport und FC Lugano ist 0:3. Hannes Delcroix (FC Lugano) trifft per Kopf aus kürzester Distanz unten links. Vorbereitet von Bekhruz Karimov mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
50'
Sekou Koné (FC Lausanne-Sport) sieht die Rote Karte.
50'
Anto Grgic (FC Lugano) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Sekou Koné (FC Lausanne-Sport).
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49'
Daniel Dos Santos (FC Lugano) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Brandon Soppy (FC Lausanne-Sport).
48'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FC Lausanne-Sport und FC Lugano ist 0:2. Hannes Delcroix (FC Lugano) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Beckham Castro mit einer Flanke nach einer Ecke.
47'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Brandon Soppy.
47'
Vorbeigeschossen. Karim Sow (FC Lausanne-Sport) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Koba Koindredi mit einer Flanke nach einer Ecke.
47'
Ecke FC Lausanne-Sport. Die Ecke wurde verursacht von Lukas Mai.
46'
Foul von Bekhruz Karimov (FC Lugano).
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46'
Morgan Poaty (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel FC Lausanne-Sport. Seydou Traore kommt für Omar Janneh.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Lausanne-Sport und FC Lugano ist 0:1.
47'
Foul von Dereck Moncada (FC Lugano).
47'
Etienne Youte (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Dereck Moncada (FC Lugano) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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45'
Foul von Karim Sow (FC Lausanne-Sport).
41'
Abseits FC Lausanne-Sport. Koba Koindredi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Enzo Molebe im Abseits.
41'
Ball abgeblockt. Koba Koindredi (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
40'
Bekhruz Karimov (FC Lugano) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Koba Koindredi (FC Lausanne-Sport).
39'
Vorbeigeschossen. Antonios Papadopoulos (FC Lugano) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Anto Grgic mit einer Flanke.
38'
Anto Grgic (FC Lugano) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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38'
Foul von Brandon Soppy (FC Lausanne-Sport).
37'
Vorbeigeschossen. Dereck Moncada (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Uran Bislimi.
36'
Ball pariert. Morgan Poaty (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Enzo Molebe.
35'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Lausanne-Sport und FC Lugano ist 0:1. Hannes Delcroix (FC Lugano) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Antonios Papadopoulos nach einer Ecke.
35'
Ball abgeblockt. Antonios Papadopoulos (FC Lugano) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Beckham Castro mit einer Flanke.
34'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Melvin Mastil.
34'
Ball pariert. Anto Grgic (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten.
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33'
Karim Sow (FC Lausanne-Sport) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
33'
Daniel Dos Santos (FC Lugano) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Karim Sow (FC Lausanne-Sport).
32'
Vorbeigeschossen. Bekhruz Karimov (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
32'
Vorbeigeschossen. Antonios Papadopoulos (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus mehr als 30 Metern aber der Ball geht links vorbei.
29'
Vorbeigeschossen. Dereck Moncada (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Yanis Cimignani.
28'
Vorbeigeschossen. Dereck Moncada (FC Lugano) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Antonios Papadopoulos mit einer Flanke.
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27'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Brandon Soppy.
26'
Daniel Dos Santos (FC Lugano) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Etienne Youte (FC Lausanne-Sport).
25'
Ball pariert. Ibrahim Bah Mendes (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Sekou Koné.
23'
Foul von Beckham Castro (FC Lugano).
23'
Melvin Mastil (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Abseits FC Lausanne-Sport. Nicolas Cozza spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Omar Janneh im Abseits.
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19'
Das Spiel läuft wieder.
18'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Melvin Mastil (FC Lausanne-Sport).
14'
Vorbeigeschossen. Beckham Castro (FC Lugano) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Anto Grgic.
12'
Das Spiel läuft wieder.
12'
Das Spiel ist unterbrochen (FC Lugano).
10'
Daniel Dos Santos (FC Lugano) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Brandon Soppy (FC Lausanne-Sport).
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7'
Etienne Youte (FC Lausanne-Sport) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
7'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Etienne Youte.
6'
Foul von Dereck Moncada (FC Lugano).
6'
Brandon Soppy (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Antonios Papadopoulos (FC Lugano) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Morgan Poaty (FC Lausanne-Sport).
5'
Ball pariert. Karim Sow (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Brandon Soppy.
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4'
Yanis Cimignani (FC Lugano) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
4'
Foul von Yanis Cimignani (FC Lugano).
4'
Brandon Soppy (FC Lausanne-Sport) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
3'
Vorbeigeschossen. Anto Grgic (FC Lugano) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
2'
Koba Koindredi (FC Lausanne-Sport) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
2'
Uran Bislimi (FC Lugano) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Koba Koindredi (FC Lausanne-Sport).
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Lausanne-Sport und FC Lugano.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.